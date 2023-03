Bạn có đang uống nước sai cách?

Những dấu hiệu cảnh báo trẻ đang bị thiếu nước

VOV.VN - Thiếu nước là tình trạng lượng nước trong cơ thể mất đi nhiều hơn lượng nước hấp thu vào. Trẻ em có nhu nước cao hơn do quá trình trao đổi chất cao. Do đó, trẻ em là đối tượng dễ bị mất nước hơn so với người trưởng thành.