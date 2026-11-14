English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bệnh nhân đầu tiên sử dụng vaccine ung thư của Nga ghi nhận kết quả khả quan

Thứ Bảy, 09:00, 14/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Viện Nghiên cứu Gamaleya, trong giai đoạn thử nghiệm kéo dài 4 tháng, không ghi nhận thêm khối u mới nào ở bệnh nhân ung thư hắc tố được điều trị bằng vaccine ung thư Neooncovac của Nga.

RT dẫn thông tin từ Giám đốc Viện Nghiên cứu Gamaleya, ông Alexander Gintsburg xác nhận trong một cuộc phỏng vấn với Gazeta.ru rằng các ổ di căn (tế bào ung thư đã lan ra ngoài khối u ban đầu) của bệnh nhân đã biến mất sau khi sử dụng vaccine Neooncovac. Mặc dù vậy, các bác sĩ vẫn tiếp tục thăm khám cho bệnh nhân hàng tháng và sẽ theo dõi tình trạng sức khỏe của ông trong 3 năm tới.

"Mọi thứ đều ổn với ông ấy. Tính đến ngày hôm qua, bệnh nhân không ghi nhận tăng trưởng tế bào ung thư mới nào", ông Gintsburg cho biết trong cuộc phỏng vấn ngày 11/11với Gazeta.ru. Ông đồng thời tiết lộ thêm rằng các bác sĩ sử dụng phương pháp chụp cắt lớp vi tính (CT) độ phân giải cao để kiểm tra các dấu hiệu ung thư ở hạch bạch huyết cũng như trên toàn bộ cơ thể bệnh nhân.

benh nhan dau tien su dung vaccine ung thu cua nga ghi nhan ket qua kha quan hinh anh 1
Vaccine ung thư cá thể hóa Neooncovac của Nga được cho là giúp các ổ di căn biến mất ở bệnh nhân ung thư hắc tố sau điều trị.

Bệnh nhân tham gia giai đoạn thử nghiệm vaccine Neooncovac là một người đàn ông 60 tuổi được chẩn đoán mắc u hắc tố giai đoạn 3 đã di căn ra ngoài khối u ban đầu, đã bắt đầu được điều trị bằng vaccine Neooncovac từ tháng 4 tại Viện Nghiên cứu Ung thư Herzen ở Moscow.

Vào tháng 7 vừa qua, ông Gintsburg cho biết, bệnh nhân cảm thấy khỏe mạnh và cơ thể đã hình thành được phản ứng miễn dịch có khả năng chống lại ung thư.

Khác với các loại vaccine phòng bệnh truyền thống, Neooncovac không nhằm ngăn ngừa ung thư ở người khỏe mạnh mà là liệu pháp điều trị cá thể hóa dành cho người đã được chẩn đoán mắc bệnh.

Neooncovac ứng dụng công nghệ mRNA và được thiết kế riêng biệt cho từng bệnh nhân. Quy trình phát triển loại vaccine này bắt đầu từ việc các nhà khoa học lấy mẫu mô khối u và mô lành của bệnh nhân để tiến hành giải trình tự gene.

Thông qua dữ liệu thu được, nhóm nghiên cứu xác định các dấu ấn sinh học đặc trưng của khối u, sau đó thiết kế một loại mRNA riêng biệt nhằm hướng hệ miễn dịch nhận diện những tế bào ung thư mang các đặc điểm đó.

Thay vì tấn công đại trà, vaccine sẽ giúp cơ thể người bệnh tạo ra phản ứng miễn dịch nhắm trúng đích, tập trung vào chính các tế bào đột biến nguy hiểm và hạn chế tối đa tác động lên mô lành.

Ông Andrey Kaprin, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Quốc gia về X quang, mô tả công nghệ trên là một hướng tiếp cận hoàn toàn mới về mặt bản chất trong điều trị ung thư. Thay vì nhắm mục tiêu trực tiếp vào các khối u, phương pháp này nhằm mục đích đào tạo hệ miễn dịch của cơ thể tự xác định và tiêu diệt các tế bào ác tính.

Ông Gintsburg cho biết bệnh nhân đầu tiên thỉnh thoảng bị sốt 38-38,5°C trong quá trình điều trị, nhưng cơn sốt đã hạ chỉ sau vài giờ dùng thuốc hạ sốt thông thường. Một bệnh nhân thứ hai, hiện đã đi được nửa chặng đường điều trị, không ghi nhận bất kỳ triệu chứng sốt nào.

Cho đến nay, đã có 6 bệnh nhân được tiêm vaccine, và dự kiến sẽ có 20 người được điều trị tại Viện Herzen vào cuối năm nay. Chương trình tiêm vaccine có thể mở rộng sang các khu vực khác của Nga trong thời gian tới.

Theo ông Gintsburg, phương pháp điều trị này được hệ thống bảo hiểm y tế của Nga chi trả, với chi phí sản xuất mỗi liều vaccine cá nhân hóa cùng toàn bộ liệu trình điều trị khoảng 7 triệu rúp (khoảng 84.400 USD) cho mỗi bệnh nhân. Bộ Y tế Nga đã phân bổ ngân sách để điều trị cho 120 bệnh nhân ung thư trong năm nay và năm tới, bao gồm cả quá trình theo dõi sau điều trị.

Các nhà nghiên cứu cũng đang phát triển các loại vaccine cá nhân hóa nhằm chống lại các dạng ung thư khác, bao gồm ung thư tuyến tụy, thận, bàng quang, đại trực tràng và ung thư phổi không tế bào nhỏ, với kế hoạch xin cấp phép lưu hành vào năm 2027.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Việt Nam nghiên cứu thành công vaccine viêm não Nhật Bản thế hệ mới
Việt Nam nghiên cứu thành công vaccine viêm não Nhật Bản thế hệ mới

VOV.VN - Vaccine viêm não Nhật Bản thế hệ mới do Việt Nam nghiên cứu cho đáp ứng miễn dịch cao, đang được hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu hành.

Việt Nam nghiên cứu thành công vaccine viêm não Nhật Bản thế hệ mới

Việt Nam nghiên cứu thành công vaccine viêm não Nhật Bản thế hệ mới

VOV.VN - Vaccine viêm não Nhật Bản thế hệ mới do Việt Nam nghiên cứu cho đáp ứng miễn dịch cao, đang được hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu hành.

Người trưởng thành chưa tiêm vaccine não mô cầu có nguy cơ mắc bệnh ra sao?
Người trưởng thành chưa tiêm vaccine não mô cầu có nguy cơ mắc bệnh ra sao?

VOV.VN - Bệnh do não mô cầu có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Với người trưởng thành chưa tiêm vaccine, nguy cơ còn phụ thuộc vào tiếp xúc, miễn dịch và tình hình dịch.

Người trưởng thành chưa tiêm vaccine não mô cầu có nguy cơ mắc bệnh ra sao?

Người trưởng thành chưa tiêm vaccine não mô cầu có nguy cơ mắc bệnh ra sao?

VOV.VN - Bệnh do não mô cầu có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Với người trưởng thành chưa tiêm vaccine, nguy cơ còn phụ thuộc vào tiếp xúc, miễn dịch và tình hình dịch.

Nhu cầu tiêm vaccine não mô cầu tăng mạnh, bác sĩ cảnh báo bệnh diễn tiến nhanh
Nhu cầu tiêm vaccine não mô cầu tăng mạnh, bác sĩ cảnh báo bệnh diễn tiến nhanh

VOV.VN - Sau khi xuất hiện chùm ca bệnh não mô cầu tại một trường học ở TP.HCM, nhiều phụ huynh quan tâm hơn đến việc tiêm vaccine phòng bệnh. Tại nhiều điểm tiêm chủng, lượng người tìm đến tiêm vaccine não mô cầu tăng mạnh trong những ngày gần đây.

Nhu cầu tiêm vaccine não mô cầu tăng mạnh, bác sĩ cảnh báo bệnh diễn tiến nhanh

Nhu cầu tiêm vaccine não mô cầu tăng mạnh, bác sĩ cảnh báo bệnh diễn tiến nhanh

VOV.VN - Sau khi xuất hiện chùm ca bệnh não mô cầu tại một trường học ở TP.HCM, nhiều phụ huynh quan tâm hơn đến việc tiêm vaccine phòng bệnh. Tại nhiều điểm tiêm chủng, lượng người tìm đến tiêm vaccine não mô cầu tăng mạnh trong những ngày gần đây.

 
ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe