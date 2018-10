9 lợi ích khi bạn nuôi thú cưng trong nhà

Giúp bạn tự tin: Theo các nhà nghiên cứu đến từ ĐH Quốc tế Los Angeles (Mỹ), việc có một thú cưng hoạt bát, lanh lợi, như chó chẳng hạn, sẽ buộc bạn phải rời khỏi sự hạn chế của bốn bức tường, gặp gỡ mọi người, từ đó giúp bạn vui vẻ hơn. Giảm cô đơn: Thú cưng là động vật luôn muốn gần gũi, chơi đùa với chủ nhân. Cho dù bạn đang đọc sách, xem phim hoặc làm việc trên máy tính, chó có thể sẽ luôn ở bên bạn hoặc cuộn tròn dưới chân bạn, hay vui vẻ trong công ty của bạn. Một nghiên cứu năm 2011 cho thấy chủ sở hữu chó thường ít cô đơn, ít chán nản hơn, hạnh phúc hơn và có lòng tự trọng cao hơn những người không nuôi chó. Giảm căng thẳng: Theo nghiên cứu của giáo sư Suny Karen Allen, những người sở hữu thú cưng có mức độ căng thẳng thấp hơn những người không nuôi. Các nhà khoa học đã yêu cầu những người tham gia nghiên cứu giải quyết bài toán khó, trong khi đó họ được theo dõi nhịp tim và huyết áp. Những người tham gia có thú cưng đi kèm thường phạm ít lỗi hơn, có nhịp tim thấp hơn và huyết áp thấp hơn so với khi họ chỉ có gia đình, vợ chồng hoặc bạn bè bên cạnh. Tốt cho tim: Một nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cho thấy, việc sở hữu ít nhất một con thú cưng trong nhà sẽ giúp tim con người khỏe mạnh và giữ nhịp tim ổn định, từ đó kéo dài tuổi thọ. Minh mẫn hơn: Nghiên cứu được công bố trên Anthrozoös cho thấy những người lớn tuổi sở hữu thú cưng trong nhà có tinh thần minh mẫn, trí nhớ tốt hơn so với những người không sở hữu thú cưng. Khuyến khích bạn vận động nhiều hơn: Khi nuôi thú cưng việc đi dạo với chúng là rất cần thiết, cho dù bạn có bận tới đâu. Đi dạo cùng động vật cưng sẽ giúp bạn vận động nhiều hơn và cải thiện số đo vòng eo. Mỗi lần đi bộ với chó sẽ giúp bạn đốt cháy hơn 200 calo. Hơn nữa, những con chó rất thích vận động, dù bạn có lười đến đâu, khi thấy chú chó yêu nhìn mình với ánh mắt nài xin sẽ làm bạn dễ mủi lòng. Giảm đau: Một nghiên cứu ở Anthrozoös cho thấy những người trưởng thành đã dành 15 phút với một con chó sau khi phẫu thuật thay khớp cảm thấy ít đau đớn hơn những người không có liệu pháp hỗ trợ từ động vật. Giúp ngăn ngừa dị ứng ở trẻ nhỏ: Trước đây các nghiên cứu cho rằng, việc chơi với chó mèo sẽ dễ khiến trẻ bị mắc các bệnh hô hấp. Thế nhưng thực tế, những em bé ở gần chó và mèo có xu hướng ít cần kháng sinh hơn so với trẻ sinh ra trong gia đình không có thú nuôi. Trẻ em lớn lên trong gia đình sở hữu vật nuôi có lông hoặc một trang trại với những con vật lớn ít sẽ dị ứng, hen suyễn, viêm da, và bệnh về da liễu hơn những đứa trẻ khác. Đặc biệt, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình nuôi thú có lông sẽ rất tốt cho quá trình phát triển hệ miễn dịch. Phát hiện bệnh: Theo Men’s Health, chó còn phát hiện ra bệnh tật của bạn. Chúng có khả năng đánh hơi ra bệnh ung thư tuyến tiền liệt với độ chính xác lên đến 90%.

