Bạn có biết: Khối u bướu hình thành qua những bước nào?

9 bước hình thành khối u bướu trong cơ thể

U bướu không phải là một bệnh mà là một nhóm bệnh, cho đến nay có khoảng 200 loại u bướu khác nhau trên cơ thể con người đã được xác định. Tuy nhiên, tất cả những bệnh lý u bướu đều được hình thành qua 9 bước sau:

9 bước hình thành u bướu trong cơ thể

Các bước đó có nghĩa là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu



1. Tăng cường quá trình oxy hóa trong cơ thể, mất cân bằng giữa chất oxy hóa (gốc tự do) và chất chống oxy hóa

Quá trình chống oxy hóa, chất oxy hóa (gốc tự do) và chất chống oxy hóa là những thuật ngữ phổ biến trong y khoa, tuy nhiên, những khái niệm này đang còn xa lạ và mới mẻ với cộng đồng.

Vậy gốc tự do là gì? Chất chống oxy hóa là gì? Tại sao lại mất cân bằng giữa gốc tự do và chất chống oxy hóa trong cơ thể?

Gốc tự do được định nghĩa là những phân tử hóa học bị mất đi một electron, chính vì thế chúng luôn ở trạng thái “bất ổn”, mất cân bằng. Xu hướng của những phân tử này là chiếm đoạt điện tử của các phân tử khác và liên tiếp tạo ra hàng loạt những gốc tự do mới, không có điểm dừng.

Gốc tự do gây hại cho tế bào

Vậy vấn đề đặt ra là làm thế nào để những gốc tự do này không gây độc cho cơ thể?



Câu trả lời chính là chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa, chống gốc tự do được định nghĩa là những phân tử có dư một electron, có thể “dành tặng” electron này để trung hòa các gốc tự do, trong khi chúng không bị “biến đổi bản chất” (nghĩa là chúng vẫn ổn định và không gây hại cho cơ thể).

Bình thường, gốc tự do và chất chống oxy hóa ở trạng thái cân bằng. Tuy nhiên, khi cơ thể tiếp xúc với quá nhiều tác nhân sinh u bướu và trong thời gian dài như: Viêm nhiễm kéo dài, thực phẩm độc hại, ô nhiễm môi trường, khói thuốc lá..., thì nồng độ các gốc tự do sẽ tăng cao. Ngược lại, lượng chất chống oxy hóa không đủ để kiểm soát chúng, dẫn đến tình trạng mất cân bằng.

>>> Xem thêm: Gốc tự do – “Thủ phạm” gây nên lão hóa và bệnh tật

2. Tổn thương tế bào, mất hoặc suy giảm năng lượng tế bào

Khi quá trình oxy hóa diễn ra quá mức, nồng độ chất chống oxy hóa không đủ trung hòa các gốc tự do thì sẽ gây độc cho tế bào, lâu dần các tế bào sẽ mất hoặc giảm năng lượng, gây suy giảm hoặc xáo trộn nhiều chức năng của tế bào.

3. Giảm thông tin liên lạc giữa các tế bào

Để đảm bảo cơ thể phát triển bình thường thì các tế bào phải thông tin liên lạc với nhau. Tuy nhiên, khi các tế bào bị tổn thương, mất hoặc suy giảm năng lượng thì quá trình này bị ngưng trệ, do đó các tế bào không còn thông tin liên lạc được với nhau hoặc những tín hiệu liên lạc bị đứt gãy.

4. Rối loạn quá trình chết tế bào theo chương trình

Bình thường, mỗi giây trong cơ thể chúng ta đều có những tế bào mới, đảm bảo chức năng được sinh ra và các tế bào già, lỗi, không đảm bảo chức năng bị chết đi. Quá trình này được gọi là quá trình chết tế bào theo chương trình (apoptosis), được mô tả như “cái chết đã được lập trình sẵn của tế bào”.

Tuy nhiên, khi cơ thể bị các gốc tự do tấn công, gây mất năng lượng tế bào và giảm thông tin giữa các tế bào, thì điều tất yếu tiếp theo chính là làm rối loạn quá trình chết tế bào theo chương trình, những tế bào già, yếu, không đảm bảo chức năng không chết đi; trong khi những tế bào non được sinh ra rất nhiều nhưng không được biệt hóa và không đảm bảo chức năng cho cơ thể. Các tế bào non không có chức năng này lấy đi năng lượng của các mô mà nó cư trú, làm giảm chức năng của mô đó và khiến cơ thể rất mệt mỏi vì mất năng lượng.

Khối u là tổ chức bất thường trong cơ thể

5. Tăng sinh tế bào



Tăng sinh là sự sản sinh ra quá mức các tế bào bình thường (đã biệt hóa) của chính mô đó, nhiều hơn so với những tế bào chết đi, dẫn đến kích cỡ của mô đó bị phình to.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

6. Dị sản tế bào

Dị sản tế bào là quá trình sinh sản quá mức các tế bào bình thường (đã biệt hóa) của mô khác trong tổ chức mô nào đó. Đây là giai đoạn nặng hơn tăng sinh trong quá trình sản sinh u bướu.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

7. Loạn sản tế bào

Đây là mức độ nặng nhất của rối loạn sản sinh tế bào, cơ thể chỉ sinh ra những tế bào non, không được biệt hóa, không đảm bảo chức năng, đây là mức độ nặng nhất của rối loạn sản sinh tế bào, là giai đoạn tiền ung thư.

Tế bào u bướu tăng sinh vô kiểm soát

8. Tế bào tiền u bướu (hình thành lớp ECM bao quanh tế bào)



Ở giai đoạn này, các tế bào u bướu sẽ được một lớp polymer thành lũy bao quanh (lớp ECM), bảo vệ cho các tế bào này, khiến hệ miễn dịch không thể nhìn thấy để tấn công.

>>> Xem thêm: Tiền u bướu là tình trạng như thế nào? Nguyên nhân nào dẫn đến tiền u bướu?

9. Khối u bướu hình thành

Đây là cái kết cho quá trình hình thành khối u bướu trong cơ thể.

Khi mắc bệnh u bướu, người bệnh thường rất sợ hãi và tìm mọi cách chữa trị. Việc điều trị u bướu muốn có được kết quả tốt cần đạt được 4 mục tiêu đó là: Tiêu diệt tế bào u bướu đã hình thành; Ngăn chặn 9 bước trong quá trình hình thành u bướu, ngăn ngừa bệnh tái phát; Giảm tác dụng phụ và tăng hiệu quả của phương pháp điều trị Tây y; Tăng cường sức khỏe, tăng tuổi thọ cho người bệnh.

ONCOLYSIN – Giải pháp thiên nhiên giúp tác động toàn diện lên tất cả các giai đoạn hình thành u bướu

Những phương pháp hiện đại chỉ phát hiện u bướu khi đã ở giai đoạn 8 hoặc 9. Những giai đoạn sớm, mầm mống các phương pháp hiện đại thường không tác động đến, thậm chí, nếu xét theo phương diện khác thì những phương pháp này chính là “con dao hai lưỡi”, bởi có thể làm tổn thương các tế bào lành.

Vì vậy, xu hướng bổ sung những sản phẩm thảo dược đang được nhiều người ưa chuộng, bởi vừa hiệu quả, an toàn, vừa hạn chế tác dụng phụ của các phương pháp điều trị hiện đại; đặc biệt là tác động vào các giai đoạn sớm của quá trình hình thành u bướu.

Một trong những sản phẩm thảo dược được nhiều người tin dùng và giới chuyên môn đánh giá cao là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Oncolysin. Sản phẩm có thành phần chính là Oncolysin (cao sơn đậu căn, kẽm salicylate, methylsulfonylmethan) kết hợp với nhiều thảo dược quý khác như: Cao lá đu đủ, cao xạ đen, cao bạch hoa xà thiệt thảo, sodium selenite… Sản phẩm giúp tác động vào tất cả 9 giai đoạn hình thành u bướu, tăng cường hệ miễn dịch cho người bị suy giảm sức đề kháng do hóa trị, xạ trị.

Các thành phần như oncolysin và cùng với sodium selenite có tác dụng chống tái cấu trúc lưới ngoại bào, qua đó có tác dụng phá vỡ lớp vỏ xơ hóa polymer bao quanh tế bào u bướu để hệ miễn dịch tìm được đường vào tấn công tế bào lạ (tế bào u bướu) một cách chính xác nhất; giúp trung hòa môi trường acid của tế bào khối u, từ đó khối u không có cơ hội phát triển trở lại, đồng thời còn giúp giảm đau cho người bệnh.

Sản phẩm Oncolysin còn kết hợp thêm một số thành phần quý khác như cao bán biên liên và cao củ sả giúp chống viêm, giảm đau, chống độc giúp giảm tác dụng phụ và tăng hiệu quả của các thuốc điều trị u bướu.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Oncolysin

>>> Xem thêm: Điều trị u bướu – Mục tiêu và phương pháp áp dụng hiện nay

Do vậy, sản phẩm Oncolysin là một công thức đột phá hiện nay giúp hỗ trợ điều trị u bướu hiệu quả nhờ tác động toàn diện lên tất cả các giai đoạn hình thành khối u, kéo dài tuổi thọ cho người mắc.

Để được giải đáp mọi thắc mắc về các vấn đề liên quan đến u bướu và đặt mua sản phẩm chính hãng với giá tốt nhất, xin vui lòng liên hệ tổng đài MIỄN CƯỚC CUỘC GỌI: 18006305 hoặc HOTLINE (zalo/ viber): 0917230950/0917185170.

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.