8 cách đơn giản chống rụng tóc do rối loạn tuyến giáp

Biotin , hay Vitamin H, là vitamin thiết yếu cho sự phát triển của tóc. Đây cũng là loại thực phẩm chức năng phổ biến nhất giúp chống rụng tóc do rối loạn tuyến giáp. Có mối liên hệ trực tiếp giữa mức độ biotin thấp với tình trạng rụng tóc.

Dầu gội ngăn rụng tóc : Việc tìm đúng loại dầu gội đầu dành cho tóc rụng do các bệnh về tuyến giáp khá nan giải. Bạn không chỉ cần một sản phẩm giúp ngăn rụng tóc mà còn cần cải thiện độ chắc khỏe của tóc. Đối với tóc mỏng và khô, điều đầu tiên bạn cần là sản phẩm có “dưỡng ẩm” và “cấp nước”. Một số thành phần chính bạn nên tìm là glycerin, silicon, và keratin. Nếu tóc không bị khô mà vẫn rụng, thì sản phầm tốt nhất dành cho bạn là loại dầu gội có công thức đặc chế.

