6 thói quen ăn uống tưởng bổ, lại khiến cơ thể ngày càng thiếu dinh dưỡng.

Chế biến rau củ quá kỹ hoặc đun nấu ở nhiệt độ cao

Việc chế biến rau củ quá kỹ hoặc đun nấu ở nhiệt độ cao sẽ làm thất thoát phần lớn lượng dưỡng chất tự nhiên. Các nhóm vi chất như Vitamin C và các Vitamin nhóm B (B1, B6, Folate) rất nhạy cảm với nhiệt độ và dễ tan trong nước.

Khi bạn ninh rau quá nhừ hoặc luộc với thật nhiều nước rồi bỏ nước đi, khoảng 50–80% lượng vitamin đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Giải pháp tối ưu là ưu tiên các phương pháp hấp nhẹ, xào nhanh trong thời gian ngắn và sử dụng ít nước khi luộc.

Ăn ít rau, trái cây tươi

Rau và trái cây cung cấp vitamin C, folate, kali cùng nhiều chất chống oxy hóa quan trọng. Khi khẩu phần ăn thiếu nhóm thực phẩm này, cơ thể dễ bị thiếu vi chất, ảnh hưởng đến sức khỏe miễn dịch, làn da, hệ tiêu hóa. Người trưởng thành nên bổ sung ít nhất 400g rau xanh, trái cây tươi mỗi ngày, ăn đa dạng thực phẩm để cung cấp nhiều nhóm vitamin, khoáng chất khác nhau.

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Ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn ngọt

Tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn ngọt khiến dự trữ vi chất trong cơ thể bị rút cạn nhanh chóng. Quá trình chuyển hóa đường tinh luyện đòi hỏi cơ thể phải tiêu tốn một lượng lớn Magie và các Vitamin nhóm B. Đồng thời, hàm lượng muối cao trong thực phẩm đóng hộp cũng làm gia tăng quá trình đào thải Canxi qua đường nước tiểu.

Để bảo vệ cơ thể, bạn nên hạn chế các món ăn nhanh, nước ngọt có gas và ưu tiên sử dụng các loại thực phẩm nguyên bản, tươi sống.

Uống trà hoặc cà phê ngay sau bữa ăn

Thói quen uống trà hoặc cà phê ngay sau bữa ăn khiến cơ thể bị sụt giảm nghiêm trọng khả năng hấp thụ các khoáng chất thiết yếu. Trong trà và cà phê chứa lượng lớn Tannin cùng Polyphenol - những chất có khả năng liên kết với Sắt, Canxi và Kẽm để tạo thành các hợp chất khó tan. Điều này làm giảm tới 60–80% lượng sắt nạp vào từ thực phẩm, lâu dần dẫn đến tình trạng thiếu máu và mệt mỏi kéo dài.

Để khắc phục, bạn nên duy trì khoảng nghỉ ít nhất 1–2 tiếng giữa bữa ăn chính và thời điểm uống trà hoặc cà phê.

Chỉ ăn thực phẩm tinh chế

Các loại thực phẩm tinh chế như gạo trắng, bánh mì trắng, mì ăn liền hay bánh ngọt thường bị thất thoát lượng lớn vitamin nhóm B, chất xơ và khoáng chất trong quá trình chế biến.

Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm này sẽ khiến cơ thể thiếu hụt vi chất cần thiết để chuyển hóa năng lượng. Để bổ sung dinh dưỡng tự nhiên, bạn nên thay thế một phần thực phẩm tinh chế bằng các loại ngũ cốc nguyên hạt, yến mạch, gạo lứt hoặc các loại đậu.

Loại bỏ một nhóm thực phẩm khỏi chế độ ăn

Chạy theo các chế độ ăn kiêng quá mức hoặc cắt bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm sẽ làm mất cân bằng dinh dưỡng nghiêm trọng. Việc loại bỏ hoàn toàn thịt đỏ rất dễ gây thiếu hụt Sắt và Vitamin B12 - loại vitamin hầu như chỉ xuất hiện trong thực phẩm nguồn gốc động vật.

Trong khi đó, việc kiêng tuyệt đối tinh bột ngũ cốc lại làm thiếu hụt nghiêm trọng các vitamin nhóm B và chất xơ. Bạn cần xây dựng một thực đơn đa dạng các nhóm chất, hoặc chủ động bổ sung vi chất theo hướng dẫn y tế nếu thực hiện chế độ ăn chay trường.