8 nguyên tắc vàng để sống lâu trăm tuổi

Kiểm soát trọng lượng cơ thể: điều này thực sự hiển nhiên vì có sự liên hệ giữa chứng béo phì với bệnh tật hay tử vong. Ăn quá nhiều chất làm con người béo phì và tuổi thọ ngắn lại. Mới đây, nghiên cứu đăng trên tạp chí Y khoa Obstetrics and Gynecology cho hay: mẹ béo phì sinh con rất dễ tử vong. Hạn chế rượu bia và không hút thuốc lá: Uống rượu quá mức là nguyên nhân dẫn đến các bệnh về thể chất như: xơ gan, ung thư gan… Và trong khói thuốc lá có khoảng 4.000 độc chất. Hút thuốc lá là nguyên nhân của nhiều bệnh nguy hiểm, chẳng hạn bệnh ung thư phổi. Tập luyện thể thao đều đặn: Tập thể dục là điều kiện cần cho một sức khỏe dẻo dai. Trên thực tế, lối sống ít vận động kéo theo bệnh tim mạch, tiểu đường và các rối loạn khác. Nghiên cứu chỉ ra rằng, thêm 15 phút vận động mỗi ngày sẽ kéo dài 3 năm tuổi thọ. Chất lượng bữa ăn: Trong bữa ăn hàng ngày nên ăn nhiều rau, củ, quả ít qua chế biến, ngũ cốc dạng hạt như đậu Hà Lan, uống sữa và ăn sữa chua thường xuyên để tăng cường miễn dịch, bổ sung canxi và đảm bảo cho hệ tiêu hoá được khoẻ mạnh. Nên uống đủ 1,5-2,5 lít nước mỗi ngày và dùng dầu thực vật thay thế cho mỡ động vật. Ngoài ra, có thể dùng trà xanh làm nước giải khát hàng ngày. Ngủ đủ giấc: Ngủ bao nhiêu thời gian hợp lý phụ thuộc vào đặc điểm cơ thể của mỗi người, tuy nhiên trung bình mỗi người nên ngủ khoảng 8 tiếng. Ngủ dưới 7 tiếng/ngày hoặc trên 9 tiếng/ngày đều có nguy cơ tử vong cao hơn. Quan hệ tình dục an toàn: trong thời đại của dịch HIV/AIDS và mới đây là virút Zika thì điều này rất quan trọng. Đó là chưa kể đến hơn 20 bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như: lậu, giang mai, hạ cam mềm… có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Suy nghĩ tích cực: Một khảo sát trên 136.000 người Mỹ và Nhật Bản trong vòng 7 năm cho thấy những người sống tích cực, luôn vui vẻ và ý thức được về ý nghĩa của cuộc sống có thể giảm 20% nguy cơ tử vong so với những người suy nghĩ tiêu cực, luôn u sầu, buồn bã. 8. Thường xuyên kiểm tra sức khoẻ: trong y học có 2 “sát thủ thầm lặng” rất nguy hiểm cho sức khỏe là huyết áp cao và tăng cholesterol máu. Vì vậy, nên kiểm tra sức khỏe thường xuyên và định kỳ.

Kiểm soát trọng lượng cơ thể: điều này thực sự hiển nhiên vì có sự liên hệ giữa chứng béo phì với bệnh tật hay tử vong. Ăn quá nhiều chất làm con người béo phì và tuổi thọ ngắn lại. Mới đây, nghiên cứu đăng trên tạp chí Y khoa Obstetrics and Gynecology cho hay: mẹ béo phì sinh con rất dễ tử vong. Hạn chế rượu bia và không hút thuốc lá: Uống rượu quá mức là nguyên nhân dẫn đến các bệnh về thể chất như: xơ gan, ung thư gan… Và trong khói thuốc lá có khoảng 4.000 độc chất. Hút thuốc lá là nguyên nhân của nhiều bệnh nguy hiểm, chẳng hạn bệnh ung thư phổi. Tập luyện thể thao đều đặn: Tập thể dục là điều kiện cần cho một sức khỏe dẻo dai. Trên thực tế, lối sống ít vận động kéo theo bệnh tim mạch, tiểu đường và các rối loạn khác. Nghiên cứu chỉ ra rằng, thêm 15 phút vận động mỗi ngày sẽ kéo dài 3 năm tuổi thọ. Chất lượng bữa ăn: Trong bữa ăn hàng ngày nên ăn nhiều rau, củ, quả ít qua chế biến, ngũ cốc dạng hạt như đậu Hà Lan, uống sữa và ăn sữa chua thường xuyên để tăng cường miễn dịch, bổ sung canxi và đảm bảo cho hệ tiêu hoá được khoẻ mạnh. Nên uống đủ 1,5-2,5 lít nước mỗi ngày và dùng dầu thực vật thay thế cho mỡ động vật. Ngoài ra, có thể dùng trà xanh làm nước giải khát hàng ngày. Ngủ đủ giấc: Ngủ bao nhiêu thời gian hợp lý phụ thuộc vào đặc điểm cơ thể của mỗi người, tuy nhiên trung bình mỗi người nên ngủ khoảng 8 tiếng. Ngủ dưới 7 tiếng/ngày hoặc trên 9 tiếng/ngày đều có nguy cơ tử vong cao hơn. Quan hệ tình dục an toàn: trong thời đại của dịch HIV/AIDS và mới đây là virút Zika thì điều này rất quan trọng. Đó là chưa kể đến hơn 20 bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như: lậu, giang mai, hạ cam mềm… có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Suy nghĩ tích cực: Một khảo sát trên 136.000 người Mỹ và Nhật Bản trong vòng 7 năm cho thấy những người sống tích cực, luôn vui vẻ và ý thức được về ý nghĩa của cuộc sống có thể giảm 20% nguy cơ tử vong so với những người suy nghĩ tiêu cực, luôn u sầu, buồn bã. 8. Thường xuyên kiểm tra sức khoẻ: trong y học có 2 “sát thủ thầm lặng” rất nguy hiểm cho sức khỏe là huyết áp cao và tăng cholesterol máu. Vì vậy, nên kiểm tra sức khỏe thường xuyên và định kỳ.