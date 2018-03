9 triệu chứng cho thấy bạn cần thay đổi chế độ ăn uống ngay lập tức

Đầy bụng dai dẳng: Nếu bạn bị đầy bụng thường xuyên, nó có thể là do chế độ ăn uống của bạn chứa rất nhiều gluten hoặc sữa. Nếu một người bị dị ứng với gluten hoặc không dung nạp lactose, thì nó có thể gây ra rất nhiều khí, khi thực phẩm giàu gluten và sữa được tiêu thụ. Bạn có thể thử cắt bỏ cả hai sản phẩm này khỏi chế độ ăn uống của bạn để giảm bớt tình trạng này. Ăn vặt thường xuyên: Nếu bạn cảm thấy muốn ăn gì đó liên tục, ngay cả khi bạn đã có bữa ăn lành mạnh, cân bằng, nó cũng có thể chỉ ra những sai lầm nhất định trong chế độ ăn kiêng của bạn. Chẳng hạn như không ăn đủ chất đạm hoặc bỏ qua bữa ăn. Ăn một chế độ ăn giàu chất đạm và không bỏ bữa có thể giữ cho bạn no lâu hơn và ngăn ngừa việc ăn vặt liên tục. Táo bón: Nếu bạn bị táo bón, nó có thể là do chế độ ăn uống của bạn thiếu chất xơ và đã đến lúc bạn cần bổ sung các loại thực phẩm giàu chất xơ như rau, đậu,... cho chế độ ăn uống của mình. Ngoài ra cần đảm bảo rằng bạn uống đủ nước. Khó chịu: Mỗi người đều trải nghiệm những khoảnh khắc cảm thấy khó chịu và trải qua những thay đổi về tâm trạng do yếu tố bên ngoài hoặc sự biến động của hoóc môn. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên khó chịu cũng có thể là do lượng đường trong máu thấp, vì bạn không cung cấp đủ lượng carbohydrate lành mạnh cho cơ thể. Ăn các loại ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, quả hạch ... có chứa carbs lành mạnh có thể giúp giải quyết vấn đề này. Mụn trứng cá: Mụn trứng cá cũng là một trong những vấn đề về da phổ biến. Thông thường, mụn trứng cá có liên quan đến việc thiếu chăm sóc da, da nhiễm trùng,... Tuy nhiên, chế độ ăn uống cũng có thể đóng một vai trò quan trọng khi gây ra mụn trứng cá. Nếu bạn thường xuyên bị mụn trứng cá, bạn phải xem xét việc cắt giảm các loại thực phẩm có đường và các loại thực phẩm có dầu vì các loại thực phẩm này có thể gây ra mụn trứng cá. Trầm cảm: Trầm cảm là một bệnh tâm thần nghiêm trọng, trong đó một người cảm thấy xuống tinh thần và vô vọng. Trầm cảm thường xuất hiện khi lượng hormone serotonin trong não đã cạn kiệt. Thêm thực phẩm rất giàu kali (chuối, rau) và vitamin B12 (trứng, cá, thịt gia cầm) vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp làm giảm trầm cảm, vì đây là những chất dinh dưỡng có thể làm tăng nồng độ serotonin trong não. Rụng tóc: Nếu bạn nhận thấy rằng bạn đang bị rụng tóc, mặc dù bạn đang cố gắng duy trì một thói quen chăm sóc tóc thích hợp, thì thói quen ăn uống của bạn có thể là nguyên nhân. Nếu chế độ ăn uống của bạn không chứa đủ chất đạm và sắt, nó có thể làm rụng tóc. Rau chân vịt, thịt, đậu,... có thể được bổ sung vào chế độ ăn uống của bạn để ngăn ngừa rụng tóc. Nhiễm trùng liên tục: Bệnh cảm lạnh, viêm họng, cúm, nhiễm trùng bàng quang, nhiễm nấm men ... là một số bệnh nhiễm khuẩn gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người bệnh. Nếu bạn bị bệnh nhiễm trùng như vậy rất thường xuyên thì điều đó có nghĩa là hệ miễn dịch của bạn yếu. Một hệ thống miễn dịch yếu có thể là kết quả của một chế độ ăn uống không lành mạnh. Việc bổ sung các loại thực phẩm có nhiều vitamin C như cam, dâu tây, đu đủ ... có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch của bạn. Mệt mỏi: Cơ thể bạn cần nhiên liệu thích hợp để hoạt động và biến thức ăn thành năng lượng. Vì vậy, nếu bạn đang ăn thực phẩm có ít hoặc không có giá trị dinh dưỡng hoặc thức ăn có nhiều chất độc, thì bạn có thể cảm thấy mệt mỏi thường xuyên. Thay đổi chế độ ăn uống với thực phẩm giàu chất dinh dưỡng có thể giúp bạn khoẻ mạnh một cách tự nhiên.

Đầy bụng dai dẳng: Nếu bạn bị đầy bụng thường xuyên, nó có thể là do chế độ ăn uống của bạn chứa rất nhiều gluten hoặc sữa. Nếu một người bị dị ứng với gluten hoặc không dung nạp lactose, thì nó có thể gây ra rất nhiều khí, khi thực phẩm giàu gluten và sữa được tiêu thụ. Bạn có thể thử cắt bỏ cả hai sản phẩm này khỏi chế độ ăn uống của bạn để giảm bớt tình trạng này. Ăn vặt thường xuyên: Nếu bạn cảm thấy muốn ăn gì đó liên tục, ngay cả khi bạn đã có bữa ăn lành mạnh, cân bằng, nó cũng có thể chỉ ra những sai lầm nhất định trong chế độ ăn kiêng của bạn. Chẳng hạn như không ăn đủ chất đạm hoặc bỏ qua bữa ăn. Ăn một chế độ ăn giàu chất đạm và không bỏ bữa có thể giữ cho bạn no lâu hơn và ngăn ngừa việc ăn vặt liên tục. Táo bón: Nếu bạn bị táo bón, nó có thể là do chế độ ăn uống của bạn thiếu chất xơ và đã đến lúc bạn cần bổ sung các loại thực phẩm giàu chất xơ như rau, đậu,... cho chế độ ăn uống của mình. Ngoài ra cần đảm bảo rằng bạn uống đủ nước. Khó chịu: Mỗi người đều trải nghiệm những khoảnh khắc cảm thấy khó chịu và trải qua những thay đổi về tâm trạng do yếu tố bên ngoài hoặc sự biến động của hoóc môn. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên khó chịu cũng có thể là do lượng đường trong máu thấp, vì bạn không cung cấp đủ lượng carbohydrate lành mạnh cho cơ thể. Ăn các loại ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, quả hạch ... có chứa carbs lành mạnh có thể giúp giải quyết vấn đề này. Mụn trứng cá: Mụn trứng cá cũng là một trong những vấn đề về da phổ biến. Thông thường, mụn trứng cá có liên quan đến việc thiếu chăm sóc da, da nhiễm trùng,... Tuy nhiên, chế độ ăn uống cũng có thể đóng một vai trò quan trọng khi gây ra mụn trứng cá. Nếu bạn thường xuyên bị mụn trứng cá, bạn phải xem xét việc cắt giảm các loại thực phẩm có đường và các loại thực phẩm có dầu vì các loại thực phẩm này có thể gây ra mụn trứng cá. Trầm cảm: Trầm cảm là một bệnh tâm thần nghiêm trọng, trong đó một người cảm thấy xuống tinh thần và vô vọng. Trầm cảm thường xuất hiện khi lượng hormone serotonin trong não đã cạn kiệt. Thêm thực phẩm rất giàu kali (chuối, rau) và vitamin B12 (trứng, cá, thịt gia cầm) vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp làm giảm trầm cảm, vì đây là những chất dinh dưỡng có thể làm tăng nồng độ serotonin trong não. Rụng tóc: Nếu bạn nhận thấy rằng bạn đang bị rụng tóc, mặc dù bạn đang cố gắng duy trì một thói quen chăm sóc tóc thích hợp, thì thói quen ăn uống của bạn có thể là nguyên nhân. Nếu chế độ ăn uống của bạn không chứa đủ chất đạm và sắt, nó có thể làm rụng tóc. Rau chân vịt, thịt, đậu,... có thể được bổ sung vào chế độ ăn uống của bạn để ngăn ngừa rụng tóc. Nhiễm trùng liên tục: Bệnh cảm lạnh, viêm họng, cúm, nhiễm trùng bàng quang, nhiễm nấm men ... là một số bệnh nhiễm khuẩn gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người bệnh. Nếu bạn bị bệnh nhiễm trùng như vậy rất thường xuyên thì điều đó có nghĩa là hệ miễn dịch của bạn yếu. Một hệ thống miễn dịch yếu có thể là kết quả của một chế độ ăn uống không lành mạnh. Việc bổ sung các loại thực phẩm có nhiều vitamin C như cam, dâu tây, đu đủ ... có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch của bạn. Mệt mỏi: Cơ thể bạn cần nhiên liệu thích hợp để hoạt động và biến thức ăn thành năng lượng. Vì vậy, nếu bạn đang ăn thực phẩm có ít hoặc không có giá trị dinh dưỡng hoặc thức ăn có nhiều chất độc, thì bạn có thể cảm thấy mệt mỏi thường xuyên. Thay đổi chế độ ăn uống với thực phẩm giàu chất dinh dưỡng có thể giúp bạn khoẻ mạnh một cách tự nhiên.