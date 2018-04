Ăn chuối xanh chữa bách bệnh

Giúp cải thiện sự hấp thu chất dinh dưỡng: Nếu bạn thêm chuối xanh vào trong chế độ ăn uống của bạn, chúng có thể giúp cải thiện sức khỏe của ruột kết, nhờ các axit béo tìm thấy trong chúng. Nghiên cứu nói rằng loại axit béo này có thể cải thiện khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể, đặc biệt là canxi. Giúp họ điều chỉnh huyết áp: Chuối xanh rất giàu hàm lượng kali, đây là một khoáng chất rất quan trọng cần thiết trong cơ thể. Kali hoạt động như một chất làm giãn mạch, có nghĩa là nó có thể làm giảm sự căng thẳng trên mạch máu và động mạch của bạn. Điều này có thể giúp ngăn ngừa các bệnh như nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Hỗ trợ tiêu hóa: Thành phần chủ yếu của chuối xanh là tinh bột, chiếm khoảng 70-80% khối lượng chuối. Đa số tinh bột có trong chuối là tinh bột phản tính hay tinh bột kháng và loại tinh bột này sẽ không được tiêu hóa tại ruột non. Bởi vậy, tinh bột dạng này thường được coi là một loại chất xơ. Những chất xơ này có thể giúp ngăn ngừa chứng táo bón Chuối chứa vi khuẩn probiotic: Vi khuẩn probiotic rất tốt cho ruột. Chuối xanh là thực phẩm hoàn hảo cung cấp vi khuẩn tốt này. Những vi khuẩn này sống trong ruột của bạn, và ăn chuối xanh sẽ giúp bạn có một dạ dày và đường tiêu hóa khỏe mạnh. Điều trị tiêu chảy: Chuối xanh có khả năng điều trị và phòng ngừa bệnh tiêu chảy. Đó là do vi khuẩn, virus hoặc nhiễm ký sinh trùng và ăn chuối xanh được biết là giúp chống lại các vi trùng này. Chuối xanh cũng có thể giúp giải quyết các triệu chứng tiêu chảy. Tốt cho bệnh tiểu đường: Những người bị bệnh đái tháo đường týp 2 có thể ăn chuối xanh vì chúng có lượng đường thấp. Chế độ ăn uống của bệnh nhân tiểu đường cần ít đường và chuối xanh là thức ăn hoàn hảo cho họ. Tăng cường sự trao đổi chất: Chuối xanh chứa các khoáng chất thiết yếu và chất dinh dưỡng có thể giúp tối ưu hóa quá trình trao đổi chất bằng cách cung cấp một lượng carbohydrate ổn định cho năng lượng. Chuối xanh cũng có thể tăng tốc quá trình đốt cháy calo trong cơ thể và do đó tăng cường sự trao đổi chất. Vitamin B6: Chuối xanh chứa nhiều vitamin B6, chứa khoảng 39% lượng vitamin cần thiết hàng ngày. Vitamin B6 đóng một vai trò quan trọng trong hơn 100 phản ứng enzyme trong cơ thể bạn. Vitamin B6 là cần thiết cho sự hình thành hemoglobin và giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Hỗ trợ chức năng thận: Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng chuối xanh giúp duy trì hoạt động của thận đúng cách. Chuối xanh có thể giúp duy trì cân bằng điện giải của cơ thể và hỗ trợ chức năng thận khỏe mạnh. Ăn chuối xanh thường xuyên sẽ ngăn ngừa các vấn đề về thận, đặc biệt là ung thư thận.

