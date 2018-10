Nhân chào mừng kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản, sáng 14/10, trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tổ chức hội nghị khoa học tiêu hóa và gan mật quốc tế.

Đây là hội nghị khoa học thường niên, tập trung vào những vấn đề thời sự trong lĩnh vực tiêu hóa và gan mật trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

Hội nghị khoa học tiêu hóa gan mật quốc tế tại trường đại học Y Hà Nội.

Tại hội nghị có các báo cáo của các giáo sư tiến sĩ đến từ đại học Nagoya Nhật Bản về chẩn đoán ung thư đường tiêu hóa sớm, báo cáo về phẫu thuật cắt thực quản nội soi ngực bụng của nhóm nghiên cứu bệnh viện Đại học Y Hà Nội, vấn đề về bệnh ung thư gan với tỉ lệ nhiễm virus viêm gan B cao và việc chẩn đoán nhiều bệnh lí của ống tiêu hóa thông qua thăm dò chức năng đường tiêu hóa.

PGS.TS. Phạm Đức Huấn, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết bệnh lý tiêu hóa ở Việt Nam là một trong những bệnh lý thường gặp trong đó bao gồm bệnh lý về thực quản, dạ dày, đại trực tràng, gan mật.

Trong đó bệnh lý ung thư đường tiêu hóa có xu hướng gia tăng. Cụ thể những loại ung thư của đường tiêu hóa thường gặp chính là ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng, ung thư gan và ung thư thực quản, trong đó ung thư dạ dày chiếm tỉ lệ cao nhất. Ung thư đường tiêu hóa và những điều cần biết VOV.VN - Ung thư đường tiêu hóa là 1 trong 4 loại ung thư gây tử vong nhiều nhất nhưng có thể chữa trị được nếu được phát hiện ở sớm.

“Một trong những vẫn đề tồn tại Việt Nam là tỉ lệ chẩn đoán sớm ở bệnh nhân của nước ra còn khá thấp, chỉ vào khoảng 10% do đó việc điều trị còn rất nhiều khó khăn. Đối với chẩn đoán và điều trị ung thư đường tiêu hóa trên thế giới hiện nay có rất nhiều tiến bộ và đi vào vấn đề làm sao có thể phát hiện sớm được để có thể tăng tiên lượng trong điều trị”, ông Huấn cho biết.

Hơn nữa, trong 45 năm qua, Nhật Bản giúp Việt Nam về mặt kiến thức, các trường đại học, bệnh viện Nhật nhận thực tập sinh Việt Nam sang học tập. Đồng thời các chuyên gia nhật bản sang Việt Nam hỗ trợ kiến thức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế và phương tiện tốt để hoạt động.

Làm việc tại Việt Nam từ năm 2012, GS. Hidemi Goto, Giám đốc Liên đoàn Y tế công quốc gia đến từ Nhật Bản cho biết nguyên nhân khiến người Việt mắc ung thư đường tiêu hóa là do những yếu tố từ thói quen ăn uống đang dần thay đổi, gen di truyền, nhiễm khuẩn...

Trong khi nguyên nhân lớn nhất khiến người Việt có tỉ lệ mắc ung thư gan cao chính bởi virus viêm gan B và C, khi Việt Nam là một trong các nước thuộc khu vực có tỷ lệ lưu hành virus viêm gan B cao nhất thế giới (10-20%).

Một ca nội soi tại bệnh viện. (Ảnh KT)

Việc phát hiện sớm ung thư sớm đường tiêu hóa, gan mật và chữa trị bằng phương pháp nội soi đã đang và tiếp tục được phía Nhật Bản chuyển giao kĩ thuật cho các bác sĩ Việt Nam.

Đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam, ông Hidemi Goto cũng cho biết những phẫu thuât lớn mà thế giới thực hiện được mà Việt Nam cũng thực hiện được chính là cắt thực quản - thủ thuật khó nhất trong phẫu thuật nội soi, cắt dạ dày, đại trực tràng, gan...

Các bác sĩ khuyến cáo, người Việt Nam cần thực hiện chế độ ăn uống nhiều rau củ và vận động nhiều hơn, nên khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt với nhóm đối tượng có nguy cơ cao để phát hiện sớm ung thư về tiêu hóa, gan mật, có cơ hội điều trị khỏi, kéo dài thời gian cho người bệnh./.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ung thư là nguyên nhân gây tử vong thứ 2, chỉ sau bệnh tim mạch. Và hiện nay, tỉ lệ người mắc ung thư đang có xu hướng tăng nhanh ở tất cả các quốc gia.



WHO đã xếp 50 nước đứng đầu về tỷ lệ mắc và tử vong vì bệnh ung thư vào nhóm một; 50 nước tiếp theo sau thuộc nhóm 2. Việt Nam đứng 78 trong số 172 quốc gia, vùng lãnh thổ có tỷ lệ tử vong vì ung thư cao (tỷ lệ 110 trên 100.000 người). Do đó Việt Nam thuộc nhóm 2 bản đồ ung thư thế giới.



Tại Việt Nam, số ca ung thư mới tăng nhanh từ 68.000 người năm 2000 lên 126.000 vào năm 2010. Dự báo con số này sẽ tăng lên khoảng 200.000 ca vào năm 2020. Hàng năm nước ta có khoảng 115.000 người chết vì ung thư, tức khoảng 315 ca tử vong mỗi ngày.

