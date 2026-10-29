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5 món ăn từ ngải cứu có lợi cho sức khỏe xương khớp

Thứ Năm, 09:27, 29/10/2026
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VOV.VN - Ngải cứu có thể kết hợp với trứng, thịt gà hoặc thịt bò để tạo nên những món ăn giàu dinh dưỡng, góp phần hỗ trợ sức khỏe cơ xương khớp. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy ngải cứu trực tiếp giảm đau hay điều trị bệnh xương khớp.

 

Trứng chiên ngải cứu

Trứng chiên ngải cứu là món ăn dễ chế biến, phù hợp với những người muốn bổ sung rau xanh vào bữa ăn hàng ngày. Trứng cung cấp protein chất lượng cao, vitamin B12, selen cùng nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Ngải cứu góp phần bổ sung một số vitamin và hợp chất thực vật, đồng thời tạo hương vị đặc trưng cho món ăn.

Để chế biến, chuẩn bị 2 quả trứng gà và một nắm nhỏ lá ngải cứu tươi. Ngải cứu rửa sạch, để ráo rồi thái nhỏ, sau đó trộn đều với trứng đã đánh tan và một lượng gia vị vừa đủ. Làm nóng chảo với một ít dầu ăn, cho hỗn hợp vào chiên chín đều hai mặt.

Món ăn nên được dùng khi còn ấm, kết hợp với rau củ và các thực phẩm giàu canxi trong chế độ dinh dưỡng tổng thể. Cần lưu ý, trứng chiên ngải cứu chỉ góp phần cung cấp dưỡng chất, không có tác dụng điều trị đau nhức xương khớp.

5 mon an tu ngai cuu co loi cho suc khoe xuong khop hinh anh 1

Canh gà nấu ngải cứu

Canh gà nấu ngải cứu cung cấp protein giúp duy trì khối cơ, hỗ trợ vận động và nâng đỡ các khớp. Cách nấu đơn giản: thịt gà làm sạch, ướp gia vị, xào sơ rồi thêm nước nấu mềm; cuối cùng cho ngải cứu vào đun chín. Người đau nhức xương khớp nên ưu tiên thịt gà bỏ da, hạn chế muối và kết hợp đa dạng rau củ để cân đối dinh dưỡng.

Cháo ngải cứu thịt băm

Cháo ngải cứu thịt băm phù hợp với người lớn tuổi hoặc người mệt mỏi, ăn uống kém. Gạo cung cấp năng lượng, thịt băm bổ sung protein, sắt, kẽm và vitamin nhóm B, còn ngải cứu giúp tăng hương vị. Cách nấu khá đơn giản: ninh gạo đến mềm, thêm thịt lợn nạc băm đã xào chín, sau đó cho ngải cứu thái nhỏ vào đun thêm vài phút. Nên kết hợp món cháo với các thực phẩm đa dạng khác để bảo đảm đủ dưỡng chất cho cơ bắp và xương khớp.

Móng giò hầm ngải cứu

Móng giò hầm ngải cứu là món ăn quen thuộc trong các thực đơn bồi bổ. Móng giò cung cấp protein, chất béo và collagen, nhưng collagen từ thực phẩm không trực tiếp đến sụn khớp để tái tạo sụn. Cách nấu khá đơn giản: móng giò làm sạch, chần qua nước sôi rồi hầm đến mềm, sau đó thêm ngải cứu và nấu chín. Do chứa nhiều chất béo và năng lượng, món ăn cần được dùng với khẩu phần hợp lý, nhất là với người đang kiểm soát cân nặng hoặc mỡ máu.

Canh thịt bò nấu ngải cứu

Canh thịt bò nấu ngải cứu cung cấp protein, sắt và vitamin B12, giúp tạo hồng cầu và duy trì cơ bắp. Cách nấu đơn giản: thịt bò thái mỏng, xào sơ, sau đó cho vào nồi nước nấu cùng ngải cứu đến khi chín.

Người mắc bệnh gút hoặc có axit uric máu cao cần kiểm soát lượng thịt bò theo hướng dẫn dinh dưỡng. Ngải cứu chỉ nên dùng như thực phẩm, không thay thế phương pháp điều trị xương khớp. Phụ nữ mang thai, người mắc bệnh nền hoặc đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng ngải cứu với mục đích chữa bệnh.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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