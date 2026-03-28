Ăn bún sai cách: Nguy cơ âm thầm nhiều người đang bỏ qua

Thứ Bảy, 09:21, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bún là món ăn quen thuộc, tiện lợi và dễ ăn trong bữa cơm người Việt, nhưng nếu sử dụng không đúng cách hoặc chọn sản phẩm kém chất lượng, thực phẩm này có thể tiềm ẩn những ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe.

Bún được làm từ gạo, cung cấp chủ yếu tinh bột tinh chế nên dễ làm tăng nhanh đường huyết nếu ăn nhiều. Do ít chất xơ, vitamin và khoáng chất, việc lạm dụng bún hoặc dùng thay cơm lâu dài có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng, khiến cơ thể mệt mỏi, giảm sức đề kháng.

Ngoài ra, bún dễ gây đầy bụng nếu ăn nhiều, đặc biệt vào buổi tối. Nguy cơ mất an toàn thực phẩm cũng đáng lo ngại khi một số sản phẩm có thể chứa phụ gia không đảm bảo. Dù ít chất béo, bún vẫn có thể gây tăng cân nếu ăn thường xuyên, nhất là khi kết hợp với thực phẩm nhiều dầu mỡ.

Ăn bún thế nào để đảm bảo sức khỏe?

Theo các chuyên gia, bún không phải là thực phẩm “cần tránh tuyệt đối” nếu được sử dụng hợp lý. Điều quan trọng nằm ở cách lựa chọn và cân đối khẩu phần trong mỗi bữa ăn.

An bun sai cach nguy co am tham nhieu nguoi dang bo qua hinh anh 1
Theo các chuyên gia, bún không phải là thực phẩm "cần tránh tuyệt đối" nếu được sử dụng hợp lý

Người tiêu dùng nên ưu tiên bún có nguồn gốc rõ ràng, màu sắc tự nhiên, không quá trắng và không có mùi lạ. Khi ăn, cần kết hợp với nhiều rau xanh để bổ sung chất xơ, đồng thời thêm các nguồn đạm như thịt, cá, trứng hoặc đậu phụ nhằm đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Ngoài ra, nên hạn chế các loại nước dùng nhiều dầu mỡ, tránh ăn quá muộn vào buổi tối và không sử dụng bún thay thế hoàn toàn các bữa chính trong ngày.

Tần suất và khẩu phần hợp lý

Việc ăn bún cũng cần được điều chỉnh về tần suất và lượng tiêu thụ. Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên ăn khoảng 2-3 bữa bún mỗi tuần, với khẩu phần vừa phải, không ăn quá no.

Bún nên được sử dụng trong ngày, tránh để lâu. Khi ăn, nên bổ sung rau sống hoặc rau luộc để tăng cảm giác no và hỗ trợ tiêu hóa. Đồng thời, cần uống đủ nước để giúp cơ thể xử lý lượng tinh bột hiệu quả hơn.

Những đối tượng cần hạn chế ăn bún

Không phải ai cũng phù hợp để ăn bún thường xuyên. Một số nhóm người nên cân nhắc hạn chế, bao gồm: người có đường huyết cao, người đang kiểm soát cân nặng, người ít vận động, người có hệ tiêu hóa kém hoặc đang áp dụng chế độ ăn giảm tinh bột.

Việc hiểu rõ thể trạng và điều chỉnh chế độ ăn phù hợp sẽ giúp mỗi người tận dụng được sự tiện lợi của bún mà vẫn đảm bảo sức khỏe lâu dài.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tại sao khi ốm không nên ăn bún?
Tại sao khi ốm không nên ăn bún?

VOV.VN - Khi ốm, nhiều người ngại dùng cơm và cảm thấy bún dễ ăn hơn, nhưng thực tế món này không phù hợp với họ; bạn có biết tại sao lúc ốm không nên ăn bún?

Tại sao khi ốm không nên ăn bún?

Tại sao khi ốm không nên ăn bún?

VOV.VN - Khi ốm, nhiều người ngại dùng cơm và cảm thấy bún dễ ăn hơn, nhưng thực tế món này không phù hợp với họ; bạn có biết tại sao lúc ốm không nên ăn bún?

Những ai không nên ăn bún?
Những ai không nên ăn bún?

VOV.VN - Bún là món ăn được nhiều người yêu thích tuy nhiên không phải ai cũng có thể ăn được món này, dưới đây là những người không nên ăn bún.

Những ai không nên ăn bún?

Những ai không nên ăn bún?

VOV.VN - Bún là món ăn được nhiều người yêu thích tuy nhiên không phải ai cũng có thể ăn được món này, dưới đây là những người không nên ăn bún.

Làm gì để giảm nguy cơ “ăn nhầm” thực phẩm ngâm formol?
Làm gì để giảm nguy cơ “ăn nhầm” thực phẩm ngâm formol?

VOV.VN - Formol - một hóa chất cấm trong thực phẩm vẫn âm thầm xuất hiện trong cá, hải sản, bún, phở, nội tạng động vật… với vẻ ngoài trắng đẹp, tươi lâu đáng ngờ. Chuyên gia cảnh báo, chỉ cần ăn phải trong thời gian dài có thể bị đột biến gen và ung thư.

Làm gì để giảm nguy cơ “ăn nhầm” thực phẩm ngâm formol?

Làm gì để giảm nguy cơ “ăn nhầm” thực phẩm ngâm formol?

VOV.VN - Formol - một hóa chất cấm trong thực phẩm vẫn âm thầm xuất hiện trong cá, hải sản, bún, phở, nội tạng động vật… với vẻ ngoài trắng đẹp, tươi lâu đáng ngờ. Chuyên gia cảnh báo, chỉ cần ăn phải trong thời gian dài có thể bị đột biến gen và ung thư.

