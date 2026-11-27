Vì sao tóc dễ gãy rụng hơn ở tuổi trung niên?

Ở tuổi trung niên, đặc biệt trong giai đoạn mãn kinh (thường từ 45-55 tuổi), lượng estrogen suy giảm có thể rút ngắn pha tăng trưởng của tóc, khiến tóc mỏng, yếu và dễ rụng hơn. Đồng thời, quá trình lão hóa làm lớp biểu bì bảo vệ bên ngoài sợi tóc dần bị bào mòn, khiến tóc mất độ bóng, tăng ma sát và dễ tổn thương trước các tác động bên ngoài.

Chải tóc nhẹ nhàng trước khi ngủ

Sau một ngày hoạt động, tóc dễ bị rối do ma sát với quần áo và các tác động bên ngoài. Vì vậy, nên dùng lược răng thưa, nhẹ nhàng gỡ rối từ ngọn tóc lên chân tóc để tránh kéo căng và làm đứt sợi tóc. Chải tóc trước khi ngủ cũng giúp hạn chế tóc đan xen, giảm nguy cơ gãy rụng khi trở mình hoặc chải đầu vào sáng hôm sau.

Làm khô tóc đúng cách trước khi đi ngủ

Không nên đi ngủ khi tóc còn ẩm vì lúc này sợi tóc dễ biến dạng, tổn thương và gãy rụng hơn khi chịu ma sát với gối hoặc cọ xát vào nhau. Sau khi gội, nên dùng khăn mềm thấm nước nhẹ nhàng, tránh vò tóc mạnh. Nếu cần sấy, hãy chọn mức nhiệt thấp hoặc vừa và đảm bảo tóc khô trước khi đi ngủ.

Thả lỏng tóc và giảm ma sát khi ngủ

Buộc tóc quá chặt, búi cao hoặc tết sát da đầu khi ngủ có thể tạo lực kéo liên tục lên chân tóc, dẫn đến rụng tóc do lực kéo. Dấu hiệu thường gặp là tóc thưa ở vùng trán, thái dương, nhiều sợi bị gãy, da đầu đau hoặc căng tức. Nếu kéo dài, tình trạng này có thể gây tổn thương nang tóc và khiến tóc không thể mọc lại.

Để hạn chế nguy cơ, nên để tóc xõa hoặc buộc lỏng bằng dây vải mềm. Sử dụng vỏ gối bằng lụa hoặc satin cũng giúp giảm ma sát, hạn chế tóc rối và gãy rụng khi ngủ.

Khi nào tóc gãy rụng cần được thăm khám?

Rụng tóc không chỉ do ma sát hay lực kéo mà còn có thể liên quan đến di truyền, thay đổi nội tiết, căng thẳng, bệnh tuyến giáp, tác dụng phụ của thuốc, thiếu dinh dưỡng hoặc bệnh lý da đầu.

Cần đi khám nếu tóc rụng đột ngột, thành từng mảng; da đầu ngứa, đau, đỏ, bong vảy, nổi mụn mủ hoặc xuất hiện vùng rụng tóc nhẵn bóng, có sẹo. Nếu rụng tóc kéo dài kèm mệt mỏi, thay đổi cân nặng hoặc rối loạn kinh nguyệt, cũng không nên chủ quan. Thay vì tự dùng sản phẩm kích thích mọc tóc, nên khám chuyên khoa để xác định nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp.