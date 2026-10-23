Bất ngờ với lợi ích của hành tây sống: Bổ tim, tăng miễn dịch, ngừa ung thư

Giàu dưỡng chất

Hành tây sống chứa rất nhiều vitamin C, B6, folate và kali, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể. Hơn nữa, chúng có hàm lượng calo thấp nên là một sự bổ sung lành mạnh cho chế độ ăn uống nếu được sử dụng đúng cách và đảm bảo vệ sinh.

Tăng cường hệ miễn dịch

Một củ hành tây cỡ trung bình cung cấp khoảng 20% ​​lượng vitamin C cần thiết hàng ngày. Nó cũng chứa các chất chống oxy hóa như quercetin, giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm, thúc đẩy quá trình lành vết thương và hoạt động như một cơ chế bảo vệ chống lại các tác nhân gây hại.

Hành tây sống nếu được chế biến và sử dụng đúng cách cũng có nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. (Ảnh: VTC News)

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Hàm lượng lớn các hợp chất hoạt tính sinh học trong hành tây có thể giúp giảm mức cholesterol, hạ huyết áp và cải thiện lưu thông máu đến các cơ quan quan trọng. Nhờ sự phối hợp hoàn hảo của các cơ chế bảo vệ này, bổ sung hành tây vào chế độ ăn hằng ngày chính là giải pháp tự nhiên đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch nguy hiểm như xơ vữa động mạch, đột quỵ hay đột quỵ cơ tim.

Cải thiện tiêu hóa

Hành tây sống là nguồn cung cấp chất xơ prebiotic tuyệt vời, nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường tiêu hóa. Hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh thúc đẩy quá trình tiêu hóa, hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn và hệ miễn dịch mạnh mẽ. Ăn hành tây sống là một trong những biện pháp tự nhiên tốt nhất để giảm đầy hơi, khó tiêu và mất cân bằng sức khỏe đường ruột.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tăng độ nhạy insulin

Hành tây sống chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh thực vật, rất có lợi trong việc tăng cường độ nhạy insulin và giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Thêm hành tây sống vào thực đơn là một cách tuyệt vời để kiểm soát bệnh tiểu đường.

Đặc tính chống ung thư

Hàng loạt nghiên cứu y khoa hiện đại đã chỉ ra rằng, hành tây không chỉ là một gia vị quen thuộc trong căn bếp mà còn được coi là "liều thuốc tự nhiên" hỗ trợ phòng chống ung thư hiệu quả. Trong thành phần của loại củ này chứa hàm lượng dồi dào các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ cùng các chất chống oxy hóa mạnh mẽ (như quercetin và fisetin).

Khi đi vào cơ thể, các hoạt chất sinh học này đóng vai trò như một lá chắn bảo vệ, tích cực tìm kiếm và trung hòa các gốc tự do có hại – nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương DNA và đột biến tế bào. Nhờ cơ chế ngăn chặn quá trình oxy hóa stress này, việc bổ sung hành tây vào chế độ ăn hằng ngày có thể hỗ trợ giảm đáng kể nguy cơ mắc nhiều bệnh ung thư nguy hiểm, đặc biệt là ung thư dạ dày, đại trực tràng và thực quản.

Làm thế nào để thêm hành tây sống vào chế độ ăn uống?

- Cắt mỏng hành tây sống và thêm vào salad rau củ hoặc salad giá đỗ để tăng thêm độ giòn và hương vị.

- Hãy dùng khoanh hành tây sống trong bánh mì sandwich, bánh mì cuộn hoặc bánh mì cuốn để tăng cường dinh dưỡng.

- Kết hợp hành tây sống với cà chua, ớt và các loại thảo mộc để tạo ra các loại salad hoặc nước chấm tươi ngon và thơm lừng.

- Dùng hành tây thái lát với muối như một món ăn kèm trong các bữa ăn. Bạn có thể ngâm các lát hành tây sống trong nước hoặc nước cốt chanh khoảng 10-15 phút trước khi ăn để giảm độ hăng và mùi tanh.