Bệnh vảy nến có lây không? Đây là câu trả lời chi tiết cho bạn!

Cơ chế hình thành bệnh vảy nến

Vảy nến là bệnh tự miễn mạn tính. Thông thường, hệ miễn dịch đóng vai trò như “lá chắn phòng thủ” bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh thông qua cơ chế phát hiện và tiêu diệt các thành phần ngoại lai như virus, vi khuẩn. Nhưng do một lý do nào đó, hệ miễn dịch suy yếu sẽ khiến chức năng bị rối loạn. Chúng sẽ nhận diện nhầm tế bào da là tác nhân gây hại và tấn công tế bào da. Điều này khiến tế bào da tăng sinh mạnh mẽ và rút ngắn chu trình sống gấp 10 lần (3 – 4 ngày thay vì 28 – 30 ngày như bình thường). Các tế bào da liên tục được sinh ra và chết đi, tích tụ trên bề mặt da tạo thành các tổn thương sưng, đỏ và bong tróc vảy. Trong nhiều trường hợp, hệ miễn dịch còn ảnh hưởng đến cả khớp, móng.

Triệu chứng đặc trưng của vảy nến

Bệnh vảy nến có lây không?

Vảy nến là bệnh tự miễn hình thành do sự suy yếu của hệ thống miễn dịch chứ không phải do virus, vi khuẩn. Do đó, vảy nến KHÔNG LÂY NHIỄM thông qua tiếp xúc giữa người bệnh và người bình thường.

Vảy nến không lây nhiễm, vậy nguyên nhân gây vảy nến là gì?

Đến nay, nguyên nhân gây bệnh vảy nến chưa nghiên cứu chính xác nhưng thông qua nhiều nghiên cứu thực nghiệm, các nhà khoa học tin rằng, nó có liên quan đến sự suy yếu của hệ miễn dịch (đã phân tích ở trên) và những yếu tố nguy cơ làm trầm trọng thêm bệnh vảy nến bao gồm:

- Lịch sử gia đình mắc vảy nến và yếu tố di truyền: Bạn sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao hơn mắc vảy nến nếu có bố mẹ hoặc anh chị em ruột bị bệnh này.

- Uống nhiều rượu, bia: Loại đồ uống này không những làm trầm trọng thêm triệu chứng vảy nến mà còn làm giảm hiệu quả điều trị của một số loại thuốc.

- Hút thuốc lá.

Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc vảy nến

- Chấn thương, trầy xước da: Vảy nến có thể hình thành ngay trên các tổn thương da cũ. Đây được gọi là hiện tượng Koebner.



- Sử dụng một số loại thuốc như thuốc điều trị tăng huyết áp, thuốc điều trị rối loạn nhịp tim, rối loạn lưỡng cực,…

- Lười vận động, béo phì: Vảy nến có xu hướng phát triển tại các nếp gấp da như bụng, nách, háng, sau đầu gối,…

- Stress, căng thẳng kéo dài.

