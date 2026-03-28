Ăn bún sai cách: Nguy cơ âm thầm nhiều người đang bỏ qua

Bún được làm từ gạo, cung cấp chủ yếu tinh bột tinh chế nên dễ làm tăng nhanh đường huyết nếu ăn nhiều. Do ít chất xơ, vitamin và khoáng chất, việc lạm dụng bún hoặc dùng thay cơm lâu dài có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng, khiến cơ thể mệt mỏi, giảm sức đề kháng.

Ngoài ra, bún dễ gây đầy bụng nếu ăn nhiều, đặc biệt vào buổi tối. Nguy cơ mất an toàn thực phẩm cũng đáng lo ngại khi một số sản phẩm có thể chứa phụ gia không đảm bảo. Dù ít chất béo, bún vẫn có thể gây tăng cân nếu ăn thường xuyên, nhất là khi kết hợp với thực phẩm nhiều dầu mỡ.

Ăn bún thế nào để đảm bảo sức khỏe?

Theo các chuyên gia, bún không phải là thực phẩm “cần tránh tuyệt đối” nếu được sử dụng hợp lý. Điều quan trọng nằm ở cách lựa chọn và cân đối khẩu phần trong mỗi bữa ăn.

Người tiêu dùng nên ưu tiên bún có nguồn gốc rõ ràng, màu sắc tự nhiên, không quá trắng và không có mùi lạ. Khi ăn, cần kết hợp với nhiều rau xanh để bổ sung chất xơ, đồng thời thêm các nguồn đạm như thịt, cá, trứng hoặc đậu phụ nhằm đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Ngoài ra, nên hạn chế các loại nước dùng nhiều dầu mỡ, tránh ăn quá muộn vào buổi tối và không sử dụng bún thay thế hoàn toàn các bữa chính trong ngày.

Tần suất và khẩu phần hợp lý

Việc ăn bún cũng cần được điều chỉnh về tần suất và lượng tiêu thụ. Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên ăn khoảng 2-3 bữa bún mỗi tuần, với khẩu phần vừa phải, không ăn quá no.

Bún nên được sử dụng trong ngày, tránh để lâu. Khi ăn, nên bổ sung rau sống hoặc rau luộc để tăng cảm giác no và hỗ trợ tiêu hóa. Đồng thời, cần uống đủ nước để giúp cơ thể xử lý lượng tinh bột hiệu quả hơn.

Những đối tượng cần hạn chế ăn bún

Không phải ai cũng phù hợp để ăn bún thường xuyên. Một số nhóm người nên cân nhắc hạn chế, bao gồm: người có đường huyết cao, người đang kiểm soát cân nặng, người ít vận động, người có hệ tiêu hóa kém hoặc đang áp dụng chế độ ăn giảm tinh bột.

Việc hiểu rõ thể trạng và điều chỉnh chế độ ăn phù hợp sẽ giúp mỗi người tận dụng được sự tiện lợi của bún mà vẫn đảm bảo sức khỏe lâu dài.