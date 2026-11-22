Không uống cà phê sát giờ đi ngủ

Cà phê có thể khiến bạn khó đi vào giấc ngủ, ngủ không sâu giấc, những ảnh hưởng này có thể kéo dài trong nhiều giờ. Vì vậy, hầu hết mọi người nên tránh uống cà phê trong khoảng 8 tiếng trước khi đi ngủ. Thậm chí, ở một số người, tình trạng khó ngủ có thể kéo dài đến 24 giờ sau khi uống cà phê.

Thiếu ngủ hoặc ngủ không ngon giấc có thể khiến cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ vào ngày hôm sau. Việc thường xuyên tiêu thụ caffeine cũng có liên quan đến thời lượng ngủ ngắn hơn, chất lượng giấc ngủ suy giảm và tình trạng buồn ngủ ban ngày. Ngay cả khi cơ thể đã rất mệt mỏi, caffeine vẫn có thể khiến bạn khó đi vào giấc ngủ trong nhiều giờ sau khi uống.

Việc thưởng thức cà phê không đúng thời điểm có thể vô tình gây hại cho sức khoẻ. (Ảnh: VTC News)

Không uống cà phê khi đang cần bổ sung sắt

Các hợp chất polyphenol trong cà phê có thể cản trở quá trình hấp thụ sắt phi-heme, loại sắt chủ yếu từ các thực phẩm thực vật như rau lá xanh, ngũ cốc, các loại hạt và đậu. Mức độ ảnh hưởng này phụ thuộc trực tiếp vào liều lượng cũng như thời điểm bạn uống cà phê. Do đó, những người bị thiếu máu hoặc có nguy cơ thiếu sắt nên tránh thưởng thức cà phê ngay trong bữa ăn. Thay vào đó, hãy uống cà phê cách bữa ăn khoảng 1-2 tiếng để cơ thể hấp thu dưỡng chất một cách tối ưu nhất.

Không uống cà phê khi bụng đói

Khi bạn nạp caffeine vào dạ dày đang hoàn toàn trống rỗng, thức uống này sẽ kích thích các tế bào viền tại niêm mạc dạ dày tiết ra một lượng axit dạ dày dư thừa dù không có thức ăn để tiêu hóa. Lượng axit bị tích tụ này dễ dàng trào ngược lên thực quản, gây ra hàng loạt triệu chứng khó chịu như nóng rát lồng ngực, ợ chua, đau thắt vùng thượng vị và cảm giác nôn nao kéo dài suốt cả buổi sáng. Về lâu dài, thói quen uống cà phê khi bụng đói còn làm bào mòn lớp màng bảo vệ dạ dày, làm tăng đáng kể nguy cơ viêm loét dạ dày - tá tràng mạn tính.

Không uống cà phê khi khi đang lo âu hoặc căng thẳng quá mức

Caffeine trong cà phê có thể làm tăng nhịp tim, huyết áp, tăng sản xuất cortisol kích hoạt hệ thống phản ứng căng thẳng của cơ thể. Do đó, đối với những người đã có sẵn tình trạng lo âu hoặc dễ bị căng thẳng, caffeine có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng như bồn chồn và cảm giác lo lắng quá mức. Nếu đang trong tình trạng lo âu hoặc căng thẳng quá mức, nên cân nhắc giảm lượng cà phê hoặc chuyển sang đồ uống không chứa caffeine.

Uống cà phê chỉ có lợi khi bạn uống một lượng vừa phải và uống đúng thời điểm. Nếu sử dụng quá nhiều hoặc uống trong những thời điểm không thích hợp dễ gây các tác dụng phụ không mong muốn. Do đó, đối với người trưởng thành không nên sử dụng quá 400 miligam mỗi ngày. Nên tránh dùng caffeine vào buổi chiều và buổi tối nếu nhận thấy nó có ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Bên cạnh đó, để tránh tác dụng phụ khi uống cà phê, mỗi người nên lưu ý mức độ nhạy cảm của bản thân khi sử dụng và thời gian bán thải của cà phê trong cơ thể. Nên chú ý xem bản thân cảm thấy thế nào sau khi uống cà phê (đặc biệt là lượng và thời điểm uống). Nếu có các dấu hiệu như hồi hộp, tim đập nhanh, khó chịu đường tiêu hóa, lo lắng hoặc mất ngủ... là những tín hiệu cần điều chỉnh.