9 biểu hiện giúp bạn phát hiện bệnh qua khuôn mặt

Da hay môi khô, nứt: Khi đôi môi của bạn bị nứt, nó có nghĩa là bạn thiếu nước trong cơ thể và cũng có thể là rối loạn chức năng tuyến giáp và dị ứng thuốc. Da khô là một dấu hiệu của bệnh liên quan đến tuyến giáp và tiểu đường. Mặt khác, nếu môi khô nứt đi kèm với khô miệng và da khô cùng với đau khớp, có thể là bạn đang gặp vấn đề về gan. Xuất hiện nhiều lông trên mặt: Lông trên mặt xuất hiện nhiều ở phụ nữ trẻ vì buồng trứng hoạt động không tốt. Đây được gọi là hội chứng buồng trứng đa nang và có thể gây khó khăn trong việc mang thai. Vàng da quanh mắt, mũi hoặc miệng: Dấu hiệu này có thể là lý do để bạn tránh xa thịt. Những người có vấn đề tắc động mạch cũng được phản ánh có dấu hiệu da chuyển sang màu mỡ hình thành xung quanh mắt, mũi và miệng. Hiện tượng đó gọi là xanthelasma. Hơn nữa, vàng da quanh mắt, mũi, miệng không chỉ liên quan đến hàm lượng cholesterol cao nhưng chắc chắn là biểu hiện của những bất thường về chuyển hóa chất béo trong máu. Quầng thâm và bọng mắt: Quầng thâm và bọng mắt xuất hiện có thể do bạn thiếu ngủ, hút thuốc, thay đổi hormone, dị ứng hay lạm dụng rượu, cà phê và thực phẩm nhiều muối... Gương mặt bị lệch: Khi bạn thấy gương mặt của bạn không đối xứng là một trong những dấu hiệu sớm của đột quỵ. Nếu bạn cảm thấy có sự bất thường trên gương mặt như tê một bên hoặc cảm thấy khó khăn khi cười hoặc nói, hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất bởi đó có thể là sự khởi đầu của một cơn đột quỵ. Hãy cẩn thận về điều này để chẩn đoán bệnh sớm nhất. Đổi màu da: Ngay cả những biểu hiện nhỏ nhất trên khuôn mặt cũng có thể cảnh báo những dấu hiệu bệnh tật. Mặt ửng đỏ như mụn trứng cá có thể là do rối loạn da mãn tính (Rosacea). Nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được biết rõ. Da mặt chuyển vàng có thể là dấu hiệu của bệnh gan. Môi và móng tay có hơi bị xanh có thể gặp vấn đề về tim, phổi. Nổi mẩn ở mũi hoặc dưới mắt: Nổi mẩn trên mũi hoặc dưới mắt có thể là một dấu hiệu của bệnh ban đỏ lupus. Đây là một vấn đề sức khỏe gây suy yếu hệ thống miễn dịch và có thể gây hại đến các khớp, da, thận, tim, phổi và não. Rụng lông mi, rụng tóc: Lông mày hoặc lông mi mỏng đi cảnh báo các vấn đề với tuyến giáp, ví dụ như suy giáp - bệnh thường gặp ở những người trên 50 tuổi. Trong khi đó, tóc rụng nhiều có thể do bạn thiếu sắt,thiếu protein, căng thẳng hoặc do mắc bệnh về da đầu... Xuất hiện nốt ruồi: Nốt ruồi hoặc các vết bớt không rõ hình dạng xuất hiện bình thường thì không cần lo lắng. Tuy nhiên, nếu thấy viền ngoài của nốt ruồi bị rạn hoặc màu sắc không đồng đều, đường kính lớn hơn hạt đậu và có sự thay đổi trong vài tuần qua... thì bạn cần xem xét lại bởi nó có thể là dấu hiệu của ung thư.

