7 loại quả giúp chị em “trẻ mãi không già“

Bơ: Quả bơ là loại thực phẩm chống lão hóa chứa chất béo đơn không bão hòa, giúp cải thiện độ đàn hồi và duy trì độ ẩm cho da. Ngoài ra, trong quả bơ còn có chứa D-mannoheptulose - một chất giúp kích thích sản xuất collagen. Vitamin B và E có trong quả bơ cung cấp cho da một lượng dinh dưỡng dồi dào và đầy đủ. Với sự hỗ trợ của một lượng lớn vitamin E, da của bạn sẽ trở nên khỏe mạnh. Cam: Cam chứa nhiều vitamin C và nước, giúp ngăn ngừa mụn và dưỡng ẩm cho da cũng như các tế bào trong cơ thể. Ăn cam sẽ cung cấp cho cơ thể vitamin C, tạo collagen và giữ cho làn da mịn màng, ngăn ngừa nếp nhăn. Lựu: Quả lựu rất giàu các loại vitamin khác nhau và gồm nhiều khoáng chất, photpho, riboflavin giúp làn da của bạn tươi sáng và mịn màng. Các dưỡng chất có trong loại quả này cũng cung cấp dinh dưỡng để thúc đẩy sự tiết ra elastin, collagen... cho da thêm săn chắc và trẻ trung. Các chiết xuất từ lựu giúp tăng cường chức năng của các tế bào giúp bạn có một làn da khỏe mạnh và tươi trẻ. Cà chua: Cà chua có màu đỏ từ lycopene giữ cho làn da của bạn mịn màng. Việc nạp nhiều lycopene vào cơ thể cũng bảo vệ làn da khỏi bị cháy nắng. Quả chuối: Da bạn sẽ đẹp lên trông thấy nếu như bạn thường xuyên ăn chuối. Sự "giàu có" vitamin C và B6 giúp chuối trở thành người bạn thân thiết đối với phái đẹp. Loại quả này có khả năng điều chỉnh độ đàn hồi và sự gắn kết da nhờ các chất chống oxy hoá có sẵn. Táo: Bạn có biết các hợp chất hữu cơ và các enzym có trong táo giúp làm giảm các chất béo, duy trì độ ẩm cho da. Do giữ được lượng nước cần thiết nên da của bạn trông sẽ tươi trẻ và khỏe mạnh hơn. Nho: Mangan và vitamin có trong nho giúp chống lại các bức xạ tia cực tím có hại. Ngoài ra trong quả nho còn chứa các chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa của da.

