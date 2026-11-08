5 loại cá nước ngọt quen thuộc, giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe

Cá nước ngọt là những loài sinh sống chủ yếu ở sông, suối, ao, hồ và các thủy vực có độ mặn thấp (dưới 0,05%). Chúng đa dạng về hình dáng, kích thước, môi trường sống và giá trị dinh dưỡng, đồng thời là nguồn thực phẩm phổ biến tại nhiều quốc gia.

Những loại cá giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nên biết

Cá lóc

Cá lóc được ưa chuộng nhờ thịt chắc, ít xương dăm và dễ chế biến. Thịt cá giàu protein, ít chất béo, đồng thời cung cấp vitamin, khoáng chất và các axit amin cần thiết cho cơ thể. Đây là nguồn đạm phù hợp để duy trì, phục hồi mô cơ, nhưng chưa có đủ bằng chứng cho thấy ăn cá lóc giúp phòng ngừa ung thư hoặc làm chậm lão hóa.

Cá rô phi

Cá rô phi phổ biến ở ao hồ, sông suối, được ưa chuộng nhờ thịt trắng, ít xương và giá thành hợp lý. Trong 100g cá có thể cung cấp khoảng 26g protein, cùng các dưỡng chất như kali, canxi, sắt, vitamin D, B12, B6 và magiê. Hàm lượng đạm cao giúp duy trì cơ bắp, hỗ trợ phục hồi cơ thể; các vitamin và khoáng chất góp phần bảo vệ hệ thần kinh, tạo máu và duy trì sức khỏe xương. Nên ưu tiên chế biến cá bằng cách hấp, nấu canh hoặc áp chảo ít dầu.

Cá mè hoa

Cá mè hoa thường sống ở sông, hồ và các vùng nước rộng, có thể chế biến thành nhiều món như hấp, om, nấu canh chua hoặc lẩu. Theo y học cổ truyền, cá có vị ngọt, tính ôn, được dùng để bồi bổ cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe gân cốt. Trong dân gian, đầu cá còn được chế biến với quan niệm giúp giảm đau đầu, chóng mặt, cảm lạnh, tuy nhiên những công dụng này chưa được khoa học hiện đại chứng minh đầy đủ. Người có cơ địa dị ứng cần thận trọng khi ăn cá.

Cá diếc

Cá diếc thường sống ở ao, hồ, sông và vùng nước chảy chậm, có thịt thơm ngọt, dễ chế biến. Loại cá này cung cấp protein, chất béo, sắt, canxi và vitamin B1, B6, góp phần hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, tạo máu và duy trì hoạt động thần kinh. Theo y học cổ truyền, cá diếc có vị ngọt, tính bình, được dùng để bổ huyết, hỗ trợ tiêu hóa và lợi tiểu. Tuy nhiên, cá không phải thuốc điều trị các bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường hay viêm đại tràng. Người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.

Cá chim

Cá chim có thịt mềm, thơm, dễ chế biến thành nhiều món như chiên, kho, hấp hoặc nấu canh. Thịt cá cung cấp protein, chất béo, vitamin và khoáng chất; một số loài còn chứa omega-3 có lợi cho tim mạch và não bộ. Bổ sung cá chim giúp đa dạng nguồn đạm, nhưng hàm lượng omega-3 tùy từng loài. Lưu ý, một số loại cá chim phổ biến trên thị trường là cá biển, không thuộc nhóm cá nước ngọt.

Cá kèo

Cá kèo (còn gọi là cá bống kèo) có thân dài, thường sống ở vùng bùn ven sông, cửa sông và khu vực nước lợ. Thịt cá mềm, ngọt, ít xương, có thể chế biến thành nhiều món như kho, nướng, lẩu hoặc nấu canh chua. Cá cung cấp protein, vitamin và khoáng chất, góp phần đa dạng nguồn đạm trong bữa ăn. Do thường sống ở môi trường bùn, cá cần được làm sạch kỹ và nấu chín trước khi ăn.

Cá chép

Cá chép sống phổ biến ở sông, hồ, ao và những vùng nước chảy chậm. Thịt cá mềm, vị ngọt, giàu protein và các dưỡng chất cần thiết, thường được chế biến thành cháo, món hấp hoặc canh. Cá chép có thể bổ sung vào thực đơn của phụ nữ mang thai, nhưng cần chọn nguồn cá an toàn, nấu chín kỹ và ăn với lượng phù hợp, kết hợp chế độ dinh dưỡng đa dạng.

Cá mòi

Cá mòi là loại cá nhỏ, nhiều dầu, giàu omega-3, protein và vitamin nhóm B. Omega-3 góp phần bảo vệ tim mạch, não bộ; vitamin B12 hỗ trợ tạo hồng cầu và duy trì chức năng thần kinh. Nếu ăn cả xương mềm, cá còn cung cấp canxi và vitamin D, có lợi cho xương. Tuy nhiên, cá mòi chủ yếu sống ở biển, không thuộc nhóm cá nước ngọt.

Cá diêu hồng

Cá diêu hồng được nuôi phổ biến, đặc biệt ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cá có thịt trắng, mềm, vị ngọt, ít xương dăm và giá thành hợp lý. Loại cá này cung cấp protein, chất béo, vitamin và khoáng chất, có thể chế biến thành nhiều món như hấp xì dầu, nấu canh chua, chiên hoặc sốt cà chua, giúp đa dạng nguồn đạm trong bữa ăn.

Cá chạch

Cá chạch có thân dài, da trơn, thường sống ở ao hồ, ruộng nước và vùng bùn lầy. Thịt cá cung cấp protein, chất béo, vitamin và khoáng chất, góp phần duy trì cơ bắp, hỗ trợ phục hồi mô và bổ sung dinh dưỡng. Để hạn chế năng lượng và chất béo trong bữa ăn, nên ưu tiên các món cá chạch hấp, nấu canh hoặc kho ít dầu mỡ.