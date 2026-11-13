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6 loại rau củ quả đừng vội gọt vỏ nếu không muốn lãng phí "kho báu" dinh dưỡng

Thứ Sáu, 14:00, 13/11/2026
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VOV.VN - Thói quen gọt sạch vỏ các loại rau củ, trái cây trước khi chế biến đã trở thành phản xạ của rất nhiều người vì lý do an toàn và cảm giác ngon miệng. Vỏ của nhiều loại thực phẩm mới là nơi tập trung lượng chất chống oxy hóa, vitamin và chất xơ cao nhất.

 

Táo

Vỏ táo chứa lượng lớn Quercetin - một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng bảo vệ tế bào phổi, cải thiện chức năng hô hấp và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Bên cạnh đó, lớp vỏ này nắm giữ đến một nửa tổng lượng chất xơ cùng phần lớn Vitamin A, C, K của toàn bộ quả táo. Lượng chất xơ hòa tan Pectin tập trung ở vỏ không chỉ hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu, giảm cholesterol xấu mà còn thúc đẩy hệ tiêu hóa vận hành trơn tru hơn mỗi ngày.

Khoai tây

Mặc dù lớp vỏ khoai tây rất mỏng manh nhưng nó lại sở hữu hàm lượng Kali, Sắt, Magie, Vitamin C và các vitamin nhóm B cao hơn hẳn so với phần ruột bên trong. Lượng Kali dồi dào trong vỏ giúp duy trì sự cân bằng điện giải, hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch hiệu quả.

Để tận dụng tối đa nguồn dinh dưỡng này, bạn nên luộc, hấp hoặc nướng khoai tây nguyên vỏ sau khi chà rửa sạch sẽ, lưu ý tuyệt đối tránh ăn vỏ khoai tây đã mọc mầm hoặc ngả màu xanh vì có chứa độc tố Solanine.

6 loai rau cu qua dung voi got vo neu khong muon lang phi kho bau dinh duong hinh anh 1
Vỏ của nhiều loại thực phẩm mới là nơi tập trung lượng chất chống oxy hóa, vitamin và chất xơ cao nhất. 

Cà rốt

Lớp vỏ ngoài cùng của cà rốt thực chất rất mỏng và là nơi chứa mật độ Beta-carotene (tiền chất Vitamin A) cao nhất trong toàn bộ củ. Beta-carotene đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường thị lực, phòng ngừa thoái hóa điểm vàng và giúp làn da luôn duy trì độ sáng mịn, hồng hào.

Ngoài ra, vỏ cà rốt còn chứa các hợp chất Polyacetylenes có đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn tự nhiên, vì vậy thay vì gọt bỏ sâu, bạn chỉ cần dùng bàn chải chuyên dụng rửa sạch đất cát nhẹ nhàng dưới vòi nước chảy.

Dưa leo

Màu xanh đậm đặc trưng của vỏ dưa leo là dấu hiệu cho thấy sự hiện diện đậm đặc của các chất chống oxy hóa cùng lượng lớn Vitamin K - dưỡng chất then chốt giúp tăng cường mật độ xương và hỗ trợ quá trình đông máu.

Việc giữ lại vỏ dưa leo không chỉ giúp bảo tồn trọn vẹn đặc tính thanh nhiệt, giải độc tự nhiên mà còn cung cấp lượng chất xơ không hòa tan phong phú. Lượng chất xơ này tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cảm giác thèm ăn cực kỳ tốt cho những ai đang trong chế độ ăn kiêng hay duy trì vóc dáng.

Cà tím

Sắc tím thẫm rực rỡ của vỏ cà tím được tạo nên từ Nasunin - một chất chống oxy hóa thuộc nhóm Anthocyanin có khả năng trung hòa các gốc tự do cực mạnh. Hoạt chất này giúp bảo vệ màng tế bào não khỏi sự tổn thương do quá trình oxy hóa, từ đó hỗ trợ tăng cường trí nhớ và phòng ngừa suy giảm chức năng thần kinh ở người lớn tuổi.

Giữ nguyên vỏ cà tím khi chế biến các món bung, xào hay nướng còn giúp cấu trúc món ăn không bị nát và duy trì độ đàn hồi cho các mạch máu nhỏ trong cơ thể.

Khoai lang

Vỏ khoai lang là "kho báu" dinh dưỡng chứa lượng lớn chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa cao hơn hẳn phần ruột bên trong. Ăn khoai lang nguyên vỏ giúp thúc đẩy tiêu hóa, kéo dài cảm giác no hỗ trợ giảm cân và làm chậm quá trình hấp thu đường, giúp ổn định huyết áp lẫn đường huyết.

Đồng thời, hàm lượng Beta-carotene, Vitamin C, E cùng Anthocyanin tập trung ở vỏ giúp bảo vệ tim mạch, làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa vượt trội. Bạn chỉ cần dùng bàn chải mềm chà sạch đất bám dưới vòi nước, ngâm nước muối loãng rồi mang đi luộc, hấp hoặc nướng nguyên vỏ là đã có thể nạp trọn vẹn dưỡng chất cho cơ thể.

Mẹo sơ chế thực phẩm không gọt vỏ an toàn cho sức khỏe

Để tận dụng tối đa nguồn dinh dưỡng từ vỏ mà vẫn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bạn nên ngâm rau củ quả trong nước muối loãng (nồng độ khoảng 1-2%) hoặc nước pha dấm trắng từ 10-15 phút trước khi chế biến nhằm loại bỏ vi khuẩn và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Với các loại củ có lớp vỏ bám đất như khoai tây hay cà rốt, hãy dùng bàn chải lông mềm chà nhẹ dưới vòi nước chảy để làm sạch triệt để. Ngoài ra, ưu tiên lựa chọn các nguồn nông sản sạch, hữu cơ (Organic) có nguồn gốc rõ ràng sẽ giúp bạn hoàn toàn yên tâm thưởng thức trọn vẹn cả vỏ lẫn ruột.

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Thuốc bổ tự nhiên có sẵn ở chợ, gió mùa về ăn vào bổ đủ đường lại tăng miễn dịch

VOV.VN - Không chỉ chế biến được thành vô vàn món ăn thơm ngon, bí đỏ còn được ví như một "ngân hàng dinh dưỡng" với hàng loạt dưỡng chất thiết yếu. Các nghiên cứu y khoa hiện đại đã chỉ ra rằng, việc bổ sung bí đỏ thường xuyên vào thực đơn mang lại những công dụng kỳ diệu cho sức khỏe.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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