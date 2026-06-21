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Bất ngờ với công dụng chống ung thư, tăng tuổi thọ của cà phê

Chủ Nhật, 14:00, 21/06/2026
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VOV.VN - Các nhà khoa học vừa phát hiện ra một cách mà cà phê có thể tăng cường sức khỏe và tuổi thọ và caffeine chỉ đóng một vai trò nhỏ.

Trong một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nutrients, giáo sư Stephen Safe cùng nhóm nghiên cứu tại Đại học Texas A&M thông qua các thí nghiệm sinh hóa đã phát hiện những hợp chất quan trọng trong cà phê có thể ảnh hưởng đến thụ thể NR4A1 trong cơ thể. Đây là một loại protein đóng vai trò điều hòa, giúp tế bào phản ứng hiệu quả trước các yếu tố gây hại như viêm, stress oxy hóa và những tác nhân bất lợi khác.

Nhờ cơ chế này, NR4A1 hoạt động ổn định hơn, góp phần bảo vệ tế bào và hỗ trợ duy trì sức khỏe tổng thể. Nhiều nghiên cứu trước đây cũng ghi nhận người uống cà phê thường xuyên có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến lão hóa thấp hơn và có tuổi thọ cao hơn.

bat ngo voi cong dung chong ung thu, tang tuoi tho cua ca phe hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, tác động của cà phê lên thụ thể NR4A1 không xuất phát từ một vài chất riêng lẻ. Cà phê chứa hơn 1.000 hợp chất hóa học, trong đó nhiều thành phần đã được chứng minh mang lại lợi ích cho sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy tác động lên NR4A1 là kết quả của sự phối hợp giữa nhiều hợp chất, tạo thành một “hệ ma trận” hoạt động đồng thời, đặc biệt là nhóm polyphenol đóng vai trò nổi bật.

Trong các thí nghiệm trên tế bào ung thư, chiết xuất cà phê cùng một số hợp chất có lợi đã cho thấy khả năng làm chậm quá trình phát triển của tế bào này. Khi các nhà khoa học làm giảm mức NR4A1, hiệu quả đó cũng suy yếu, điều này cho thấy thụ thể này có vai trò quan trọng trong việc điều hòa tác động sinh học của cà phê.

Các nhà khoa học còn phát hiện nhiều hợp chất trong cà phê hoạt động như các chất đồng vận nghịch, giúp điều chỉnh hoạt động của NR4A1 theo hướng có thể kìm hãm các tín hiệu thúc đẩy sự hình thành khối u. Nhiều nghiên cứu trước đó cũng ghi nhận việc uống cà phê có liên quan đến nguy cơ thấp hơn đối với một số loại ung thư.

Ngoài ra, các hợp chất trong cà phê còn được phát hiện có tác dụng tốt cho sức khỏe theo nhiều cách khác, bao gồm ức chế trực tiếp các enzyme, điều hòa các quá trình miễn dịch và thay đổi hệ vi sinh vật vô cùng quan trọng .

Những cơ chế này kết hợp lại mang đến cho người uống cà phê những lợi ích sức khỏe tương tự như những lợi ích được quan sát thấy ở người ăn chay và các cộng đồng sống thọ mặc dù cà phê chỉ là một phần nhỏ trong chế độ ăn uống tổng thể.

Tuy nhiên, như thường lệ, phản ứng của mỗi cá nhân là khác nhau, vì vậy các nhà nghiên cứu cho biết công trình của họ không làm thay đổi các khuyến nghị hiện tại về việc tiêu thụ cà phê. Các nhà nghiên cứu hiện đang tìm hiểu cách các hợp chất tổng hợp làm thay đổi NR4A1 có thể được sử dụng để chống lại ung thư và các bệnh phổ biến khác.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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