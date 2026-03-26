6 thực phẩm nhà nào cũng có, ăn sống bổ dưỡng hơn cả khi nấu chín

Thứ Năm, 14:00, 26/03/2026
VOV.VN - Một số loại thực phẩm sẽ mất đi hàm lượng vitamin, enzyme hoặc chất chống oxy hóa quan trọng khi bị đun nóng. Do đó, nên bổ sung một số thực phẩm ở dạng sống, tươi hoặc ít chế biến để tối ưu hóa giá trị dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe.

Tỏi

Tỏi chứa Allicin, một hợp chất có khả năng kháng khuẩn, chống viêm và tăng cường hệ miễn dịch cực mạnh. Tuy nhiên, Allicin chỉ được hình thành khi tỏi bị băm nhỏ hoặc giã nát ở trạng thái sống. Việc đun nấu tỏi quá lâu trên lửa lớn sẽ làm mất đi hoàn toàn hoạt chất quý giá này. Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên băm nhỏ tỏi, để ngoài không khí khoảng 10 phút rồi ăn sống hoặc trộn vào nước chấm.

Hành tây

Hành tây sống giàu chất chống oxy hóa flavonoid và các hợp chất lưu huỳnh có tác dụng ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch và giảm huyết áp. Khi bị nấu chín, các hợp chất có lợi cho tim mạch này bị suy giảm đáng kể. Ăn hành tây sống trong các món salad hoặc kèm với bánh mì không chỉ giúp bạn giữ được độ giòn ngọt mà còn hỗ trợ kiểm soát lượng cholesterol trong máu tốt hơn so với hành tây đã xào chín.

6 thuc pham nha nao cung co, an song bo duong hon ca khi nau chin hinh anh 1
6 thực phẩm nhà nào cũng có, ăn sống bổ dưỡng hơn cả khi nấu chín. (Ảnh minh họa).

Ớt chuông

Ớt chuông (đặc biệt là ớt chuông đỏ) chứa hàm lượng Vitamin C cao gấp nhiều lần so với cam. Tuy nhiên, Vitamin C là loại vitamin cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ và dễ bị phân hủy khi đun nấu. Việc ăn ớt chuông sống trong các món gỏi, salad sẽ giúp bạn giữ lại 100% lượng Vitamin C, giúp tăng cường sức đề kháng và sản sinh collagen cho làn da luôn tươi trẻ.

Quả bơ

Bơ thường được ăn sống trong các món sinh tố hay salad, và đó là lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Trong bơ chứa nhiều chất béo chưa bão hòa đơn cực tốt cho trí não và tim mạch. Việc nướng bơ hoặc chiên bơ có thể làm thay đổi cấu trúc của các axit béo này và làm mất đi hương vị béo ngậy tự nhiên. Ăn bơ sống giúp cơ thể hấp thụ tốt nhất các Vitamin tan trong chất béo như Vitamin A, E và K.

Cải xoăn

Ăn sống cải xoăn là cách tốt nhất để bảo toàn trọn vẹn Vitamin C và enzyme Myrosinase – hợp chất quý giá giúp kích hoạt khả năng chống ung thư vốn rất dễ bị tiêu diệt bởi nhiệt độ. Bên cạnh đó, việc không qua đun nấu giúp giữ nguyên các chất chống oxy hóa mạnh như Quercetin và Kaempferol, hỗ trợ kháng viêm và bảo vệ tim mạch tối ưu. Chỉ cần "massage" lá với chút dầu oliu và chanh, bạn sẽ có một món ăn vừa mềm ngon, vừa hấp thụ được 100% giá trị dinh dưỡng từ "nữ hoàng" của các loại rau.

Dưa chuột

Dưa chuột chứa nhiều nước, Vitamin K và các chất chống oxy hóa. Ăn sống dưa chuột giúp bảo toàn các enzyme tiêu hóa tự nhiên và hàm lượng nước cao, hỗ trợ hydrat hóa cơ thể và làm mát từ bên trong.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: thực phẩm thực phẩm chống oxy hóa ăn gì bảo vệ sức khỏe thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Uống nước mướp đắng mỗi ngày: Tốt cho sức khỏe hay tiềm ẩn rủi ro?
Uống nước mướp đắng mỗi ngày: Tốt cho sức khỏe hay tiềm ẩn rủi ro?

VOV.VN - Nước mướp đắng (khổ qua) từ lâu được nhiều người lựa chọn như một loại thức uống thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, việc sử dụng thường xuyên liệu có mang lại lợi ích như kỳ vọng hay tiềm ẩn những rủi ro đối với sức khỏe vẫn là vấn đề được không ít người quan tâm.

Uống nước mướp đắng mỗi ngày: Tốt cho sức khỏe hay tiềm ẩn rủi ro?

Uống nước mướp đắng mỗi ngày: Tốt cho sức khỏe hay tiềm ẩn rủi ro?

VOV.VN - Nước mướp đắng (khổ qua) từ lâu được nhiều người lựa chọn như một loại thức uống thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, việc sử dụng thường xuyên liệu có mang lại lợi ích như kỳ vọng hay tiềm ẩn những rủi ro đối với sức khỏe vẫn là vấn đề được không ít người quan tâm.

Cải thiện chức năng thận sau 3 tháng nhờ bỏ 2 món ăn sáng "tưởng là bổ"
Cải thiện chức năng thận sau 3 tháng nhờ bỏ 2 món ăn sáng "tưởng là bổ"

VOV.VN - Từ suy thận giai đoạn 4 (eGFR 28), nam kỹ sư 62 tuổi cải thiện chỉ số đáng kể và tránh được nguy cơ lọc máu nhờ tuân thủ 6 nguyên tắc ăn sáng.

Cải thiện chức năng thận sau 3 tháng nhờ bỏ 2 món ăn sáng "tưởng là bổ"

Cải thiện chức năng thận sau 3 tháng nhờ bỏ 2 món ăn sáng "tưởng là bổ"

VOV.VN - Từ suy thận giai đoạn 4 (eGFR 28), nam kỹ sư 62 tuổi cải thiện chỉ số đáng kể và tránh được nguy cơ lọc máu nhờ tuân thủ 6 nguyên tắc ăn sáng.

Lý do thu hồi kem Nivea trên toàn quốc
Lý do thu hồi kem Nivea trên toàn quốc

VOV.VN - Cơ quan quản lý đình chỉ lưu hành kem dưỡng Nivea Extra Bright Night Nourish sau khi phát hiện chứa Propylparaben không có trong công thức đã đăng ký.

Lý do thu hồi kem Nivea trên toàn quốc

Lý do thu hồi kem Nivea trên toàn quốc

VOV.VN - Cơ quan quản lý đình chỉ lưu hành kem dưỡng Nivea Extra Bright Night Nourish sau khi phát hiện chứa Propylparaben không có trong công thức đã đăng ký.

