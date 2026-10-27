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6 loại gia vị nhà nào cũng có, dùng đúng cách thành thuốc bổ cho sức khỏe

Thứ Ba, 14:00, 27/10/2026
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VOV.VN - Gian bếp của mỗi gia đình không chỉ là nơi thắp lửa bữa ăn mà còn được ví như một "kho báu" y học thu nhỏ. Có những loại gia vị vô cùng quen thuộc, giá chỉ vài nghìn đồng ở chợ, nhưng lại sở hữu đặc tính dược liệu tuyệt vời giúp bồi bổ sức khỏe.

 

Tỏi

Tỏi là loại gia vị không thể thiếu trong căn bếp Việt, đồng thời được mệnh danh là "kháng sinh tự nhiên" nhờ chứa hàm lượng lớn hợp chất allicin có khả năng kháng khuẩn, kháng virus và chống viêm cực mạnh.

Việc ăn tỏi thường xuyên giúp tăng cường hệ miễn dịch phòng cảm cúm, hỗ trợ hạ huyết áp, giảm cholesterol xấu và ngăn ngừa lão hóa tế bào; tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên đập dập hoặc băm nhỏ tỏi rồi để ngoài không khí khoảng 10 phút trước khi chế biến nhằm kích hoạt tối đa lượng allicin quý giá.

Gừng

Gừng có vị cay, tính ấm, từ lâu đã chiếm vị trí quan trọng trong Đông y nhờ khả năng làm ấm cơ thể, điều hòa khí huyết và chứa hoạt chất gingerol chống viêm hiệu quả.

Loại củ bình dân này giúp giảm nhanh triệu chứng buồn nôn do say xe hay ốm nghén, làm dịu dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và giảm đau xương khớp tự nhiên, do đó một ly trà gừng ấm vào buổi sáng hay vài lát gừng trong món ăn hàng ngày sẽ là liều thuốc bổ tuyệt vời cho sức khỏe.

6 loai gia vi nha nao cung co, dung dung cach thanh thuoc bo cho suc khoe hinh anh 1

Nghệ

Nghệ tươi hay bột nghệ là loại gia vị có giá thành rất rẻ nhưng lại chứa curcumin – một chất chống viêm và chống oxy hóa cực kỳ mạnh mẽ.

Nghệ có công dụng nổi tiếng trong việc hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày, thúc đẩy làm lành vết thương, làm đẹp da, bảo vệ gan và giải độc cơ thể; đặc biệt, khi kết hợp nghệ với một chút tiêu đen lúc chế biến, chất piperine trong tiêu sẽ giúp tăng khả năng hấp thụ curcumin của cơ thể.

Hành tây

Hành tây không chỉ giúp tăng hương vị nồng nàn cho các món xào, canh hay salad mà còn là nguồn cung cấp dồi dào chất chống oxy hóa quercetin cùng các hợp chất lưu huỳnh có lợi cho tim mạch.

Thường xuyên thêm hành tây vào khẩu phần ăn sẽ giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả, ngăn ngừa hình thành cục máu đông, hạ huyết áp và tăng cường mật độ xương, trong đó việc ăn sống hoặc xào tái nhẹ sẽ giữ lại trọn vẹn nhất lượng dưỡng chất quý giá này.

Tiêu đen

Tiêu đen được mệnh danh là "vua của các loại gia vị" nhờ vị cay nồng đặc trưng từ hoạt chất piperine, mang lại khả năng kích thích dạ dày tiết dịch tiêu hóa và hạn chế tối đa tình trạng đầy hơi, chướng bụng.

Không dừng lại ở đó, tiêu đen còn đóng vai trò như một chất dẫn giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các dưỡng chất khác như canxi, selenium hay curcumin, và bạn nên ưu tiên rắc tiêu xay tươi trực tiếp vào món ăn ngay trước khi thưởng thức để giữ trọn lượng tinh dầu tự nhiên.

Quế

Quế không chỉ thu hút bởi hương thơm nồng nàn mà còn là trợ thủ đắc lực giúp kiểm soát chỉ số đường huyết trong cơ thể. Các nghiên cứu cho thấy quế giúp tăng độ nhạy của Insulin, từ đó hỗ trợ hạ đường huyết hiệu quả cho người tiền tiểu đường và tiểu đường tuýp 2.

Quế còn giúp giảm nồng độ cholesterol toàn phần và triglyceride, góp phần bảo vệ hệ tim mạch luôn khỏe mạnh. Bạn có thể dễ dàng sử dụng quế bằng cách rắc một ít bột quế vào cà phê, yến mạch, sinh tố hoặc dùng quế thanh khi nấu các món hầm.

Mặc dù các loại gia vị mang lại nhiều lợi ích, bạn chỉ nên sử dụng với liều lượng vừa phải như một phần của chế độ ăn cân bằng. Việc lạm dụng quá nhiều các gia vị có tính nóng như ớt, gừng hay tiêu có thể gây nhiệt miệng hoặc kích ứng niêm mạc dạ dày. Phụ nữ mang thai hoặc người đang sử dụng thuốc chữa bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng gia vị liều cao. Bạn nên ưu tiên chọn mua các loại gia vị tươi hoặc gia vị khô nguyên chất, có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo an toàn sức khỏe.

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Vị thuốc quý vừa lạ vừa quen, dùng thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp ít người biết

VOV.VN - Khác với chanh xanh thông thường, chanh đào thu hút bởi phần ruột màu hồng đào mọng nước, vỏ mỏng thơm nồng cùng dải giá trị dược lý vượt trội. Không chỉ là nguyên liệu pha chế thức uống giải khát thơm ngon, chanh đào còn được xem là "vị thuốc vàng" giúp bảo vệ hệ hô hấp và làm đẹp da tự nhiên.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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