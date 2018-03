7 thời điểm nên tránh uống nước triệt để

Ngay trước khi đi ngủ: Có ít nhất 2 lý do tại sao bạn nên tránh uống nước trước khi ngủ. Thứ nhất, uống nước trước khi đi ngủ có thể dẫn đến giấc ngủ gián đoạn . Bạn sẽ cần đi tiểu trong đêm nhiều hơn và có thể mất nhiều thời gian hơn để có thể ngủ lại. Thứ hai, thận thường hoạt động chậm hơn vào ban đêm. Đó là lý do tại sao bạn có thể cảm thấy mặt và cánh tay sưng vào buổi sáng. Trong thời gian luyện tập căng thẳng: Theo các nhà khoa học, uống quá nhiều nước trong quá trình tập thể dục có thể có những phản ứng phụ tiêu cực. Trong thời gian tập luyện căng thẳng, nhiệt độ cơ thể của một người tăng lên khiến họ cảm thấy nóng. Nhưng uống quá nhiều nước để làm mát có thể làm cạn kiệt chất điện phân. Nếu nước tiểu của bạn không màu là một dấu hiệu của quá nhiều hydrat hóa. Nếu bạn có nước tiểu không màu, có thể là do bạn uống quá nhiều nước trong ngày ngay cả khi bạn không cảm thấy khát. Uống quá nhiều nước có thể dẫn đến nồng độ natri thấp và dẫn đến một số vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng bao gồm cả cơn đau tim. Ăn đồ ăn cay: Bạn không nên uống nước sau khi ăn ớt vì cảm giác nóng rát là do một phân tử gọi là capsaicin gây ra. Sapsaicin là phân tử không phân cực, nên nó chỉ có thể hòa tan trong các chất không cực như sữa. Nếu bạn muốn loại bỏ cảm giác nóng rát bằng nước, nước sẽ làm cho capsaicin lan truyền khắp miệng và sẽ làm tình hình tồi tệ hơn. Ngay trước, trong hoặc sau khi ăn: Uống nước trong khi ăn có thể gây khó tiêu. Điều này xảy ra vì miệng của chúng tôi sản xuất nước bọt với các enzyme rất cần thiết cho quá trình tiêu hóa lành mạnh. Uống nước trong bữa ăn dẫn đến giảm sự tiết nước bọt. Thực phẩm không bị phân huỷ trong cơ thể có thể trở nên độc hại ngay cả khi bạn đang ăn thực phẩm lành mạnh. Hãy nhớ rằng việc uống nước lạnh hoặc đồ uống có cồn làm cho tình huống thậm chí tệ hơn. Khi nước chứa chất làm ngọt nhân tạo: Lời khuyên này sẽ có ích cho những người đang cố gắng giảm cân. Chất làm ngọt nhân tạo làm tăng sự thèm ăn và dẫn đến tăng cân. Mọi người đều biết rằng nên tránh uống nước biển, nhưng ít người biết tại sao nó có hại cho sức khoẻ của bạn. Trước hết, hầu hết các vùng nước ven biển có chứa virus gây bệnh. Thứ hai, nước biển chứa một lượng muối rất lớn và cơ thể chúng ta cần rất nhiều nước tinh khiết để thoát khỏi nó. Điều đó có thể dẫn đến mất nước nghiêm trọng. Uống quá nhiều chất lỏng sẽ dẫn đến lượng natri thấp và các phản ứng phụ khó chịu. Bên cạnh đó, uống quá nhiều nước có hại cho thận của bạn vì nó ngăn cản thận thực hiện chức năng của mình và điều hoà các thành phần quan trọng trong máu.

