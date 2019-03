Ăn gì để đảm bảo sức khỏe những ngày trở trời?

Súp gà: Một bát súp gà nóng sẽ giúp tăng cường miễn dịch và cung cấp nhiều dinh dưỡng, đặc biệt là ăn khi bị cảm lạnh do trở trời. Theo nghiên cứu, súp gà có chứa chất chống viêm có thể làm giảm triệu chứng cảm lạnh. Sữa và các loại thực phẩm giàu vitamin D: Các loại thực phẩm giàu vitamin D như sữa hoặc ngũ cốc có thể giúp chống cảm lạnh một cách hiệu quả. Cà rốt và các loại thực phẩm giàu vitamin A: Vitamin A là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Khoai lang, cà rốt, bí, rau bina hoặc rau xanh giàu vitamin A là những món ăn thích hợp khi thời tiết thay đổi. Trà xanh: Thức uống này giàu chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch ngay cả khi bạn đã bị bệnh. Trà xanh cũng có thể giúp giảm các triệu chứng cảm lạnh hay đau họng. Tỏi: Ăn tỏi hoặc những thực phẩm có chứa tỏi giúp tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa cảm lạnh do tỏi có chứa allicin. Cá: Các chuyên gia khuyên bạn nên ăn cá hồi và cá ngừ khi bị cảm lạnh, để tận dụng các axit béo omega-3. Những hợp chất này giúp giảm tình trạng viêm trong cơ thể. Việt quất: Nghiên cứu đã chứng minh rằng, việt quất là loại quả chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn các loại trái cây khác, với tác dụng giảm các triệu chứng của bệnh cảm cúm một cách nhanh chóng. Chuối: Chứa vitamin C, chuối giúp tăng cường hệ miễn dịch, làm dịu cổ họng. Dùng chuối trong bữa ăn nhẹ buổi sáng khi bị cảm lạnh để đạt hiệu quả tốt nhất. Nước dừa: Chứa đầy đủ các chất điện giải giúp bổ sung chất lỏng cho cơ thể, nước dừa đồng thời giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, hỗ trợ chống lại nhiễm trùng và cúm./.

