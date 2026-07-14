Ai không nên ăn măng cụt? 4 nhóm người cần đặc biệt lưu ý

4 nhóm người được khuyến cáo nên hạn chế ăn măng cụt

Người đang điều trị ung thư bằng hóa trị hoặc xạ trị

Măng cụt chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là hợp chất xanthone, có tác dụng bảo vệ tế bào trước sự tấn công của các gốc tự do.

Tuy nhiên, một số phương pháp điều trị ung thư như hóa trị và xạ trị lại hoạt động dựa trên cơ chế tạo ra các gốc tự do để tiêu diệt tế bào ung thư. Vì vậy, việc bổ sung quá nhiều thực phẩm giàu chất chống oxy hóa trong giai đoạn này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa măng cụt hoặc bất kỳ thực phẩm bổ sung nào vào chế độ ăn.

Người mắc các bệnh lý tiêu hóa

Những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm cần thận trọng khi ăn măng cụt. Việc tiêu thụ quá nhiều có thể gây rối loạn tiêu hóa hoặc tiêu chảy ở một số trường hợp.

Ngoài ra, người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) có thể bị táo bón nặng hơn nếu ăn nhiều măng cụt. Đối với bệnh nhân đái tháo đường có biến chứng liệt dạ dày, loại quả này cũng không được khuyến khích sử dụng với số lượng lớn.

Măng cụt thơm ngon, giàu vitamin và chất chống oxy hóa nhưng không phải ai cũng nên ăn nhiều

Người đang dùng thuốc chống đông máu

Xanthone trong măng cụt có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu, vì vậy người dùng thuốc chống đông hoặc thuốc kháng kết tập tiểu cầu cần thận trọng, đặc biệt với các sản phẩm chiết xuất từ măng cụt. Nếu sử dụng thuốc trong thời gian dài, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn thường xuyên.

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Phụ nữ mang thai và cho con bú nên thận trọng khi ăn măng cụt do chưa có đủ bằng chứng về mức độ an toàn. Một số người nhạy cảm có thể gặp triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, khó thở hoặc các phản ứng bất thường khác; khi xuất hiện dấu hiệu này cần ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Những rủi ro sức khỏe khi ăn măng cụt không đúng cách

Nguy cơ nhiễm toan axit lactic

Nhiễm toan axit lactic là tình trạng axit lactic tích tụ bất thường trong máu, có thể gây buồn nôn, mệt mỏi và suy nhược.

Một nghiên cứu của Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering (Mỹ) từng ghi nhận trường hợp sử dụng măng cụt hàng ngày trong thời gian kéo dài dẫn đến tình trạng này. Dù hiếm gặp, đây cũng là lời nhắc không nên lạm dụng bất kỳ loại thực phẩm nào.

Có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu

Xanthone trong măng cụt được cho là có khả năng làm chậm quá trình đông máu. Điều này có thể làm tăng nguy cơ chảy máu ở người đang sử dụng các thuốc chống đông như warfarin. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người chuẩn bị phẫu thuật nên ngừng ăn măng cụt khoảng 2 tuần trước khi mổ nhằm hạn chế nguy cơ chảy máu trong và sau phẫu thuật.

Nguy cơ dị ứng

Ở người có cơ địa mẫn cảm, măng cụt có thể gây phản ứng dị ứng với nhiều mức độ khác nhau. Biểu hiện nhẹ gồm nổi mề đay, phát ban, ngứa hoặc đỏ da. Trường hợp nặng hơn có thể xuất hiện sưng môi, miệng, cổ họng, khó thở hoặc tức ngực và cần được cấp cứu kịp thời.

Cách ăn măng cụt an toàn và hiệu quả

Để ăn măng cụt an toàn, nên dùng với lượng vừa phải, mỗi lần chỉ vài quả và khoảng 2-3 lần/tuần. Nên ăn sau bữa chính, tránh dùng khi đói để hạn chế khó chịu cho dạ dày. Khi chọn mua, ưu tiên quả có vỏ tím sẫm, mềm đều, không dập nát, cuống còn xanh để đảm bảo độ tươi ngon.