8 thực phẩm giúp tăng khả năng giải độc tự nhiên của cơ thể

Nha đam: Nha đam giúp tăng cường chức năng giải độc vì nó có chứa các chất có khả năng trung hòa các độc tố, làm sạch ruột và kích thích tái tạo tế bào. Nha đam còn có thành phần giúp làm dịu và lành các vết thương. Nước ép nam việt quất: Nước ép nam việt quất từ lâu đã được sử dụng trong việc điều trị viêm đường tiết niệu. Đây là một nguồn chất chống oxy hóa dồi dào và có khả năng hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể. Dưa hấu: Dưa hấu giàu lycopene, vitamin A và chất xơ. Dưa hấu giúp gan xử lí amoniac - một chất thải độc hại chứa ni-tơ, và chuyển hóa thành u-rê. Hãy ăn dưa hấu thường xuyên để tăng khả năng giải độc tự nhiên của cơ thể. Tinh bột tảo xoắn spirulina: Tinh bột tảo xoắn giàu chất xơ, protein, vitamin, khoáng chất, các axit béo thiết yếu, đồng thời chứa axit nucleic, polysacarit và các chất chống oxy hóa giúp chống lại gốc tự do và tăng cường hệ miễn dịch. Nó còn chứa hàm lượng chất diệp lục và sắt cao hỗ trợ hệ giải độc của cơ thể. Nước cam ép: Nước cam ép có hàm lượng vitamin C cao, không chỉ tăng cường hệ miễn dịch mà còn ngăn sự hình thành của các tế bào ung thư. Nước cam cũng chứa các chất chống oxy hóa mạnh và limonoid giúp cải thiện khả năng giải độc của cơ thể. Việt quất: Việt quất chứa anthocyanin và các chất chống oxy hóa mạnh giúp loại bỏ các độc tố. Cỏ lúa mì: Bột cỏ lúa mì giàu các chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất, chất xơ, amino axit, enzim và protein giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa. Nó cũng chứa hàm lượng chất diệp lục cao giúp cân bằng pH, thanh lọc máu và bài trừ các độc tố gây hại. Nước chanh: Uống nước chanh và không ăn thức ăn đặc trong vài ngày có thể tăng cường chức năng giải độc tự nhiên của cơ thể. Nước chanh chứa lượng vitamin C vừa đủ và các chất chống oxy hóa có tên là limonoid có chức năng hoạt hóa các enzim giải độc./.

