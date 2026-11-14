4 điều dưỡng ở Nghệ An hiến máu khẩn cấp cứu bệnh nhân chấn thương sọ não

Chiều 12/11, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An tiếp nhận bệnh nhân L.M.H. (18 tuổi, trú tại xã Tam Hợp, Nghệ An) trong tình trạng chấn thương sọ não nặng, tụ máu não phức tạp, tiên lượng nguy kịch. Để kịp thời triển khai phẫu thuật cấp cứu, bệnh viện cần khẩn cấp nguồn máu nhóm A.

Một trong bốn điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An hiến máu khẩn cấp cứu bệnh nhân chấn thương sọ não.

Ngay sau khi Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống của bệnh viện phát đi thông báo, 4 điều dưỡng đã nhanh chóng có mặt, tình nguyện hiến máu để bổ sung nguồn máu phục vụ ca phẫu thuật.

Bốn điều dưỡng tham gia hiến máu gồm: Nguyễn Thị Nhung (Khoa Mắt), Trần Thị Mai (Khoa Y học cổ truyền), Cao Văn Trí (Khoa Chấn thương chỉnh hình) và Tống Trần Bảo Quyên (Khoa Hồi sức tích cực).

Nhờ được bổ sung nguồn máu kịp thời, cùng sự phối hợp khẩn trương của ê-kíp phẫu thuật, ca mổ diễn ra thuận lợi, giúp nam thanh niên bước đầu vượt qua thời khắc nguy kịch.

Không chỉ tận tụy trong công tác chăm sóc, điều trị người bệnh, 4 điều dưỡng còn sẵn sàng sẻ chia những giọt máu của mình khi người bệnh cần. Nghĩa cử ấy thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và y đức của người thầy thuốc, đồng thời lan tỏa ý nghĩa nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện.