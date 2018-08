9 tác dụng phụ nguy hiểm của dầu bạc hà

Có hại cho hệ thống tiêu hóa: Mặc dù dầu bạc hà được sử dụng để làm dịu hệ thống tiêu hóa nhưng tính chất thư giãn có thể gây khó tiêu và ợ nóng. Các nghiên cứu cho thấy, việc thư giãn cơ vòng có thể dẫn đến axit dạ dày chảy ngược vào thực quản. Do đó, những người bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản nên cẩn thận trong khi sử dụng dầu bạc hà. Phát ban da: Một thông tn được công bố trên Med Line Plus - một cổng thông tin y tế do Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ và Viện Y tế Quốc gia điều hành, chỉ ra rằng những người sử dụng dầu bạc hà đã bị phát ban trên da. Do đó, nó được khuyến khích sử dụng tối đa 0,4 ml bạc hà một ngày, chia thành ba phần bằng nhau để tránh những vấn đề về da. Nhức đầu dữ dội và chóng mặt: Đây là một trong những tác dụng phụ dầu bạc hà được thảo luận nhiều nhất. Nhiều nghiên cứu được tiến hành trên những nguy cơ tiềm ẩn của dầu bạc hà báo cáo nhiều người bị nhức đầu dữ dội và chóng mặt sau khi sử dụng tinh dầu này. Điều này có thể xảy ra khi sử dụng tinh dầu quá mức. Liều lượng lớn dẫn đến nguy cơ co giật: Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng liều lượng cực lớn tinh dầu này có tác động tiêu cực nghiêm trọng đến người dùng, bao gồm yếu cơ, tổn thương não và co giật. Nếu bạn đang bị buồn nôn, khó thở, tim đập chậm, chóng mặt và co giật, thì có thể là do sử dụng quá nhiều dầu bạc hà. Các vấn đề về hô hấp ở trẻ em và trẻ sơ sinh: Trẻ em và trẻ sơ sinh không nên sử dụng loại dầu này. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng chúng có thể có nguy cơ đe dọa tính mạng, chẳng hạn như co thắt xâm lấn ngăn ngừa khả năng hô hấp của trẻ. Mụn nước trong miệng và lỗ mũi: Nếu bạn bị dị ứng với tinh dầu bạc hà, bạn rất dễ bị mọc mụn nước ở lỗ mũi và miệng nếu sử dụng dầu bạc hà để hít vào. Tránh bất kỳ loại thuốc có dầu bạc hà trong thành phần để tránh những tác dụng phụ này. Tương tác với thuốc được kê đơn: Loại dầu này khi tương tác với các loại thuốc nhất định sẽ gây ra các biến chứng không mong muốn. Các loại thuốc như cyclosporine và thuốc kháng acid thường đi kèm với lớp phủ dầu bạc hà. Trong những trường hợp này, lớp phủ bị vỡ nhanh hơn, gây bỏng tim hoặc trào ngược dạ dày thực quản ở mức nguy hiểm. Làm chậm nhịp tim: Các nghiên cứu cho thấy dầu bạc hà có thể làm chậm nhịp tim của bạn. Vì vậy, nếu bạn đang có bất cứ vấn đề gì về tim mạch, hãy tránh xa loại dầu này. Không an toàn cho phụ nữ mang thai và cho con bú: Các nhà nghiên cứu vẫn chưa chứng minh sự an toàn của loại dầu này được một phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú. Các nghiên cứu cho thấy việc sử dụng loại dầu này, trong một số trường hợp, trong giai đoạn đầu của thai kỳ, có thể dẫn đến thư giãn tử cung. Điều này có thể dẫn đến sẩy thai.

