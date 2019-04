Bí quyết giúp xử lý hiệu quả hội chứng ruột kích thích của người Nhật

Hội chứng ruột kích thích (hay còn gọi là viêm đại tràng co thắt) thường xuyên gây ra những cơn đau bụng lúc dữ dội, lúc râm ran, có lúc quặn lại, khi thì có cục cứng, khiến người bệnh luôn trong tâm trạng lo lắng, căng thẳng, không thể tập trung làm việc, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống.

Hội chứng ruột kích thích gây nhiều phiền toái cho người bệnh

Hội chứng ruột kích thích – nỗi ám ảnh của người bệnh



Các cơn đau co thắt đại tràng bất cứ lúc nào, sau ăn cũng đau, đói quá cũng đau, ăn đồ lạ, tanh, sống cũng đau, ngủ dậy cũng đau và cả những lúc không làm gì cũng có thể bị đau. Các cơn đau lại rất đa dạng với các mức độ khác nhau, từ âm ỉ đến quặn thắt, nhiều khi như muốn ngất đi, khiến người mắc hội chứng ruột kích thích luôn bị ám ảnh bởi căn bệnh này.

Bên cạnh đó, hội chứng ruột kích thích còn gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa, rối loạn đại tiện, ngày đi vệ sinh nhiều lần, phân lúc lỏng lúc táo, lúc sống lúc nát. Bụng dạ thì luôn ấm ách, đầy hơi, khó chịu.

Khổ sở nhất là các triệu chứng cứ tái đi tái lại khó trị dứt điểm, hay tái phát với mức độ ngày một nặng hơn và thời gian tái phát rút ngắn hơn. Khi được chẩn đoán mắc hội chứng ruột kích thích, người bệnh thường được kê đơn sử dụng thuốc điều trị triệu chứng, ổn định một thời gian ngắn lại tái phát. Việc này khiến người bệnh lo lắng, sợ hãi và tuyệt vọng.

Qua nhiều lần điều trị như vậy, người mắc hội chứng ruột kích thích có thể buông xuôi, chấp nhận sống chung với bệnh cả đời. Nhưng điều này rất nguy hiểm, vì nó có thể biến chứng thành các bệnh nặng hơn như viêm đại tràng, ung thư đại trực tràng…

Bảo bối của người Nhật giúp “xử lý” hội chứng ruột kích thích hiệu quả

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng: Trong cơ thể con người có hệ trục não ruột. Đường ruột và não được kết nối với nhau nhờ 100 triệu tế bào thần kinh. Khi não căng thẳng sẽ truyền tín hiệu xuống ruột, nhu động ruột thay đổi, lợi khuẩn đường ruột sẽ nhanh chóng sản xuất ra vitamin B theo yêu cầu của não.

Với người mắc hội chứng ruột kích thích (đại tràng co thắt), lượng lợi khuẩn không đủ sản xuất vitamin B đáp ứng nhu cầu cho não bộ, mà lượng lợi khuẩn cứ tiếp tục giảm dần, càng làm rối loạn nhu động ruột gây ra các cơn đau. Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại nên người bệnh hoàn toàn không thể khỏi được. Do đó, việc bổ sung lợi khuẩn là ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt là lợi khuẩn Bifidobacterium (Bifido) chiếm hơn 90% tổng số lợi khuẩn trong đường ruột.

Bổ sung đầy đủ lợi khuẩn Bifido giúp thoát ngay hội chứng ruột kích thích

Chính vì vậy, bổ sung đầy đủ lợi khuẩn Bifido cho đường ruột sẽ giúp cân bằng tỉ lệ vàng (85% lợi khuẩn – 15% hại khuẩn), nhanh chóng cải thiện tình trạng rối loạn tiêu hóa, bụng êm ru, không còn óc ách, nặng nề, ăn uống thoải mái, dễ tiêu, đại tiện ổn định.



Đồng thời, lợi khuẩn Bifido chính là nhà máy sản xuất vitamin B (B1, B2 và B12) – nhóm vitamin cần thiết cho quá trình sản xuất năng lượng và là thức ăn của não bộ. Đáp ứng đủ nhu cầu vitamin nhóm B, giúp giảm các căng thẳng, ổn định hệ trục não ruột, trị tận gốc nguyên nhân gây hội chứng ruột kích thích, không bị tái lại.

Bổ sung lợi khuẩn Bifido từ các loại men vi sinh là lựa chọn tốt nhất cho người mắc hội chứng ruột kích thích. Tuy nhiên, các loại men vi sinh hiện nay rất ít có thành phần lợi khuẩn Bifido, vì Bifido rất nhạy cảm với môi trường axit, nên bị tiêu diệt gần như hoàn toàn khi qua đây.

Đặc biệt, men vi sinh Bifina R Nhật Bản sử dụng công nghệ SMC (Seamless Micro Capsule). Công nghệ này đã được cấp bằng sáng chế, giúp bao bọc, bảo vệ lợi khuẩn Bifido và Lactobaccilus trong các viên nang hình cầu thế hệ mới, liền mạch không có vết nối, có lớp màng kép kháng được axit dạ dày, do đó công nghệ này giúp đưa được lợi khuẩn sống an toàn khi đi qua môi trường axit trong dạ dày vào đến ruột non và đại tràng, với tỉ lệ sống sót cao giúp người bệnh ổn định hệ trục não ruột, đảm bảo cung cấp đủ 3000 enzym tiêu hóa phục hồi.

Bổ sung lợi khuẩn Bifido từ các loại men Bifina Nhật Bản sẽ giúp người đại tràng co thắt có thể sống hòa bình với bệnh thoải mái, yên tâm ăn uống, du lịch, tiệc tùng mà không cần phải kiêng khem khổ sở, giúp bụng dạ bạn nhẹ nhõm, êm ru, cải thiện các cơn đau.