15 giờ giành sự sống cho bệnh nhi sinh non bị suy gan giai đoạn cuối

Qua 15 giờ căng thẳng, với những kỹ thuật khó khăn, bệnh nhi đã được ghép gan thành công từ người cho là ông nội.



Bệnh nhi D.C.M, ngụ tại Quận 3, TP.HCM bị sinh non lúc ngoài 6 tháng tuổi do mẹ vỡ ối sớm. 1 tháng 10 ngày sau sinh, khi bé đang được điều trị ROP (bệnh võng mạc ở trẻ sinh non) thì phát hiện thêm tình trạng vàng da ứ mật do bệnh teo đường mật bẩm sinh. Sau đó, bé được phẫu thuật Kasai tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe bé vẫn diễn tiến xấu nên chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng 2.

Em bé được chăm sóc trong phòng cách ly đang dần hồi phục chuẩn bị xuất viện.

Ngày 3/6/2019, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận bé trong tình trạng viêm phổi nặng, suy gan giai đoạn cuối với biểu hiện suy hô hấp, báng bụng, vàng da nặng. Dù bé được các bác sĩ của Khoa Tiêu hóa điều trị tích cực bằng nhiều loại kháng sinh mạnh cùng lúc nhưng không hiệu quả, nên hội đồng chuyên môn bệnh viện đã chỉ định phải ghép gan bán khẩn cho bé, nếu không bé sẽ có nguy cơ tử vong sớm. Qua kiểm tra gan người bố cho thấy bị nhiễm mỡ nên ông nội bé đã đăng ký ghép gan cho bé. Người ông đã bỏ uống rượu và hút thuốc để giữ cho phổi sạch, đảm bảo sức khỏe ghép một phần gan cho cháu trai.

Các bác sĩ cho biết, ca ghép diễn ra ngày 18/6 kéo dài 15 tiếng, với rất nhiều khó khăn. Do thể trạng bé quá nhỏ trên nền nhiễm trùng phổi, gan, suy dinh dưỡng, suy đa tạng nên các bác sĩ gặp khó khăn từ việc bóc tách phân thùy gan của người ông đến quá trình ghép, vì tĩnh mạch cửa của bé không tương thích tĩnh mạch cửa của người ông.

Theo TS.BS Trần Thanh Trí, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, đây là một trường hợp hết sức khó khăn, phức tạp hơn so với những ca trước đây. Bởi vì đây là ca ghép gan trong tình tạng bán khẩn, trong khi gan bệnh nhi đầy ổ nhiễm trùng, tình trạng nhiễm trùng rất khó khống chế trước khi ghép gan. Bên cạnh đó, người cho là ông nội, một người lớn mà trước giờ y văn Việt nam chưa ghi nhận những ca ghép như vậy để tham khảo.

Cũng theo bác sĩ Trí, 12 ca ghép gan tại Bệnh viện Nhi đồng 2 từ trước đến nay thì khó khăn nhất cũng chỉ kéo dài gần 13 tiếng đồng hồ. Thế nhưng, đối với bệnh nhi này, sau 10 tiếng phẫu thuật xong thì không thể đóng ổ bụng cho bé. Vì nếu đóng ổ bụng thì thấy lượng máu không đủ để nuôi gan. Vì vậy ekip đã vất vả trong 5 tiếng nữa để thay đổi kỹ thuật, nhằm đảm bảo máu nuôi được gan sau khi ghép và đóng được ổ bụng một cách an toàn. Dưới sự hỗ trợ của các giáo sư từ nước Bỉ, ekip đã nối ghép thành công

“Ekip ca phẫu thuật cũng như các thầy ở bên Bỉ đã quyết định mở ra, làm lại miệng nối, rồi là đóng lại nhưng không được, rồi lại phải mở ra tiếp, rồi vẫn lại không được. Làm đi làm lại mấy lần. Sau đó thì thầy quyết định làm kỹ thuật mới. Sau khi làm kỹ thuật mới thì lượng máu lên gan tốt và đóng bụng được”, bác sĩ Trí nói.

Sau ca ghép thành công, bé được chăm sóc dinh dưỡng và hồi phục tốt. Sau 2 tháng phẫu thuật, đến nay bé chuẩn bị được xuất viện trong niềm vui của mọi người. Ông nội bé cũng đã được xuất viện sau 10 ngày phẫu thuật./.