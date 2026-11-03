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Ăn quả hồng có thể gây tắc ruột: Những ai cần đặc biệt thận trọng?

Thứ Ba, 09:19, 03/11/2026
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VOV.VN - Ăn hồng khi đói, ăn quá nhiều hoặc nhai không kỹ có thể làm tăng nguy cơ hình thành bã thức ăn, gây tắc nghẽn đường tiêu hóa.

Nhà khoa học, lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội cho biết, quả hồng là loại trái cây đặc trưng của mùa thu, chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn không đúng cách, loại quả này có thể gây ra những vấn đề đáng lo ngại đối với hệ tiêu hóa, thậm chí dẫn đến tắc ruột.

Theo Đông y, quả hồng xanh vị chát, tính bình, được sử dụng với công dụng nhuận phế, sinh tân, tiêu đờm, giảm ho. Trong khi đó, hồng chín vị ngọt, ít chát hơn, có tác dụng bổ hư lao, nhuận tâm và phế.

Quả hồng cũng chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như vitamin C, axit amin, mangan, kali và beta-caroten. Đây đều là những dưỡng chất tham gia vào các hoạt động chuyển hóa, bảo vệ tế bào và duy trì chức năng của cơ thể.

An qua hong co the gay tac ruot nhung ai can dac biet than trong hinh anh 1
Quả hồng giàu dưỡng chất, có lợi cho sức khỏe (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, hồng chứa mangan, một vi chất cần thiết cho quá trình chuyển hóa và hoạt động của hệ xương. Beta-caroten trong quả cũng là tiền chất vitamin A, có vai trò hỗ trợ sức khỏe thị giác và hệ miễn dịch.

Dù có nhiều lợi ích, lương y Bùi Đắc Sáng lưu ý người ăn không nên vì thế mà sử dụng quá nhiều hoặc ăn khi bụng đói. Nguyên nhân là quả hồng chứa hàm lượng tanin và pectin tương đối cao, đặc biệt ở những quả còn xanh, chưa chín kỹ.

Khi vào dạ dày lúc đói, tanin có thể kết hợp với protein dưới tác động của axit dịch vị, tạo thành các khối kết tụ. Pectin và chất xơ trong quả hồng cũng có thể tham gia hình thành khối bã thức ăn. Nếu khối này lớn và rắn chắc, chúng có thể khó di chuyển qua môn vị xuống ruột non, lưu lại trong dạ dày và gây tắc nghẽn đường tiêu hóa.

Người gặp tình trạng này có thể xuất hiện đau bụng âm ỉ hoặc đau quặn từng cơn kéo dài, buồn nôn, nôn mửa. Trường hợp nặng có thể nôn ra máu, cần được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và xử trí kịp thời.

Để hạn chế nguy cơ, chuyên gia khuyên nên chọn quả đã chín, được ngâm kỹ, nhai chậm và không ăn quá nhiều trong một lần. Đặc biệt, không nên ăn hồng khi bụng đói.

Người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người có hệ tiêu hóa kém cần thận trọng khi sử dụng loại quả này. Người mắc bệnh dạ dày, viêm dạ dày mạn tính, thường xuyên khó tiêu hoặc từng phẫu thuật cắt dạ dày cũng nên hạn chế ăn để tránh nguy cơ hình thành khối bã thức ăn.

Ngoài ra, người mắc tiểu đường cần kiểm soát lượng hồng tiêu thụ do loại quả này có chứa đường tự nhiên, có thể ảnh hưởng đến đường huyết. Những người đang bị tiêu chảy, cơ thể suy nhược, phụ nữ sau sinh hoặc người bị cảm lạnh cũng được khuyến cáo không nên ăn theo quan niệm sử dụng trong Đông y.

Như Loan/VTC News
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