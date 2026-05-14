Bác sĩ Vinmec cứu thành công thai nhi Nhật mắc bệnh hiếm

Nhận chẩn đoán thai nhi bị tràn dịch ổ bụng, kèm theo hàng loạt nguy cơ tăng huyết áp, tiền sản giật, vợ chồng chị S.K. (quốc tịch Nhật Bản) không ít lần cân nhắc trở về Tokyo để sinh con. Tuy nhiên, sự tận tâm và năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ Việt Nam đã giữ chân họ ở lại. Cuộc vượt cạn thành công của “thiên thần nhỏ” tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình, mà còn khẳng định vị thế của y học bào thai Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Ca bệnh khó và quyết định ngược dòng

Mang thai lần đầu ở tuổi 31, chị K. trải qua những tuần đầu thai kỳ tương đối thuận lợi khi các chỉ số sàng lọc trước sinh đều trong giới hạn bình thường. Bước ngoặt đến với chị ở tuần thai thứ 21, khi kết quả siêu âm phát hiện thai nhi có dấu hiệu tràn dịch ổ bụng đơn độc. Đây là một bất thường hiếm gặp trong y học bào thai, liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau, từ nhiễm trùng, bất thường tiêu hóa, rối loạn chuyển hóa đến các vấn đề di truyền.

Lo lắng trước những bất thường này, ở tuần thai thứ 24, chị K. quyết định đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City. Tại đây, Đinh Thị Hiền Lê trực tiếp siêu âm, ghi nhận tình trạng cổ trướng mức độ trung bình, kèm theo tăng âm ruột và đa ối.

ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê cùng ê-kíp thực hiện một ca mổ lấy thai phức tạp.

Ngay sau đó, một loạt thăm dò chuyên sâu được triển khai nhằm tìm kiếm nguyên nhân. Kết quả sàng lọc nhiễm trùng (TORCH) âm tính, nghiệm pháp dung nạp glucose bình thường. Đặc biệt, chụp cộng hưởng từ (MRI) thai nhi không ghi nhận dấu hiệu thủng hoặc tắc ruột.

Trong áp lực tâm lý đè nặng, vợ chồng chị K. đã có lúc tính đến phương án trở về Nhật Bản — nơi có nền y học hàng đầu thế giới — để đảm bảo an toàn sức khỏe tối đa. Thế nhưng, sau những buổi tư vấn kỹ lưỡng và lộ trình điều trị bài bản từ các bác sĩ Việt Nam, họ đã chọn ở lại.

Chiến lược “theo dõi sát, can thiệp đúng”

Theo bác sĩ Hiền Lê, đây là một ca bệnh khó bởi không có nguyên nhân rõ ràng ngay từ đầu. Trong bối cảnh đó, nếu không được tư vấn đầy đủ, nhiều gia đình có thể rơi vào áp lực lớn và lựa chọn can thiệp sớm. Ở tuần thai thứ 26, kết quả chọc ối tiếp tục loại trừ các tác nhân nhiễm trùng. Phân tích di truyền chuyên sâu ghi nhận thai nhi mang biến thể di truyền từ mẹ. Thay vì lựa chọn các can thiệp xâm lấn vội vàng, ê-kíp bác sĩ Vinmec đã đưa ra một chiến lược thận trọng: theo dõi sát sao và cập nhật liên tục diễn tiến của thai nhi. “Không phải mọi bất thường đều đồng nghĩa với tiên lượng xấu. Trong những trường hợp chưa rõ nguyên nhân, việc kiên trì theo dõi sát có thể giúp tránh được những can thiệp không cần thiết, bảo vệ tối đa sức khỏe cho cả mẹ và bé”, bác sĩ Hiền Lê chia sẻ.

ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê có kinh nghiệm chuyên sâu về y học bào thai và xử trí các thai kỳ nguy cơ cao.

Kiên trì đồng hành cùng đội ngũ y bác sĩ, “phép màu” đã xuất hiện. Ở tuần thai thứ 33, tình trạng cổ trướng bắt đầu ổn định. Đến tuần 35, dịch trong ổ bụng thai nhi tự thoái triển hoàn toàn, đồng thời tình trạng đa ối và tăng âm ruột cũng cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, từ tuần 36, một thử thách mới lại xuất hiện khi thai phụ tăng huyết áp dấu hiệu của tiền sản giật có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé. Bác sĩ đã kịp thời kiểm soát tình trạng này bằng thuốc và chủ động lên kế hoạch mổ lấy thai ở tuần 37 để đảm bảo an toàn tối đa. Em bé chào đời khỏe mạnh, nặng hơn 2,9 kg, không ghi nhận bất thường sau sinh. Các đánh giá hậu sản đều trong giới hạn bình thường, khép lại hành trình thai kỳ nhiều thử thách.

Bế con trên tay, vợ chồng chị K. xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đinh Thị Hiền Lê cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng Vinmec. Trong suốt thai kỳ, mỗi khi xuất hiện thêm bất thường, gia đình lại cân nhắc trở về Nhật Bản để tiếp tục theo dõi và điều trị. Tuy nhiên, trước sự tư vấn kỹ lưỡng, quá trình theo dõi sát sao và sự đồng hành tận tâm của đội ngũ bác sĩ, họ quyết định ở lại Việt Nam, đặt trọn niềm tin vào các chuyên gia Sản khoa Vinmec. Kết quả cuối cùng đã chứng minh đây là một lựa chọn đúng đắn.

Theo ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê, tràn dịch ổ bụng thai nhi đơn độc là một trong những thách thức lớn của y học bào thai do nguyên nhân đa dạng và tiên lượng khó lường. Bác sĩ cần đánh giá toàn diện, theo dõi sát diễn tiến và lựa chọn chiến lược xử trí phù hợp theo từng giai đoạn của thai kỳ.

Thành công của ca bệnh minh chứng cho năng lực y học bào thai tại Việt Nam, đặc biệt trong việc ứng dụng các kỹ thuật hiện đại như siêu âm chuyên sâu, cộng hưởng từ thai nhi và xét nghiệm di truyền. Sự kết hợp giữa công nghệ và kinh nghiệm lâm sàng giúp bác sĩ có cái nhìn toàn diện hơn, từ đó đưa ra quyết định chính xác trong quản lý các thai kỳ nguy cơ cao.

“Tại Vinmec, ngày càng có nhiều bệnh nhân quốc tế lựa chọn thăm khám và sinh con, trong đó có các gia đình đến từ những quốc gia có nền y học phát triển như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh… Không ít thai phụ mang thai kỳ nguy cơ cao, mắc bệnh lý phức tạp đã được bác sĩ theo dõi sát, can thiệp kịp thời và đồng hành đến ngày đón con khỏe mạnh. Điều này cho thấy khi chất lượng chuyên môn và trải nghiệm điều trị được nâng cao, khoảng cách địa lý không còn là rào cản”, bác sĩ Hiền Lê nhận định.