中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

5 thói quen buổi sáng tốt cho tim mạch, có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Thứ Hai, 08:29, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một số thói quen đơn giản vào buổi sáng có thể góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch và hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ.

Theo trang Eatingwell, dưới đây là những thói quen tốt bạn nên thực hiện vào buổi sáng để bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ.

Thiền giúp giữ tinh thần thoải mái

Căng thẳng kéo dài có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, vì vậy việc giữ tinh thần thư giãn ngay từ buổi sáng là điều cần thiết. Một số nghiên cứu cho thấy thiền định có thể giúp hạ huyết áp, từ đó góp phần giảm nguy cơ đột quỵ.

Thiền định có thể giúp giảm căng thẳng và hỗ trợ kiểm soát huyết áp (Ảnh: Shutterstock)

Theo bác sĩ Christie M. Ballantyne, Trưởng khoa Tim mạch, Đại học Y Baylor và Viện Tim Texas (Mỹ), việc giảm căng thẳng không nhất thiết phải thực hiện những hình thức thiền phức tạp. Cầu nguyện hoặc đọc những câu nói truyền cảm hứng vào buổi sáng cũng có thể giúp thư giãn tinh thần và hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Ngoài ra, một cái ôm với người thân, bạn bè hoặc thú cưng cũng có thể giúp giảm căng thẳng. Một số nghiên cứu cho thấy sự tiếp xúc cơ thể như cái ôm có thể làm giảm mức cortisol, hormone liên quan đến stress.

Hạn chế thêm đường, chất tạo ngọt vào cà phê

Nếu có thói quen uống cà phê vào buổi sáng, bạn nên chú ý đến loại chất tạo ngọt được sử dụng. Một số nghiên cứu gợi ý rằng một số chất tạo ngọt nhân tạo như xylitol có thể liên quan đến nguy cơ hình thành cục máu đông, yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Vì vậy, nhiều chuyên gia khuyến nghị nên uống cà phê nguyên chất hoặc hạn chế thêm đường và chất tạo ngọt.

Vận động nhẹ nhàng vào buổi sáng

Duy trì vận động nhẹ nhàng vào buổi sáng giúp cơ thể linh hoạt hơn (Ảnh: Shutterstock)

Tập thể dục trước khi đi làm là lựa chọn tốt cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng có đủ thời gian để thực hiện. Vì vậy, bác sĩ Christie M. Ballantyne khuyến nghị nên duy trì các hoạt động vận động nhẹ nhàng vào buổi sáng.

Những thói quen đơn giản như đạp xe đi làm, đỗ xe xa nơi làm việc hoặc chọn đi cầu thang thay vì thang máy cũng có thể giúp tăng mức độ vận động trong ngày. Ngoài ra, các thiết bị theo dõi sức khỏe hoặc ứng dụng đếm bước chân có thể hỗ trợ theo dõi hoạt động và tạo động lực vận động nhiều hơn.

Một số nghiên cứu cho thấy việc ngồi quá lâu trong ngày có thể liên quan đến nguy cơ đột quỵ cao hơn. Vì vậy, nhiều chuyên gia khuyến nghị nên duy trì vận động thường xuyên và cố gắng đạt khoảng 7.000 bước mỗi ngày hoặc hơn để hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Ăn bữa sáng cân bằng

Theo bác sĩ Christie M. Ballantyne, bữa sáng cân bằng có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Ông cho biết bữa sáng có thể kết hợp trái cây tươi cùng các loại hạt như hạt lanh.

Bữa sáng cân bằng nên kết hợp trái cây tươi cùng các loại hạt như hạt lanh (Ảnh: Shutterstock)

Hạt lanh chứa axit béo omega-3 có nguồn gốc thực vật và chất xơ, những dưỡng chất được cho là có lợi cho sức khỏe mạch máu. Việc bổ sung các thực phẩm giàu dinh dưỡng vào bữa sáng được xem là cách đơn giản để cải thiện chế độ ăn uống.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến nghị hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường bổ sung trong bữa sáng. Tiêu thụ quá nhiều đường trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ tiểu đường, một yếu tố liên quan đến nguy cơ đột quỵ.

Uống một cốc nước ấm sau khi thức dậy

Sau một đêm ngủ kéo dài, cơ thể có thể rơi vào trạng thái thiếu nước nhẹ do không được bổ sung nước trong nhiều giờ. Việc uống một cốc nước vào buổi sáng, đặc biệt là nước ấm, có thể giúp cơ thể nhanh chóng bù nước và hỗ trợ quá trình tuần hoàn máu.

Một số chuyên gia cho rằng duy trì đủ nước có thể giúp máu lưu thông tốt hơn, từ đó góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ. Đây được xem là thói quen đơn giản nhưng có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe nếu duy trì thường xuyên.

Thu Hiền/VTC News
Eatingwell
Tag: thói quen buổi sáng tim mạch nguy cơ đột quỵ sức khỏe tim mạch
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vì sao ăn mãi vẫn gầy? Những nguyên nhân ít ai ngờ và cách cải thiện

VOV.VN - Dù ăn uống khá nhiều nhưng nhiều người vẫn không tăng cân, thậm chí luôn trong tình trạng gầy gò. Tình trạng này có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt đến những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Hiểu rõ nguyên nhân sẽ giúp cải thiện cân nặng hiệu quả hơn.

VOV.VN - Dù ăn uống khá nhiều nhưng nhiều người vẫn không tăng cân, thậm chí luôn trong tình trạng gầy gò. Tình trạng này có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt đến những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Hiểu rõ nguyên nhân sẽ giúp cải thiện cân nặng hiệu quả hơn.

Loại cá dân dã cứ ra chợ là thấy, giàu Omega-3 chẳng kém cá hồi lại bổ đủ đường

VOV.VN - Cá nục không chỉ là một món ăn dân dã, "đưa cơm" trong mâm cơm người Việt mà còn được mệnh danh là một loại "siêu thực phẩm" từ đại dương nhờ bảng thành phần dinh dưỡng ấn tượng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc bổ sung cá nục vào thực đơn hàng tuần mang lại những thay đổi tích cực cho cơ thể.

VOV.VN - Cá nục không chỉ là một món ăn dân dã, "đưa cơm" trong mâm cơm người Việt mà còn được mệnh danh là một loại "siêu thực phẩm" từ đại dương nhờ bảng thành phần dinh dưỡng ấn tượng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc bổ sung cá nục vào thực đơn hàng tuần mang lại những thay đổi tích cực cho cơ thể.

Vì sao da ngày càng sạm màu? Cách lấy lại làn da sáng khỏe

VOV.VN - Làn da trắng sáng, mịn màng là mong muốn của nhiều phụ nữ, nhưng không phải ai cũng có được làn da đều màu. Nhiều yếu tố từ bên trong cơ thể đến môi trường bên ngoài có thể khiến da sạm màu, kém tươi tắn. Hiểu rõ nguyên nhân sẽ giúp lựa chọn cách chăm sóc và cải thiện làn da hiệu quả hơn.

VOV.VN - Làn da trắng sáng, mịn màng là mong muốn của nhiều phụ nữ, nhưng không phải ai cũng có được làn da đều màu. Nhiều yếu tố từ bên trong cơ thể đến môi trường bên ngoài có thể khiến da sạm màu, kém tươi tắn. Hiểu rõ nguyên nhân sẽ giúp lựa chọn cách chăm sóc và cải thiện làn da hiệu quả hơn.

Làm đẹp - giảm cân
Dinh dưỡng - món ngon
ĐỜI SỐNG
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe