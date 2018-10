9 nguyên nhân gây mất cân bằng nội tiết tố

Gặp nhiều vấn đề căng thẳng: Căng thẳng ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể của bạn, trong đó bao gồm cả hệ nội tiết. Nếu bạn đang ở trong tình trạng căng thẳng liên tục, tuyến giáp của bạn hoạt động không đúng cách sẽ tạo ra quá nhiều hoặc quá ít kích thích tố. Còn nếu bạn đang có vấn đề với tuyến giáp, căng thẳng có thể dẫn đến triệu chứng như hoảng sợ hoặc mất trí nhớ lâu dài. Thiếu ngủ và công việc căng thẳng cũng nằm trong danh sách các yếu tố nguy cơ. Để giảm thiểu vấn đề này, bạn nên ngủ đủ, đi bộ và tập thể dục. Trong một số trường hợp nghiêm trọng hơn, bạn nên tìm đến sự tư vấn của chuyên gia tâm lý để có lời khuyên tốt nhất. Không cung cấp đủ chất béo: Khi bắt đầu một chế độ ăn uống, bạn nên biết những thực phẩm nào nên và không nên ăn. Một chế độ ăn ít chất béo sẽ giúp bạn giảm cân, tuy nhiên, chất béo có vai trò quan trọng đối với não và tuyến giáp. Các chất béo hữu ích được tìm thấy trong dầu ô liu và hạt lanh, trứng, các sản phẩm từ sữa, thịt, cá và mầm lúa mì. Tốt hơn là không nên bỏ các sản phẩm này. Ăn quá nhiều sản phẩm từ đậu tương: Đậu tương chứa nhiều nguyên tố vi lượng hữu ích, vitamin, và nó thậm chí có thể thay thế các sản phẩm có nguồn gốc động vật. Nhưng không nên ăn quá nhiều sản phẩm này vì chúng làm cho tuyến giáp hoạt động chậm hơn. Khi chúng ta ăn nhiều sản phẩm từ đậu tương, tuyến giáp hấp thu ít iốt hơn.Vậy nên, bạn cần giảm lượng thực phẩm từ đậu tương và thêm nhiều sản phẩm có chứa iốt: như rau, quả, hoa quả và hải sản. Ăn quá nhiều rau cải, củ cải: Các nhà khoa học từ Đại học bang Oregon đã tìm ra rằng các loại rau họ cải ảnh hưởng đến hoạt động tuyến giáp. Không nên ăn nhiều bắp cải, củ cải đặc biệt nếu bạn bị thiếu i-ốt. Vấn đề là do chúng chứa glucosinolates, nitơ và lưu huỳnh (đó là lý do tại sao các loại rau này hơi đắng.) Khi các chất này xâm nhập vào cơ thể chúng ta, chúng ảnh hưởng đến tuyến giáp và thậm chí có thể gây bướu cổ. Hút quá nhiều thuốc: Hút thuốc không chỉ ảnh hưởng đến phổi mà còn gây hại cho tuyến giáp. Trong khi đó, khói độc từ thuốc lá đi vào cơ thể phải mất 6 ngày để loại bỏ chúng. Trong những ngày này, lượng iốt sẽ bị giảm đi, nồng độ hormone tuyến giáp trong máu của bạn tăng lên và công việc của tuyến giáp trở nên tồi tệ hơn. Tiêu thụ quá nhiều sản phẩm có chứa caffeine: Sẽ hợp lý nếu ngày của bạn bắt đầu với một tách cà phê nhưng sẽ không phải là một ý tưởng tốt để uống cà phê quá thường xuyên. Cà phê và trà chứa caffein làm tăng lượng cortisol trong cơ thể. Hormone này ảnh hưởng đến tuyến giáp và sự trao đổi chất. Và các sản phẩm như sôcôla, đồ uống năng lượng cũng có chứa caffeine. Lạm dụng rượu: Rượu có thể làm tăng hoặc giảm tiết dịch tụy. Cả hai trường hợp đều ảnh hưởng đến cơ thể: phụ nữ bắt đầu trải qua các vấn đề kinh nguyệt và đàn ông bắt đầu bị giảm ham muốn tình dục. Các vấn đề về tuyến giáp cũng có tác động tiêu cực đến hệ thần kinh gây chấn động, nhịp tim nhanh, rối loạn ruột, thay đổi tâm trạng và các triệu chứng khó chịu khác. Nếu tuyến giáp của bạn không hoạt động đúng và tạo ra các hormon dư thừa, quá trình tổng hợp dehydrogenase sẽ chậm lại. Do đó, tác động của rượu lên cơ thể tăng lên . Thực phẩm chỉ số đường huyết cao: Các sản phẩm đường huyết cao là kẹo, bánh ngọt, mì ống và gạo trắng. Những loại thực phẩm này chứa một lượng lớn carbohydrates và ảnh hưởng đến quá trình hấp thu iốt. Thiếu iốt dẫn đến các vấn đề về tuyến giáp. Tất nhiên, nó gần như không thể ngừng ăn các sản phẩm chỉ số đường huyết cao, nhưng bạn có thể giảm số lượng chúng trong chế độ ăn uống của bạn. Tiêu thụ nhiều bơ: Bơ giàu cholesterol nên những người thích thực phẩm nên cẩn thận, trong khi, cholesterol ảnh hưởng đến sự cân bằng lipid và hoạt động của tuyến giáp.

