Bí quyết ngăn ngừa bệnh đãng trí bằng thực phẩm

Quả mọng có chứa anthocyanins bảo vệ não khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra. Quả cũng chứa các đặc tính chống viêm và các chất chống oxy hoá như vitamin C và vitamin E. Quả việt quất, dâu tây và anh đào là một trong những thực phẩm có tiềm năng để bảo vệ não.