English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

5 lý do khiến mận khô trở thành món ăn vặt tốt cho sức khỏe

Chủ Nhật, 11:32, 21/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mận khô không chỉ là món ăn vặt thơm ngon mà còn giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Nhờ đó, thực phẩm này hỗ trợ tốt cho tiêu hóa, tim mạch và xương khớp, ngày càng được nhiều người lựa chọn bổ sung trong khẩu phần ăn hàng ngày hoặc làm quà tặng.

Thành phần dinh dưỡng có trong mận khô

Dù ở dạng tươi hay đã qua sấy khô, mận vẫn là loại trái cây giàu giá trị dinh dưỡng. Trong mận có hơn 15 loại vitamin và nhiều khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Đặc biệt, loại quả này nổi bật nhờ hàm lượng chất xơ cùng các chất chống oxy hóa cao, giúp bảo vệ tế bào và hỗ trợ nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể.

5 lợi ích tuyệt vời của mận khô đối với sức khỏe

Hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của mận khô là khả năng hỗ trợ đường ruột hoạt động hiệu quả. Hàm lượng chất xơ dồi dào có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột, giúp làm mềm phân, hỗ trợ cải thiện tình trạng táo bón và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

5 ly do khien man kho tro thanh mon an vat tot cho suc khoe hinh anh 1
Mận khô không chỉ là món ăn vặt thơm ngon mà còn giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể

Hỗ trợ giảm mỡ máu, bảo vệ tim mạch

Chất xơ trong mận khô có khả năng hỗ trợ loại bỏ lượng cholesterol dư thừa trong cơ thể, từ đó góp phần giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh lý tim mạch như đau tim hoặc đột quỵ.

Bên cạnh đó, lượng kali có trong mận khô còn giúp duy trì huyết áp ổn định, hỗ trợ điều hòa nhịp tim và góp phần bảo vệ sức khỏe hệ tim mạch.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và tốt cho người mắc tiểu đường

Mận khô là thực phẩm chứa nhiều chất xơ nhưng có mức năng lượng tương đối thấp, giúp tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Chất xơ trong mận cũng giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, góp phần ổn định đường huyết, nhờ đó phù hợp với người thừa cân, béo phì hoặc những người cần kiểm soát lượng đường trong máu.

Giúp cải thiện thị lực

Nhờ chứa nhiều vitamin và các hợp chất có lợi như vitamin A, vitamin C, beta-carotene, lutein và zeaxanthin, mận khô có tác dụng hỗ trợ bảo vệ mắt, giúp duy trì thị lực khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về mắt liên quan đến tuổi tác như đục thủy tinh thể hoặc thoái hóa điểm vàng.

Hỗ trợ tăng mật độ xương

Loãng xương là tình trạng khiến xương yếu, giòn và dễ gãy, thường gặp hơn ở phụ nữ sau mãn kinh. Một số nghiên cứu cho thấy, việc ăn khoảng 10 quả mận khô mỗi ngày trong thời gian dài có thể giúp cải thiện mật độ xương và làm chậm quá trình suy giảm xương theo tuổi tác. Dù có lợi cho sức khỏe, mận khô vẫn nên dùng với lượng vừa phải. Ăn quá nhiều có thể gây tiêu chảy, đầy hơi hoặc chướng bụng do hàm lượng chất xơ cao.

Cần lưu ý gì khi ăn mận khô?

Mận có thể dùng ở dạng tươi hoặc sấy khô, nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Một số lưu ý khi ăn mận khô gồm: người có cơ địa “nóng trong” hoặc nhạy cảm nên hạn chế; axit tự nhiên trong mận có thể ảnh hưởng men răng, đồng thời gây khó chịu dạ dày hoặc nổi mụn ở một số người; mận còn chứa oxalat, có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận nếu dùng nhiều.

Dù giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích như hỗ trợ tiêu hóa, tim mạch, xương và thị lực, mận khô vẫn nên được sử dụng với lượng vừa phải, kết hợp chế độ ăn uống cân bằng để đảm bảo hiệu quả tốt cho sức khỏe.

d82155715a4bdb15825a.jpg

Những người không nên ăn quả mận

VOV.VN - Mận là loại quả được nhiều người yêu thích trong mùa hè nhưng không phải ai cũng ăn được, dưới đây là những người không nên ăn quả mận.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Loại quả thơm phức đang vào mùa ở Việt Nam, bổ xương dưỡng tim cực hiệu quả
Loại quả thơm phức đang vào mùa ở Việt Nam, bổ xương dưỡng tim cực hiệu quả

VOV.VN - Dứa không chỉ là một loại trái cây nhiệt đới với hương vị chua ngọt kích thích vị giác mà còn được mệnh danh là "nhà máy" dinh dưỡng tự nhiên, mang lại những giá trị sức khỏe mà ít loại trái cây nào có được.

Loại quả thơm phức đang vào mùa ở Việt Nam, bổ xương dưỡng tim cực hiệu quả

Loại quả thơm phức đang vào mùa ở Việt Nam, bổ xương dưỡng tim cực hiệu quả

VOV.VN - Dứa không chỉ là một loại trái cây nhiệt đới với hương vị chua ngọt kích thích vị giác mà còn được mệnh danh là "nhà máy" dinh dưỡng tự nhiên, mang lại những giá trị sức khỏe mà ít loại trái cây nào có được.

Loại quả chua ngọt là “thuốc đại bổ”, đang vào mùa ở Việt Nam ít được tận dụng
Loại quả chua ngọt là “thuốc đại bổ”, đang vào mùa ở Việt Nam ít được tận dụng

VOV.VN - Dâu tằm không chỉ là loại quả mọng thơm ngon, gắn liền với tuổi thơ của nhiều người mà còn là vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Với thành phần giàu vitamin C, sắt, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, quả dâu tằm mang lại những giá trị sức khỏe vượt trội.

Loại quả chua ngọt là “thuốc đại bổ”, đang vào mùa ở Việt Nam ít được tận dụng

Loại quả chua ngọt là “thuốc đại bổ”, đang vào mùa ở Việt Nam ít được tận dụng

VOV.VN - Dâu tằm không chỉ là loại quả mọng thơm ngon, gắn liền với tuổi thơ của nhiều người mà còn là vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Với thành phần giàu vitamin C, sắt, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, quả dâu tằm mang lại những giá trị sức khỏe vượt trội.

Loại quả đang vào mùa ở Việt Nam, tốt như trăm viên thuốc bổ lại ngừa đủ bệnh
Loại quả đang vào mùa ở Việt Nam, tốt như trăm viên thuốc bổ lại ngừa đủ bệnh

VOV.VN - Quýt là loại trái cây được yêu thích nhờ hương vị ngọt thanh, dễ bóc vỏ. Không chỉ là thức quả tráng miệng ngon, quả quýt còn chứa đựng kho tàng dinh dưỡng, mang lại vô số lợi ích sức khỏe đã được khoa học chứng minh.

Loại quả đang vào mùa ở Việt Nam, tốt như trăm viên thuốc bổ lại ngừa đủ bệnh

Loại quả đang vào mùa ở Việt Nam, tốt như trăm viên thuốc bổ lại ngừa đủ bệnh

VOV.VN - Quýt là loại trái cây được yêu thích nhờ hương vị ngọt thanh, dễ bóc vỏ. Không chỉ là thức quả tráng miệng ngon, quả quýt còn chứa đựng kho tàng dinh dưỡng, mang lại vô số lợi ích sức khỏe đã được khoa học chứng minh.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe