7 loại nước ép hoa quả giúp bảo vệ đôi mắt của bạn

Nước ép táo, củ cải đường và cà rốt: Cà rốt có chứa beta carotin chuyển hóa thành vitamin A sau khi được hấp thụ vào cơ thể, rất tốt cho đôi mắt. Củ cải đường chứa lutein và zeaxanthin hỗ trợ sức khỏe điểm vàng và võng mạc; táo giàu flavonoid, một chất cũng được cho là giúp nâng cao thị lực. Nước ép cà chua: Nước ép cà chua chứa nhiều lycopene và các dưỡng chất thực vật như beta carotin, lutein, zeaxanthin và vitamin C. Tất cả các dưỡng chất này có sức mạnh bảo vệ đôi mắt khỏi các vấn đề như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Nước ép nha đam: Uống nước ép nha đam sẽ giúp cải thiện thị lực và giảm sự mờ đục ở thủy tinh thể trong bệnh đục thủy tinh thể. Nha đam cũng có chất chống oxy hóa và các thành phần kháng viêm giúp bảo vệ và tăng cường sức khỏe đôi mắt. Nước ép việt quất: Việt quất có khả năng làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, ung thư và các bệnh tim mạch. Các nghiên cứu cũng cho thấy, việt quất không chỉ tăng cường thị lực mà còn hỗ trợ chống lại bệnh Alzheimer, tăng khả năng học hỏi và cải thiện trí nhớ. Nước ép rau chân vịt, cải xoăn và bông cải xanh: Đây là những loại rau xanh giàu các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin tốt cho đôi mắt của bạn. Các nhà khoa học tin rằng các chất chống oxy hóa này bảo vệ đôi mắt khỏi thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn. Nước ép cam: Một nghiên cứu mới đã tiết lộ rằng ăn cam mỗi ngày làm giảm khả năng suy giảm thị lực tới 60%. Nước ép chuối: Ăn chuối giúp tăng cường sức khỏe đôi mắt một cách tự nhiên và phòng ngừa các bệnh liên quan đến thị lực. Nó chứa beta carotin, chất này được chuyển hóa thành vitamin A có lợi cho những người thiếu vitamin A.

Nước ép táo, củ cải đường và cà rốt: Cà rốt có chứa beta carotin chuyển hóa thành vitamin A sau khi được hấp thụ vào cơ thể, rất tốt cho đôi mắt. Củ cải đường chứa lutein và zeaxanthin hỗ trợ sức khỏe điểm vàng và võng mạc; táo giàu flavonoid, một chất cũng được cho là giúp nâng cao thị lực. Nước ép cà chua: Nước ép cà chua chứa nhiều lycopene và các dưỡng chất thực vật như beta carotin, lutein, zeaxanthin và vitamin C. Tất cả các dưỡng chất này có sức mạnh bảo vệ đôi mắt khỏi các vấn đề như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Nước ép nha đam: Uống nước ép nha đam sẽ giúp cải thiện thị lực và giảm sự mờ đục ở thủy tinh thể trong bệnh đục thủy tinh thể. Nha đam cũng có chất chống oxy hóa và các thành phần kháng viêm giúp bảo vệ và tăng cường sức khỏe đôi mắt. Nước ép việt quất: Việt quất có khả năng làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, ung thư và các bệnh tim mạch. Các nghiên cứu cũng cho thấy, việt quất không chỉ tăng cường thị lực mà còn hỗ trợ chống lại bệnh Alzheimer, tăng khả năng học hỏi và cải thiện trí nhớ. Nước ép rau chân vịt, cải xoăn và bông cải xanh: Đây là những loại rau xanh giàu các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin tốt cho đôi mắt của bạn. Các nhà khoa học tin rằng các chất chống oxy hóa này bảo vệ đôi mắt khỏi thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn. Nước ép cam: Một nghiên cứu mới đã tiết lộ rằng ăn cam mỗi ngày làm giảm khả năng suy giảm thị lực tới 60%. Nước ép chuối: Ăn chuối giúp tăng cường sức khỏe đôi mắt một cách tự nhiên và phòng ngừa các bệnh liên quan đến thị lực. Nó chứa beta carotin, chất này được chuyển hóa thành vitamin A có lợi cho những người thiếu vitamin A.