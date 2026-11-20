Cho thêm nước ngọt, sữa đặc và đường tinh luyện

Nhiều người có thói quen thêm sữa đặc, đường tinh luyện, siro hoặc kem tươi vào máy xay để sinh tố có vị béo ngậy và dễ uống hơn. Việc này vô tình biến ly sinh tố thành một "bom calo" và đường. Nạp quá nhiều đường tinh luyện làm tăng vọt chỉ số đường huyết trong máu, thúc đẩy quá trình tích tụ mỡ thừa ở bụng và làm đẩy nhanh quá trình lão hóa da (glycation). Hãy tận dụng độ ngọt tự nhiên từ trái cây chín (như chuối, xoài, chà là). Nếu muốn tăng độ béo, bạn nên thay sữa đặc bằng sữa tươi không đường, sữa hạt hoặc yogurt không đường.

Uống sinh tố ngụm lớn, hoặc uống quá nhanh

Vì sinh tố ở dạng chất lỏng mịn nên hầu hết mọi người đều có thói quen hút hoặc uống một hơi hết cả ly lớn trong thời gian ngắn mà không qua quá trình nhai. Khi không qua bước nhai, khoang miệng sẽ không kịp tiết ra enzyme amylase - enzyme quan trọng trong nước bọt giúp tiêu hóa tinh bột và đường.

Việc sinh tố trôi thẳng xuống dạ dày làm tăng áp lực cho hệ tiêu hóa, dễ dẫn đến hiện tượng chướng bụng, đầy hơi và khiến đường huyết tăng vọt đột ngột. Uống từ từ từng ngụm nhỏ. Hãy tập thói quen đảo nhẹ sinh tố trong miệng vài giây trước khi nuốt để enzyme nước bọt hòa trộn đều, giúp quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru hơn.

Sinh tố trái cây luôn được xem là thức uống "vàng" giúp bổ sung vitamin, làm đẹp da và hỗ trợ giải độc cơ thể.

Ép/xay quá nhiều trái cây ngọt cùng một lúc

Một ly sinh tố kết hợp 4-5 loại trái cây ngọt như xoài, nhãn, mít, dưa hấu và chuối nghe có vẻ giàu dinh dưỡng, nhưng thực tế lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hàm lượng đường Fructose trong các loại quả ngọt này rất cao. Khi xay nhuyễn, chất xơ thô đã bị phá vỡ cấu trúc, khiến cơ thể hấp thu Fructose cực nhanh.

Điều này khiến gan phải làm việc quá tải để chuyển hóa Fructose, lâu dài dễ dẫn đến nguy cơ gan nhiễm mỡ và kháng insulin. Bạn có thể áp dụng nguyên tắc cân bằng như phối hợp 70% rau xanh/củ (như cần tây, cải kale, dưa chuột) + 30% trái cây. Ưu tiên chọn trái cây có chỉ số đường huyết thấp như dâu tây, việt quất, táo xanh, bơ.

Dùng sinh tố thay thế hoàn toàn bữa ăn chính trong thời gian dài

Nhiều người áp dụng chế độ ăn cắt bỏ hoàn toàn cơm, thịt, cá và chỉ uống sinh tố suốt nhiều ngày liên tục để giảm cân nhanh. Sinh tố trái cây thường thiếu hụt trầm trọng hai nhóm chất thiết yếu là Protein (chất đạm) và Chất béo tốt. Việc cắt giảm bữa chính dài ngày khiến cơ thể bị mất cơ bắp, suy giảm hệ miễn dịch, rụng tóc, hạ đường huyết và dễ bị tăng cân trở lại ngay khi ăn uống bình thường.

Chỉ nên dùng sinh tố làm bữa phụ (sáng/chiều) hoặc hỗ trợ thay thế 1 bữa ăn nhẹ. Nếu dùng thay bữa chính, bạn bắt buộc phải bổ sung thêm nguồn đạm (bột protein, sữa chua Hy Lạp) và chất béo lành mạnh (hạt chia, bơ lạc, hạnh nhân).

Xay xong không uống ngay, để tủ lạnh quá lâu

Thói quen xay một cối sinh tố lớn rồi chia ra uống dần suốt cả ngày hoặc để qua đêm trong tủ lạnh rất phổ biến ở những người bận rộn. Ngay khi lưỡi dao máy xay phá vỡ tế bào thực vật, các vitamin (đặc biệt là Vitamin C, B) và chất chống oxy hóa sẽ bắt đầu bị phân hủy do tiếp xúc với không khí (quá trình oxy hóa). Sinh tố để lâu không chỉ bị đổi màu, tách nước, biến chất mà còn là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi, dễ gây nhiễm khuẩn đường ruột.

Thưởng thức sinh tố ngay trong vòng 15-30 phút sau khi xay. Nếu bắt buộc phải bảo quản, hãy rót sinh tố vào chai thủy tinh tối màu, đổ đầy sát miệng chai để hạn chế không khí, đậy kín nắp và dùng hết trong tối đa 12 giờ.