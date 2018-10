8 thực phẩm giúp tăng cường khả năng não bộ, đẩy lùi lão hóa

Cá hồi, cá mòi: Các loại cá này đã được biết đến từ lâu như một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho não bởi chúng có chứa các axit béo Omega-3, EPA và DHA- những dưỡng chất có khả năng giảm thiểu nguy cơ mất trí, hỗ trợ sự tập trung và ghi nhớ của não bộ. Quả việt quất: Việt quất không chỉ là một món ăn tốt cho não, nó còn có nhiều chất chống oxy hóa giúp cho làn da khỏe mạnh. Quả Việt quất có thể tăng cường hệ miễn dịch của bạn, giúp giảm mỡ bụng và chống lại các gốc tự do, thậm chí còn chữa lành các tế bào não bị hư hỏng và giữ cho tâm trí của bạn minh mẫn hơn. Nghệ: Chất chống oxy hóa trong tự nhiên và đặc tính kháng viêm của củ nghệ hỗ trợ các bệnh nhân bị chấn thương não và giúp chống suy giảm nhận thức. Cà phê: Caffeine là một chất kích thích nhẹ được tìm thấy trong cà phê. Loại chất này có thể giúp chúng ta cải thiện sự nhạy bén trong tinh thần. Điều này được biết đến một cách rộng rãi bởi có đến 120.000 tấn cà phê được tiêu thụ mỗi năm. Bên cạnh chứa các hoạt chất chống oxy hóa cà phê còn giúp tăng cường sức khỏe trí óc. Đặc biệt, một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống cà phê thực tế còn làm giảm nguy cơ trầm cảm ở phụ nữ. Rau xanh: Những kết quả của cuộc nghiên cứu được công bố trên tờ báo y học Mỹ American Journal of Clinical Nutrition cho thấy, folate trong các loại rau có lá dậm và xanh thẫm có thể ngăn ngừa bệnh giảm trí nhớ ở người già. Các loại rau có lá đậm và xanh thẫm như: rau bina, cải xoăn và cây bông cải xanh chứa nhiều chất chống oxi-hóa, bao gồm vitamin C, beta-carotene, các chất này rất cần thiết giúp cơ thể khỏe mạnh cũng như giúp não hoạt động tốt hơn. Đó cũng là nguồn giàu folate, giúp tăng tốc độ tiếp nhận thông tin và tăng cường trí nhớ. Quả óc chó: Loại quả này chứa các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe tim mạch và có khả năng chống viêm rất tốt, nó còn là nguồn dinh dưỡng có lợi duy nhất của axit alpha linolenic (ALA). Theo một nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị quốc tế về bệnh Alzheimer năm 2010, những con chuột mắc bệnh thường xuyên được cho ăn quả óc chó đã cải thiện trí nhớ và điều phối kỹ năng vận động một cách đáng kể. Trứng: Theo nhiều nghiên cứu, các chức năng não và khả năng ghi nhớ của con người có liên quan chặt chẽ với nồng độ acetylcholine trong não. Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng, chất lecithin có trong lòng đỏ trứng chứa một lượng enzyme vô cùng phong phú, giúp sản sinh lượng acetylcholine, tác động vào mô não, cực kì tốt cho não bộ. Sôcôla đen: Sôcôla đen giàu chất chống oxy hóa có lợi cho toàn bộ cơ thể bạn. Tuy nhiên hàm lượng caffeine đóng vai trò chính trong việc duy trì sự nhạy bén của tinh thần. Hơn nữa, sôcôla rất giàu flavonoid, một loại chất chống oxy hóa giúp cải thiện lưu thông máu. Vì thế tốt sức khỏe não bộ bằng tác dụng hỗ trợ điều chỉnh cholesterol và hạ huyết áp.

