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4 thực phẩm tưởng lành mạnh lại gây hại cho sức khỏe không phải ai cũng biết

Thứ Sáu, 14:00, 26/06/2026
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VOV.VN - Trong xu hướng sống xanh hiện nay, việc lựa chọn các thực phẩm tự nhiên, bổ dưỡng luôn là ưu tiên hàng đầu của mọi gia đình. Tuy nhiên, có những loại thực phẩm tưởng lành mạnh mà chúng ta ăn hàng ngày hoàn toàn có thể tích tụ độc tố, gây hại cho sức khoẻ nếu sử dụng sai phương pháp.

Khoai tây mọc mầm

Khoai tây là nguồn cung cấp tinh bột lành mạnh, vitamin C và kali tuyệt vời cho các chế độ ăn kiêng hoặc tập luyện. Nhiều người khi thấy củ khoai tây chỉ mới mọc một vài mầm nhỏ hoặc có mảng vỏ ngả sang màu xanh thì thường tiếc rẻ, chỉ gọt bỏ phần đó đi và tiếp tục chế biến món ăn.

Thực tế, khi khoai tây mọc mầm hoặc tiếp xúc quá lâu với ánh sáng mặt trời hóa xanh, chúng sẽ sản sinh ra một lượng lớn solanine và chaconine - hai chất độc thần kinh cực mạnh. Kể cả khi bạn đã nấu chín ở nhiệt độ cao, các độc tố này cũng không bị tiêu hủy. Ăn phải khoai tây mọc mầm có thể gây ra các triệu chứng từ nhẹ như nôn mửa, tiêu chảy cho đến nặng như mê sảng, liệt hô hấp, thậm chí là tử vong.

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Ăn khoai tây mọc mầm có thể gây ra các triệu chứng từ nhẹ như nôn mửa, tiêu chảy cho đến nặng như mê sảng, liệt hô hấp, thậm chí là tử vong.

Cà chua xanh

Cà chua giàu lycopene – chất chống oxy hóa mạnh giúp ngăn ngừa ung thư và làm đẹp da mặt. Vì muốn đổi vị hoặc chuộng vị chua giòn, không ít người thích ăn cà chua khi chúng còn xanh, hoặc dùng cà chua xanh để làm các món gỏi, muối chua.

Tuy nhiên, trong cà chua xanh chứa một lượng lớn alkaloid có tên là solanine (tương tự như trong khoai tây mọc mầm). Khi ăn cà chua xanh sống, bạn sẽ lập tức cảm thấy đắng, chát ở đầu lưỡi. Chất độc này khi đi vào cơ thể sẽ gây kích ứng niêm mạc dạ dày, dẫn đến ngộ độc, chóng mặt, buồn nôn. Khi cà chua chín đỏ hoàn toàn, chất solanine này sẽ tự động biến mất, lúc đó bạn mới có thể an tâm thưởng thức.

Măng tươi chế biến sai cách

Măng tươi là món ăn khoái khẩu của người Việt nhờ vị giòn ngọt, giàu chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa và giảm cholesterol. Nhiều người vì vội vàng nên khi mua măng tươi về chỉ luộc sơ qua một lần, hoặc thậm chí muối xổi măng sống để ăn kèm mì, bún.

Trong măng tươi chứa hàm lượng cyanide tương đối cao Khi đi vào dạ dày, chất này dưới tác động của các enzyme sẽ chuyển hóa thành axit cyanhydric (HCN) – một chất độc gây thiếu oxy tế bào cấp tính. Để loại bỏ hoàn toàn "vị độc" này, bạn bắt buộc phải bóc hết vỏ măng, cắt lát và ngâm trong nước sạch nhiều giờ, sau đó luộc măng nhiều lần trong nồi mở vung để chất độc theo hơi nước bay ra ngoài.

Táo ăn cả hạt

Mặc dù quả táo là một siêu thực phẩm cực kỳ lành mạnh, nhưng bạn tuyệt đối không nên nhai hoặc ăn hạt táo vì chúng chứa một hợp chất thực vật gọi là amygdalin. Khi hạt táo bị nhai nát, các enzyme trong hệ tiêu hóa sẽ tương tác với chất này và giải phóng ra hydrogen cyanide (xyanua) – một chất kịch độc ngăn chặn tế bào sử dụng oxy, gây ngạt tế bào và nguy hiểm đến tính mạng.

Nếu nhai nát một lượng lớn hạt táo (khoảng từ 85 hạt trở lên ở người lớn, hoặc chỉ từ 5 - 10 hạt ở trẻ em do trọng lượng cơ thể nhỏ), độc tố sẽ phát tán gây ra các triệu chứng từ chóng mặt, nôn mửa cho đến suy hô hấp, co giật. Do đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, bạn luôn luôn nên khoét bỏ hoàn toàn phần lõi chứa hạt trước khi ăn trực tiếp, làm salad hoặc cho vào máy xay sinh tố, máy ép nước trái cây.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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