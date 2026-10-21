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5 nguyên tắc ăn trái cây chuẩn khoa học giúp hấp thu trọn vẹn dưỡng chất

Thứ Tư, 14:00, 21/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc nắm vững những nguyên tắc ăn trái cây chuẩn khoa học sẽ giúp bạn tối ưu hóa nguồn dưỡng chất hấp thụ và bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa toàn diện.

 

Ăn trái cây tươi thay vì ép lấy nước

Ưu tiên ăn trái cây tươi nguyên tép hoặc nguyên múi thay vì chỉ uống nước ép là thói quen ăn uống thông minh được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích. Trái cây nguyên quả giữ trọn vẹn được lượng chất xơ dồi dào - thành phần then chốt giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, giữ chỉ số đường huyết ổn định và nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột.

Việc lạm dụng nước ép đã bỏ xơ sẽ khiến cơ thể hấp thụ đường quá nhanh, dễ làm tăng đường huyết đột ngột và khiến bạn mau có cảm giác đói trở lại.

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Trái cây luôn được biết đến là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ tuyệt vời cho cơ thể. (Ảnh: VTC News)

Ăn trái cây tươi không cần thêm bất cứ thứ gì

Một trong những cách tốt nhất để thưởng thức trái cây là ăn chúng ở dạng tươi và như một chế độ ăn trái cây tự nhiên. Tránh thêm đường, muối, kem hoặc hương liệu nhân tạo, vì những thứ này có thể làm giảm lợi ích sức khỏe của trái cây.

Trái cây vốn đã chứa đường tự nhiên và các chất dinh dưỡng thiết yếu, khiến chúng trở nên hoàn chỉnh. Việc thêm các loại topping không chỉ làm tăng lượng calo mà còn có thể gây cản trở quá trình tiêu hóa. Để tận hưởng trọn vẹn lợi ích, hãy ăn trái cây nguyên quả và không qua chế biến.

Chọn trái cây tươi thay vì trái cây đóng hộp 

Trái cây tươi chứa hàm lượng chất dinh dưỡng, enzyme và chất chống oxy hóa cao nhất. Khi trái cây được bảo quản trong thời gian dài hoặc đóng hộp với chất bảo quản, chúng sẽ mất đi hương vị và chất lượng tự nhiên. Trái cây đóng hộp thường được thêm đường hoặc siro, làm tăng lượng calo và giảm giá trị dinh dưỡng.

Trái cây tươi cắt lát, trái cây theo mùa và trái cây địa phương luôn là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe. Chúng có vị ngon hơn, khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn và ít chất phụ gia nhân tạo hơn. Khi có thể, hãy chọn trái cây hữu cơ để tránh tiếp xúc với thuốc trừ sâu.

Ăn trái cây với số lượng hạn chế 

Mặc dù trái cây rất tốt cho sức khỏe, nhưng ăn uống điều độ là điều quan trọng, đặc biệt đối với người mắc bệnh tiểu đường hoặc những người đang ăn kiêng. Một số loại trái cây có hàm lượng đường tự nhiên cao, và ăn quá nhiều có thể dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột biến.

Khẩu phần ăn cân bằng thường là một quả trái cây cỡ trung bình hoặc một bát nhỏ trái cây cắt nhỏ. Cố gắng tránh ăn quá nhiều các loại trái cây nhiều đường như xoài, nho, chuối và anh đào trong một lần. Kết hợp trái cây với các loại hạt có thể giúp ổn định lượng đường trong máu.

Bảo quản và sơ chế đúng cách

- Rửa sạch trước khi gọt: Luôn ngâm rửa sạch lớp vỏ ngoài (có thể ngâm nước muối loãng 10–15 phút) trước khi gọt vỏ hay cắt miếng. Thói quen cắt trái cây rồi mới rửa sẽ làm hòa tan và trôi mất các vitamin tan trong nước như Vitamin C và vitamin nhóm B.

- Ăn ngay sau khi gọt/cắt: Khi tiếp xúc với oxy trong không khí, các chất chống oxy hóa trong trái cây sẽ bị oxy hóa nhanh chóng (thể hiện qua việc bề mặt quả bị thâm xỉn). Hãy thưởng thức trái cây ngay sau khi gọt hoặc bảo quản trong hộp kín vắt thêm vài giọt chanh/tắc và để trong ngăn mát tủ lạnh nếu chưa dùng ngay (nên dùng hết trong ngày).

- Không lưu trữ quá lâu: Mua lượng trái cây vừa đủ dùng trong 3–5 ngày để đảm bảo độ tươi mới và hàm lượng dinh dưỡng không bị sụt giảm theo thời gian.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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