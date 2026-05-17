7 lợi ích sức khỏe bất ngờ từ việc phơi nắng đúng cách

Phơi nắng có tác dụng gì?

Ánh nắng mặt trời là nguồn năng lượng tự nhiên mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể nếu tiếp xúc ở mức hợp lý. Trong ánh nắng có các tia UVA, UVB và UVC, trong đó tia UVB đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp vitamin D cho cơ thể. Khi tiếp xúc đúng thời điểm và với thời lượng phù hợp, ánh nắng có thể mang đến nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe.

Tốt cho xương khớp

Ánh nắng giúp cơ thể sản sinh vitamin D3 - dưỡng chất cần thiết để hấp thụ canxi hiệu quả hơn. Đây là yếu tố quan trọng giúp xương chắc khỏe, phòng ngừa bệnh còi xương ở trẻ em và Loãng xương ở người lớn tuổi. Ngoài ra, vitamin D còn góp phần duy trì chức năng não bộ, bảo vệ răng miệng và hỗ trợ giảm nguy cơ mắc Đa xơ cứng.

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp

Khi cơ thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, oxit nitric được kích hoạt, giúp giãn mạch máu và cải thiện lưu thông máu. Nhờ đó, huyết áp có thể được kiểm soát tốt hơn, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Đây được xem là lợi ích đáng chú ý đối với những người đang gặp vấn đề về huyết áp.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Tắm nắng vào buổi sáng có thể kích thích cơ thể sản sinh melatonin - hormone giúp điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ. Điều này giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ hơn và ngủ sâu hơn. Việc tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng tự nhiên cũng có thể góp phần hạn chế tình trạng mất ngủ hoặc rối loạn giấc ngủ kéo dài.

Hỗ trợ sức khỏe làn da

Nếu phơi nắng đúng cách, làn da có thể nhận được nhiều lợi ích tích cực. Ánh nắng ở mức độ phù hợp có thể hỗ trợ cải thiện một số vấn đề da liễu như bệnh vảy nến hoặc bạch biến. Tuy nhiên, việc tiếp xúc quá lâu với ánh nắng gay gắt có thể gây cháy nắng và tổn thương da.

Tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin D được tạo ra từ ánh nắng đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích hoạt động của các tế bào miễn dịch. Điều này giúp cơ thể nâng cao khả năng chống lại nhiễm trùng và một số bệnh theo mùa. Việc tắm nắng hợp lý cũng có thể góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tự miễn.

Hỗ trợ cải thiện tâm trạng

Chỉ khoảng 15 phút tiếp xúc với ánh nắng mỗi ngày có thể giúp tinh thần trở nên tích cực hơn. Ánh sáng mặt trời kích thích cơ thể sản sinh serotonin - chất dẫn truyền thần kinh có vai trò ổn định cảm xúc. Thiếu ánh sáng tự nhiên trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ căng thẳng, lo âu hoặc trầm cảm.

Tốt cho mắt

Thiếu hụt vitamin D có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thị lực, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như Đục thủy tinh thể hoặc Thoái hóa điểm vàng. Phơi nắng hợp lý có thể giúp duy trì lượng vitamin D cần thiết, từ đó hỗ trợ bảo vệ đôi mắt khỏe mạnh hơn.

Nên tắm nắng bao lâu là tốt?

Dù có nhiều lợi ích, thời gian phơi nắng cần được kiểm soát hợp lý để tránh hại da. Người trưởng thành nên tắm nắng khoảng 20-30 phút mỗi ngày, trong khi trẻ nhỏ chỉ nên bắt đầu từ 5-10 phút rồi tăng dần. Thời điểm phù hợp nhất là trước 9h sáng hoặc sau 16h chiều, khi ánh nắng dịu và ít nguy cơ gây bỏng da.

Lưu ý để tắm nắng an toàn

Để tối ưu lợi ích khi phơi nắng, nên tránh tiếp xúc quá lâu, đặc biệt vào giữa trưa, hạn chế phơi dưới nắng gắt trong thời gian dài và uống đủ nước khi hoạt động ngoài trời. Người có da nhạy cảm hoặc mắc bệnh da liễu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng thường xuyên.

Những ai nên tăng cường tắm nắng?

Không phải ai cũng cần thời gian phơi nắng như nhau, nhưng một số nhóm nên duy trì thói quen này gồm trẻ nhỏ đang phát triển, người cao tuổi có nguy cơ mắc Loãng xương, người làm việc trong nhà, người dễ thiếu vitamin D do ít tiếp xúc ánh sáng mặt trời và những người thường xuyên căng thẳng, khó ngủ. Tắm nắng đúng cách có thể hỗ trợ sức khỏe xương, tinh thần và giấc ngủ tốt hơn.