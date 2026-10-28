Bị dằm tre đâm vào tay, cụ bà suy hô hấp nguy hiểm đến tính mạng

Khoảng một tháng trước khi nhập viện, bà Lê Thị Mười, 77 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng bị dằm tre đâm vào kẽ bàn tay trái khi quét nhà. Vết thương sưng mủ nhưng chỉ được vệ sinh nhẹ tại nhà. Sau đó, bệnh nhân nhập viện do ngã gây rách da đầu, chảy máu.

Gần một ngày sau nhập viện, bệnh nhân xuất hiện các cơn co cứng tay chân, kèm cứng hàm. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận vết thương kẽ bàn tay trái sưng đỏ, chai cứng. Những ngày tiếp theo, khi xử trí vết thương, dằm tre còn sót bên trong được phát hiện. Bệnh nhân được chẩn đoán uốn ván giai đoạn toàn thể, kèm tăng huyết áp và đái tháo đường tuýp 2. Tình trạng sức khỏe diễn biến xấu với các cơn co cứng toàn thân liên tục, thở rít thanh quản và suy hô hấp. Bệnh nhân phải mở khí quản cấp cứu, thở máy và sử dụng thuốc an thần, giảm đau, giãn cơ truyền liên tục để kiểm soát các cơn co cứng.

Sau nhập viện, bệnh nhân bị suy hô hấp, đe dọa tính mạng

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân tiếp tục gặp biến chứng viêm phổi do vi khuẩn đa kháng thuốc và dò khí – thực quản. Các bác sĩ phối hợp liên chuyên khoa, can thiệp đóng lỗ dò bằng kẹp clip qua nội soi và mở thông dạ dày ra da nhằm hỗ trợ dinh dưỡng, hạn chế nguy cơ trào ngược và viêm phổi hít.

Sau gần hai tháng điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện C Đà Nẵng với sự theo dõi sát sao, hồi sức chuyên sâu và phối hợp của các chuyên khoa Hô hấp, Tiêu hóa, Tai Mũi Họng, Phục hồi chức năng và Dinh dưỡng, tình trạng bệnh nhân dần cải thiện. Bệnh nhân tỉnh táo, tự thở tốt và đã được rút canuyn mở khí quản, tiếp tục chăm sóc tại gia đình.

Sau 2 tháng điều trị tích cực, sức khỏe của cụ bà Lê Thị Mười đã ổn định

BS.CKI Nguyễn Ngọc Sơn, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc cho biết, uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính nguy hiểm do độc tố của vi khuẩn Clostridium tetani gây ra. Vi khuẩn có thể xâm nhập qua các vết thương bị nhiễm bẩn, đặc biệt là vết đâm xuyên hoặc vết thương còn dị vật. Bệnh có thể tiến triển nặng với biểu hiện cứng hàm, co cứng cơ toàn thân, co thắt thanh quản và suy hô hấp. Khi đã bước vào giai đoạn toàn phát, uốn ván có nguy cơ tử vong cao, đòi hỏi điều trị hồi sức tích cực và theo dõi chặt chẽ.

Trường hợp này cho thấy một vết thương nhỏ do dằm tre đâm, nếu không được xử trí và dự phòng đúng cách, vẫn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.