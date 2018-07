8 loại thực phẩm cải thiện lưu thông máu

Nếu máu không lưu thông đến các bộ phận khác nhau của cơ thể, bạn sẽ bị mất cảm giác thèm ăn, các vấn đề về tiêu hóa không rõ nguyên nhân, tê chân tay, biến đổi màu da, thường xuyên mệt mỏi, giãn tĩnh mạch... Hút thuốc là nguyên nhân chính gây ra lưu thông máu kém do sự hiện diện của carbon monoxide trong đó làm tổn thương lớp tế bào và mảng bám phát triển trong thành động mạch. Ngoài ra, một lối sống ít vận động, ăn nhiều thức ăn nhanh, có vấn đề về huyết áp và cholesterol có thể là lý do khác dẫn đến lưu thông máu kém. Cá nước lạnh: Thường xuyên ăn cá hồi, cá thu và các loại cá nước lạnh khác giàu axit béo omega 3. Đây là những loại chất béo lành mạnh tốt nhất cho tim và hệ thống tuần hoàn. Nó cũng giúp giảm viêm và đi tiểu ra máu . Ăn cá ít nhất hai hoặc ba lần một tuần để có được những lợi ích của nó. Cam: Cam rất giàu vitamin C có tác dụng tuyệt vời trên hệ thống tuần hoàn, đặc biệt là các mao mạch nhỏ mang máu từ động mạch trực tiếp đến các tế bào. Vitamin C cũng cần thiết cho sự hình thành collagen. Các loại thực phẩm khác có vitamin C là chanh, ớt chuông, dứa, bông cải xanh và dâu tây. Các loại hạt là thức ăn tuyệt vời để cải thiện lưu thông do giàu magiê và L-arginine. Magiê là một khoáng chất thiết yếu giúp các động mạch thư giãn, để chúng có thể mở rộng và co lại. Mặt khác, L-arginine được sử dụng để sản xuất nitric oxide, một hợp chất giúp các động mạch giãn nở. Trà xanh: Trà xanh sẽ kích thích chức năng cơ thể, mở rộng mạch máu của bạn và do đó làm tăng lưu lượng máu. Ngoài ra, trà xanh rất giàu các chất chống oxy hóa, sẽ cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn. Tỏi: Tỏi kích thích lưu lượng máu và cũng có chứa các đặc tính chống viêm và kháng khuẩn sẽ giữ cho quá trình tiêu hóa của bạn được ổn định. Tỏi cũng chứa các hợp chất organosulfur giúp cơ thể chống nhiễm trùng và loại bỏ độc tố. Gừng và hành cũng rất tuyệt trong việc cải thiện tuần hoàn. Rau thơm cũng rất tuyệt vời để cải thiện lưu thông và điều trị các bệnh thông thường. Rau mùi tây, bạc hà... là một số loại thảo dược làm tăng tuần hoàn máu. Củ dền: Củ dền giàu nitrat được biết là cải thiện lưu thông máu. Nitrate được chuyển thành oxit nitric bên trong cơ thể giúp các động mạch giãn nở. Sôcôla đen: Sôcôla đen chứa chất chống oxy hóa giúp cải thiện lưu thông và lưu lượng máu. Nó chứa các chất chống oxy hóa mạnh như flavonoid có khả năng ngăn chặn hoạt động gốc tự do gây hại và ngăn ngừa viêm.

