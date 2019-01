3 trẻ tử vong sau tiêm vaccine ComBE Five: Bộ Y tế lên tiếng

PC_Article_AfterShare_1

Theo Bộ Y tế, vaccine ComBE Five đã được triển khai trên 28 tỉnh/thành với 131.171 trẻ được tiêm.

Theo báo cáo, ngoài phản ứng thông thường như (sốt nhẹ, sưng đau nhẹ tại chỗ tiêm, các triệu chứng khác như khó chịu, quấy khóc...) với tỷ lệ khoảng 2,5% đồng thời cũng đã ghi nhận một số trường hợp sốt cao, quấy khóc kéo dài, co giật ở một số địa phương với tỷ lệ khoảng 0,05%. Tuy nhiên, các trường hợp này đều đã ổn định sau khi được cán bộ y tế theo dõi, điều trị.

Vaccine ComBE Five đã được triển khai trên 28 tỉnh/thành với 131.171 trẻ được tiêm. (Ảnh: KT)

Bộ Y tế cho biết, tỉ lệ phản ứng của vaccine ComBE Five nằm trong giới hạn cho phép, tuy nhiên, Bộ Y tế đã yêu cầu triển khai tập huấn công tác an toàn tiêm chủng; đồng thời cử cán bộ có trình độ chuyên môn về tăng cường cho các trạm y tế xã phường trong các đợt tiêm chủng, đặc biệt là ở các trạm không có bác sĩ để đảm bảo tiêm chủng an toàn hơn.

Ghi nhận thực tế cho thấy, phản ứng sau tiêm vaccine mới ComBE Five muộn hơn so với vaccine 5 trong 1 trước đó, với biểu hiện trẻ sốt muộn hơn (sau 30 phút sau tiêm).

Vì vậy, Bộ Y tế khuyến cáo các bậc phụ huynh cần theo dõi trẻ 1 - 2 ngày sau tiêm, đặc biệt là nếu trẻ có các triệu chứng như khó thở, sốt cao, co giật, nổi vân tím trên da, li bì… thì cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

Trước đó, ngày 9/1, tại trạm y tế xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất xảy ra trường hợp 1 bé tiêm vaccine ComBE FIVE mũi 1 về nhà sốt được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Người nhà cho biết sau khi tiêm về nhà bé bị sốt. Rạng sáng hôm sau, bé có biểu hiện bất thường, chảy máu mũi. Gia đình đưa bé đến trạm y tế xã cấp cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất. Tuy nhiên, các bác sĩ không thể cứu được bé. Đây là trường hợp tử vong thứ 3 sau khi Bộ Y tế triển khai tiêm vaccine ComBE Five trên diện rộng./.

