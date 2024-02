Bác sĩ hướng dẫn cách thanh lọc cơ thể sau Tết

Sau những cuộc vui, những bữa tiệc linh đình đón chào năm mới, gặp mặt đầu xuân với rất nhiều món ăn giàu dinh dưỡng như bánh chưng, nem rán, các loại giò, thịt cá cùng với rượu bia, nước ngọt và bánh kẹo... chúng ta đều cảm thấy cơ thể nặng nề, chán ăn, thậm chí “sợ” các loại thức ăn giàu đạm. Một số người bị tăng từ 1-2kg do ăn uống thoải mái trong khi lại ít vận động.

Để cân bằng khẩu vị và giảm cân, nhiều người bắt đầu thực hiện chế độ giàu chất xơ, ít chất béo, ít đạm, thậm chí thực hiện chế độ ăn kiêng khắc nghiệt như nhịn ăn, bỏ tinh bột, chỉ uống nước trái cây để thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên, theo TS.BS Trương Hồng Sơn – Viện trưởng Viện Dinh dưỡng ứng dụng Việt Nam, quan tâm kiểm soát cân nặng là tốt song việc chuyển từ thái cực này sang thái cực khác trong ăn uống không phải là phương pháp khoa học và hợp lý.

“Kiêng khem ngặt nghèo hoặc nhịn ăn sau Tết giống như chúng ta đang chạy với tốc độ cao thì đột ngột phanh lại, rất không an toàn. Bên cạnh đó, một số người thường bị ám ảnh về cân nặng nên dù không bị thừa cân cũng tìm cách giảm ăn. Do đó, trước hết, chúng ta cần đánh giá trọng lượng của bản thân. Nếu cân nặng vẫn ở mức bình thường hoặc thiếu cân thì bạn nên tiếp tục thực hiện chế độ ăn như trước Tết. Còn nếu thừa cân thì chúng ta nên tính toán phương án giảm cân sao cho phù hợp. Thông thường, một lộ trình giảm cân an toàn là giảm khoảng 5% tổng trọng lượng cơ thể trong 1 tháng” TS – BS Trương Hồng Sơn đưa ra lời khuyên.

Về chế độ ăn uống để giảm cân, thanh lọc cơ thể sau Tết, nguyên tắc đầu tiên là cần đảm bảo năng lượng nạp vào ở dưới ngưỡng nhu cầu nhưng phải trên mức năng lượng chuyển hóa cơ bản.

Người thừa cân, béo phì nên ưu tiên lựa chọn món rau trong mỗi bữa ăn

"Chúng ta lấy cân nặng nhân với 24 thì sẽ ra mức năng lượng chuyển hóa cơ bản. Ví dụ, bạn đang ở mức 70kg, nếu nhân với 24 thì ra mức năng lượng cơ bản là 1.680 calo. Như vậy, chế độ ăn của bạn cần ở mức dưới 2.300 calo nhưng phải trên 1.680 calo thì có thể giảm được cân nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe” - BS Trương Hồng Sơn hướng dẫn.

Nguyên tắc thứ hai là ăn uống đa dạng và đầy đủ các nhóm thực phẩm bao gồm tinh bột, đạm, chất béo, chất xơ. Tuy nhiên, với người thừa cân, béo phì thì cần chú ý hạn chế, ăn ít tinh bột và chất béo cũng như các loại nước ngọt.

"Nếu như bạn bị thừa cân, chúng tôi khuyên bạn nên ưu tiên lựa chọn và tăng cường ăn rau. Mỗi bữa, bạn nên ăn 1 đĩa rau trước khi ăn các món khác, như vậy sẽ tạo cảm giác no, đồng thời tăng cường chất xơ, vitamin và khoáng chất, tốt cho hệ tiêu hóa. Điều quan trọng là ăn bao nhiêu chứ không phải ăn cái gì, cho nên bạn cũng không nên kiêng khem tuyệt đối, loại bỏ tinh bột và dầu mỡ ra khỏi chế độ ăn mà nên ăn đa dạng và đủ các loại thực phẩm. Chúng ta cũng không nên bỏ bữa bởi dễ dẫn đến việc bữa sau ăn nhiều hơn. Và một điểm cần ghi nhớ là chúng ta nên dừng bữa ăn khi hết cảm giác đói chứ không phải khi cảm thấy no" – BS Trương Hồng Sơn nhấn mạnh.

Sau Tết, để thanh lọc cơ thể, mọi người nên chú ý uống đủ nước. Bác sĩ Trương Hồng Sơn gợi ý, nước lọc luôn là lựa chọn hàng đầu và tốt nhất cho cơ thể. Với người có cân nặng bình thường thì có thể sử dụng các loại nước ép hoặc sinh tố từ trái cây tươi. Tuy nhiên, với người thừa cân, béo phì thì nên cắt hoa quả tươi và ngâm trong bình nước, để trong tủ lạnh khoảng 8 tiếng sau đó lấy nước uống. Loại nước này sẽ giúp bạn bổ sung vitamin mà không lo nạp dư thừa năng lượng. Bên cạnh đó, trà và cà phê cũng là loại đồ uống có tác dụng thanh lọc cơ thể và kiểm soát cân nặng. Song người nhạy cảm với caffeine thì không nên sử dụng trà và cà phê vì có thể gây mất ngủ. Bạn cũng không nên uống quá nhiều cà phê, cụ thể không quá 3 ly/ ngày bởi caffeine có thể gây kích ứng dạ dày.

Trong những cuộc gặp mặt đầu xuân, bác sĩ Trương Hồng Sơn khuyên mọi người nên hạn chế các loại đồ uống có cồn.

“Nếu chúng ta uống rượu bia, thì trong một tiếng đồng hồ gan sẽ thải độc được khoảng 10g cồn. Một lon bia 330ml với với nồng độ cồn 5g thì có khoảng 16,5g cồn. Để thải hết lượng cồn này sẽ mất khoảng 100 phút. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn nên kiểm soát lượng rượu bia để gan kịp thải độc. Đồng thời, khi uống rượu bia, bạn nên uống nhiều nước, có thể dùng nước lọc hoặc nước hoa quả tươi. Bởi vì uống rượu bia nhiều sẽ làm tăng tần suất thở, do đó khiến cơ thể bị mất nước. Uống nước cũng có tác dụng giúp đào thải lượng cồn ra khỏi cơ thể nhanh hơn. Việc lạm dụng rượu bia cũng gây ra tình trạng thiếu hụt các loại vitamin cho cơ thể. Do đó, về chế độ ăn lâu dài, người đã sử dụng nhiều rượu bia trong dịp Tết nên chú ý bổ sung các loại vitamin và khoáng chất từ rau và trái cây. Các loại rau củ quả tươi sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.” – vị chuyên gia dinh dưỡng đưa ra lời khuyên.