8 công dụng của củ đậu khiến nhiều người bất ngờ

8 lợi ích của củ đậu không phải ai cũng biết

Hỗ trợ giảm cân

Củ đậu chứa hàm lượng chất xơ dồi dào cùng lượng tinh bột phù hợp, giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả. Đây là yếu tố quan trọng trong quá trình giảm cân. Ngoài ra, chất xơ còn giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn. Vì vậy, củ đậu thường xuất hiện trong thực đơn của những người muốn kiểm soát cân nặng.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Củ đậu chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho tim mạch như nước, carbohydrate tự nhiên và Oligofructose inulin giúp hỗ trợ giảm cholesterol. Ngoài ra, vitamin C giúp chống viêm, còn kali hỗ trợ kiểm soát huyết áp, góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Cải thiện chức năng hệ miễn dịch

Hàm lượng chất xơ đặc biệt trong củ đậu giúp thúc đẩy sự phát triển của lợi khuẩn đường ruột, từ đó hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định. Ngoài ra, fructan có trong củ đậu còn được cho là có khả năng hạn chế đột biến tế bào và hỗ trợ bảo vệ hệ tiêu hóa.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Củ đậu chứa nhiều nước và chất xơ nên khá dễ tiêu hóa. Loại thực phẩm này có thể giúp cải thiện tình trạng táo bón, hỗ trợ kiểm soát tiêu chảy và giảm các triệu chứng khó chịu liên quan đến rối loạn tiêu hóa. Bên cạnh đó, các hợp chất chống viêm trong củ đậu còn góp phần giảm đau tự nhiên.

Giàu vitamin C

Việc bổ sung củ đậu vào thực đơn hằng ngày là cách đơn giản để tăng cường vitamin C cho cơ thể. Vitamin C là chất chống oxy hóa quan trọng, giúp giảm tác động của các gốc tự do, kiểm soát viêm và hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh lý như tim mạch, ung thư hay suy giảm nhận thức.

Tốt cho xương

Hợp chất Oligofructose inulin trong củ đậu giúp tăng khả năng hấp thụ khoáng chất và canxi cho xương. Điều này góp phần duy trì hệ xương chắc khỏe và hạn chế nguy cơ loãng xương, đặc biệt ở người lớn tuổi. Ngoài ra, củ đậu còn cung cấp kali, magie và mangan - những khoáng chất cần thiết cho hệ xương.

Hỗ trợ làm đẹp da

Hàm lượng vitamin C dồi dào trong củ đậu giúp cơ thể tăng sản sinh collagen, hỗ trợ làn da trở nên mịn màng và tươi sáng hơn. Lượng nước và khoáng chất cao cũng giúp cấp ẩm cho da, đồng thời hỗ trợ đào thải độc tố ra ngoài cơ thể. Ngoài việc ăn trực tiếp, nhiều người còn sử dụng củ đậu thái lát để đắp mặt nhằm chăm sóc da.

Tốt cho phụ nữ mang thai

Củ đậu chứa nhiều nước, tinh bột và glucose nên phù hợp với phụ nữ mang thai, đặc biệt trong giai đoạn ốm nghén. Vị ngọt thanh, giòn mát của củ đậu cũng giúp mẹ bầu dễ ăn hơn. Ngoài ra, lượng chất xơ dồi dào còn hỗ trợ tiêu hóa, giúp hạn chế táo bón và bệnh trĩ trong thai kỳ. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu không nên ăn quá nhiều vì củ đậu có tính mát.

Những ảnh hưởng khi ăn củ đậu không đúng cách

Không nên ăn củ đậu thay cơm để giảm cân

Dù giàu chất xơ và vitamin, củ đậu không thể cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Việc chỉ ăn củ đậu để giảm cân có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái thiếu năng lượng, mệt mỏi và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ăn quá nhiều có thể gây ảnh hưởng đến dạ dày

Củ đậu chứa hàm lượng nước cao nên nếu ăn quá nhiều có thể khiến dạ dày bị căng giãn và tiết nhiều dịch vị hơn. Điều này có thể làm tăng cảm giác thèm ăn và không phù hợp với những người đang gặp vấn đề về dạ dày. Nếu sử dụng củ đậu thay cho bữa ăn chính trong thời gian dài, cơ thể có thể bị suy nhược.