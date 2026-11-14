Ăn ốc thế nào để không lo ảnh hưởng đến đường huyết?

Giá trị dinh dưỡng của ốc

Thịt ốc giàu protein (khoảng 16g/100g), cùng nhiều khoáng chất như canxi, sắt, magie, selen, phốt pho và vitamin A, E, nhóm B, giúp duy trì hoạt động của cơ thể, hỗ trợ xương, tạo máu và miễn dịch. Nhờ hàm lượng chất béo thấp, ốc phù hợp với thực đơn kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, thực phẩm này cũng chứa cholesterol, vì vậy người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch hoặc rối loạn mỡ máu nên chú ý khẩu phần, tránh ăn quá nhiều và quá thường xuyên.

Ốc giàu protein, vitamin và khoáng chất nhưng người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh vẫn cần lưu ý khi sử dụng

Ăn ốc ảnh hưởng đường huyết như thế nào?

Ốc chứa ít carbohydrate, chủ yếu là protein nên thường không làm đường huyết tăng nhanh như thực phẩm giàu tinh bột hoặc đường. Người mắc bệnh tiểu đường có thể bổ sung ốc vào thực đơn với khẩu phần phù hợp, kết hợp rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt để tăng chất xơ, hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào gia vị, nguyên liệu ăn kèm và cách chế biến, do đó cần chú ý đến tổng thể bữa ăn.

Cách chế biến ốc ảnh hưởng đến chỉ số đường huyết như thế nào?

Cách chế biến ảnh hưởng đến tác động của món ốc đối với sức khỏe. Các món chứa nhiều đường, muối và gia vị chế biến sẵn có thể gây bất lợi cho việc kiểm soát đường huyết, huyết áp và tim mạch. Vì vậy, nên ưu tiên ốc hấp, luộc, nướng hoặc xào ít dầu, gia vị; ăn với khẩu phần vừa phải và kết hợp rau xanh. Ngoài ra, cần chọn ốc tươi, làm sạch kỹ, nấu chín hoàn toàn để tránh nguy cơ nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng.