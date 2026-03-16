Ăn măng có hại cho dạ dày? Không phải ai cũng biết điều này

Giá trị dinh dưỡng của măng

Măng có nhiều loại phổ biến như măng tre, măng trúc, măng nứa, măng vầu hay măng tây. Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, trong 100g măng chứa khoảng 5,5g chất bột đường, 2g chất đạm, 0,1g chất béo cùng các khoáng chất như canxi và sắt. Ngoài ra, măng còn giàu chất xơ và các hợp chất sinh học có lợi, giúp hỗ trợ giảm cân, kiểm soát cholesterol, tốt cho tim mạch, tăng cường miễn dịch, chống viêm và cải thiện tình trạng táo bón.

Ăn măng có hại cho dạ dày không?

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng, nhưng măng không phải là thực phẩm phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những người mắc bệnh lý về dạ dày.

Theo các chuyên gia, người bị viêm loét dạ dày hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên hạn chế ăn măng vì một số nguyên nhân sau:

Thứ nhất, măng chứa hợp chất glucozit. Khi vào dạ dày, chất này có thể bị thủy phân và tạo thành axit cyanhydric - một chất có khả năng gây kích ứng niêm mạc dạ dày. Đối với những người đang bị viêm loét dạ dày, việc ăn măng có thể khiến vết loét lan rộng và làm các cơn đau dạ dày trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu măng không được chế biến kỹ, axit cyanhydric còn có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Thứ hai, măng chứa hàm lượng chất xơ khá cao. Lượng chất xơ lớn có thể khiến quá trình tiêu hóa trở nên khó khăn hơn đối với người bị bệnh dạ dày. Khi thức ăn lưu lại lâu trong dạ dày, chúng có thể lên men, sinh khí, gây ra các triệu chứng như đầy bụng, ợ chua hoặc đau dạ dày. Đặc biệt, măng càng già thì lượng chất xơ càng nhiều và nguy cơ gây khó tiêu càng cao.

Thứ ba, măng muối chua không phù hợp với người bị bệnh dạ dày. Đây là món ăn được nhiều người ưa thích, nhưng trong măng muối chua có nhiều vi sinh vật lên men và độ chua cao, có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày và khiến các vết loét trở nên nặng hơn.

Người bị bệnh dạ dày nên tránh những thực phẩm nào?

Ngoài măng, người mắc các bệnh lý về dạ dày cũng nên hạn chế một số loại thực phẩm để giảm kích thích niêm mạc dạ dày, bao gồm:

Đồ uống chứa caffeine như cà phê, trà đặc vì có thể kích thích tiết axit dạ dày.

Thực phẩm cay nóng dễ gây kích ứng và khiến dạ dày khó tiêu, đầy hơi.

Đồ ăn nhiều chất béo, chiên rán hoặc chế biến sẵn, vì khó tiêu và có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Một số sản phẩm từ sữa, nếu gây khó chịu cho dạ dày.

Thực phẩm có tính axit cao, có thể làm vết loét dạ dày nặng hơn.

Những ai không nên ăn măng?

Bên cạnh người mắc bệnh dạ dày, một số nhóm đối tượng sau cũng nên hạn chế hoặc tránh ăn măng:

Phụ nữ mang thai: Trong măng có thể chứa một số độc tố tự nhiên. Nếu ăn quá nhiều hoặc chế biến không kỹ, các độc tố này có thể gây rối loạn tiêu hóa, buồn nôn hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ bầu.

Người mắc bệnh thận: Măng chứa lượng khoáng chất nhất định, trong đó có canxi. Đối với bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính, đặc biệt là suy thận, việc tiêu thụ măng cần được hạn chế để tránh gây áp lực cho thận.

Người bị gout: Một số hợp chất trong măng có thể làm tăng nồng độ axit uric trong máu, từ đó khiến tình trạng bệnh gout trở nên nghiêm trọng hơn.

Lưu ý khi ăn măng để đảm bảo an toàn

Để giảm độc tố và tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của măng, người tiêu dùng cần lưu ý một số điểm sau:

Luộc măng kỹ trước khi chế biến, sau đó rửa lại nhiều lần với nước sạch để giảm lượng cyanide tự nhiên trong măng.

Không nên ăn măng tươi quá nhiều hoặc ăn thường xuyên, vì hàm lượng chất xơ cao có thể gây khó tiêu và thậm chí làm tăng nguy cơ tắc ruột.

Tránh ăn măng xổi hoặc măng ngâm giấm chưa chua kỹ, vì có thể còn tồn dư độc tố cyanide gây hại cho sức khỏe.